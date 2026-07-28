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ગાંધીનગર મનપા ચૂંટણીમાં મોટો ફેરફાર: 27% OBC અનામત અને રોટેશનથી મેયર વર્તમાન ડેપ્યુટી મેયરના ગણિત બગડ્યા

પૂર્વ ડેપ્યુટી મેયર, વર્તમાન ડેપ્યુટી મેયર, દંડક સહિત અનેક દિગ્ગજ નેતાઓની ટિકિટ કપાઈ શકે છે અથવા તેમને અન્ય વોર્ડમાં ચૂંટણી લડવી પડી શકે છે.

ગાંધીનગર મનપા
ગાંધીનગર મનપા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 28, 2026 at 9:17 PM IST

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ગાંધીનગર: ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની આગામી ચૂંટણીને લઈને રાજકીય ગરમાવો વધ્યો છે. 27 ટકા ઓબીસી (OBC) અનામત અમલમાં મૂકતા રાજ્ય ચૂંટણી આયોગે તમામ 11 વોર્ડની 44 બેઠકો માટે નવું રોટેશન જાહેર કરી દીધું છે. આ નવા રોટેશનથી વર્તમાન કોર્પોરેટરો અને પદાધિકારીઓના ગણિત બગડી શકે તેમ છે.

પૂર્વ ડેપ્યુટી મેયર, વર્તમાન ડેપ્યુટી મેયર, દંડક સહિત અનેક દિગ્ગજ નેતાઓની ટિકિટ કપાઈ શકે છે અથવા તેમને અન્ય વોર્ડમાં ચૂંટણી લડવી પડી શકે છે.

ગાંધીનગર મનપા ચૂંટણીમાં મોટો ફેરફાર: 27% OBC અનામત અને રોટેશનથી મેયર વર્તમાન ડેપ્યુટી મેયરના ગણિત બગડ્યા
ગાંધીનગર મનપા ચૂંટણીમાં મોટો ફેરફાર: 27% OBC અનામત અને રોટેશનથી મેયર વર્તમાન ડેપ્યુટી મેયરના ગણિત બગડ્યા (ETV Bharat Gujarat)

મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં 27 ટકા પછાત વર્ગ (OBC) અનામતનો અમલ કરતા તમામ 44 બેઠકોનું નવું ચિત્ર સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે. આ આદેશ બહાર પડતાની સાથે જ સ્થાનિક રાજકારણમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. ભાજપ અને કોંગ્રેસના વર્તમાન તેમજ નવા દાવેદારોમાં મૂંઝવણ જોવા મળી રહી છે.

રોટેશનથી વર્તમાન કોર્પોરેટરો ચિંતામાં

નવા રોટેશનને કારણે ઘણા વર્તમાન કોર્પોરેટરોને પોતાની મૂળ બેઠક પરથી ચૂંટણી લડવાની તક નહીં મળે. તેઓએ અન્ય વોર્ડમાં જઈને ચૂંટણી લડવી પડશે અથવા પત્ની કે અન્ય સંબંધીને મેદાનમાં ઉતારવા પડશે.

સામાન્ય બેઠકો અનામત બનતા ગણિત ખોરવાયું

અગાઉ સામાન્ય કેટેગરીમાં આવતી અનેક બેઠકો હવે અનામત બની ગઈ છે. ખાસ કરીને વોર્ડ નંબર 2 અને 3માં આ અસર વધુ જોવા મળી રહી છે. અહીં સામાન્ય કેટેગરીના નગરસેવકો માટે મુશ્કેલી વધી છે. વોર્ડ-2 અને 3માંથી એક બેઠક SC મહિલા માટે અને એક બેઠક OBC માટે અનામત થઈ છે, જેથી સામાન્ય વર્ગના પુરુષ ઉમેદવારો માટે માત્ર એક જ બેઠક બચી છે.

12 બેઠકો OBC માટે અનામત

મહાનગરપાલિકાના 11 વોર્ડમાં કુલ 12 બેઠકો OBC માટે અનામત કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત 22 બેઠકો મહિલાઓ માટે અનામત છે. આનાથી નવા ચહેરાઓ, ખાસ કરીને મહિલાઓ અને OBC સમાજના ઉમેદવારોને રાજકીય તકો મળવાની સંભાવના વધી છે.

રાજકીય પંડિતોના મતે, આ રોટેશન અને અનામતને કારણે બંને મુખ્ય પાર્ટીઓના ગણિત બગડી શકે છે. સ્થાનિક સ્તરે નેતાગીરી માટે કઠિન સમીકરણો ઊભા થયા છે. હવે જોવાનું રહેશે કે રાજકીય પક્ષો આ નવા સમીકરણોને કેટલી સફળતાથી સંભાળે છે અને પાટનગરના રાજકારણમાં કયા નવા ચહેરાઓ ઉભરી આવે છે.

TAGGED:

MUNICIPAL CORPORATION ELECTIONS
27 PERCENT OBC RESERVATION
NEW ROTATION ANNOUNCED
GANDHINAGAR
GANDHINAGAR MUNICIPAL CORPORATION

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