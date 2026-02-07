ETV Bharat / state

મહેસાણા જિલ્લાની 101 જર્જરિત ગ્રામ પંચાયતો અને તલાટી આવાસ માટે રૂ. 26.72 કરોડ મંજૂર

મહેસાણા જિલ્લામાં કુલ 600 જેટલી ગ્રામ પંચાયતો કાર્યરત છે. જિલ્લા પંચાયતના સર્વે-નિરીક્ષણમાં જણાયું હતું કે, આમાંથી ઘણી પંચાયતોના મકાનો ખૂબ જૂના થઈ ગયા છે.

મહેસાણા જિલ્લાની 101 જર્જરિત ગ્રામ પંચાયતો અને તલાટી આવાસ માટે રૂ. 26.72 કરોડ મંજૂર
મહેસાણા જિલ્લાની 101 જર્જરિત ગ્રામ પંચાયતો અને તલાટી આવાસ માટે રૂ. 26.72 કરોડ મંજૂર (ETV Bharat Gujarat)
Published : February 7, 2026 at 7:36 PM IST

મહેસાણા: ગુજરાત સરકાર દ્વારા રાજ્યના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં માળખાગત સુવિધાઓ સુદ્રઢ કરવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. ગ્રામ પંચાયત એ ગામડું અને સરકાર વચ્ચેની સૌથી મહત્વની કડી છે. ગામના વિકાસના કામો જ્યાંથી થાય છે તે પંચાયત ઘર જ જો જર્જરિત હોય તો વહીવટી કામગીરીમાં મોટી અડચણ ઉભી થતી હોય છે. આ બાબતને ગંભીરતાથી લઈ ગુજરાત સરકારે 20 થી 25 વર્ષ જૂની અને બિસ્માર હાલતમાં રહેલી ગ્રામ પંચાયતોને નવેસરથી બનાવવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ નિર્ણય અંતર્ગત મહેસાણા જિલ્લા પંચાયત હસ્તકની 101 જેટલી ગ્રામ પંચાયતોનો કાયાકલ્પ થવા જઈ રહ્યો છે.

જર્જરિત ઈમારતોમાંથી મુક્તિ અને આધુનિક સુવિધા
મહેસાણા જિલ્લામાં કુલ 600 જેટલી ગ્રામ પંચાયતો કાર્યરત છે. જિલ્લા પંચાયત દ્વારા કરવામાં આવેલા સર્વે અને નિરીક્ષણમાં સામે આવ્યું હતું કે, આમાંથી ઘણી પંચાયતોના મકાનો ખૂબ જ જૂના થઈ ગયા છે. ખાસ કરીને 20 થી 25 વર્ષ પહેલા બનેલા મકાનો હાલમાં બિસ્માર અને જર્જરિત અવસ્થામાં છે, જેના કારણે ચોમાસામાં અથવા સામાન્ય દિવસોમાં પણ પંચાયતની કામગીરી કરવી મુશ્કેલ બની રહે છે. આવા મકાનોમાં દસ્તાવેજોની સાચવણી અને સ્ટાફની સુરક્ષા સામે પણ પ્રશ્નો ઉભા થતા હતા. આ સર્વેના અંતે જિલ્લામાં કુલ 101 ગ્રામ પંચાયતો એવી મળી આવી હતી કે જેમને તાત્કાલિક નવીનીકરણની જરૂર છે. હવે સરકારના આ નિર્ણયથી આ તમામ 101 ગામોને સુવિધાયુક્ત નવા પંચાયત ભવન મળશે.

મહેસાણા જિલ્લાની 101 જર્જરિત ગ્રામ પંચાયતો અને તલાટી આવાસ માટે રૂ. 26.72 કરોડ મંજૂર (ETV Bharat Gujarat)

તલાટીઓ માટે ખુશખબર: પંચાયતની સાથે જ બનશે તલાટી આવાસ
આ પ્રોજેક્ટની સૌથી મહત્વની અને ગ્રામજનો માટે લાભદાયી બાબત એ છે કે નવી બનનારી ગ્રામ પંચાયતોની સાથે જ 'તલાટી આવાસ' બનાવવાનો પણ નિર્ણય લેવાયો છે. સામાન્ય રીતે જોવા મળે છે કે તલાટી કમ મંત્રી ગામમાં રહેઠાણની સુવિધા ન હોવાને કારણે નજીકના શહેરોમાંથી અપ-ડાઉન કરતા હોય છે. જેના કારણે ગ્રામજનોને જ્યારે તાત્કાલિક કોઈ દાખલા કઢાવવા હોય કે સરકારી કામ હોય ત્યારે તલાટીની રાહ જોવી પડે છે અથવા ધક્કા ખાવા પડે છે.

પરંતુ હવે સરકારના નવા અભિગમ મુજબ, પંચાયત ઘરના સંકુલમાં જ તલાટી માટે રહેઠાણની વ્યવસ્થા ઉભી કરવામાં આવશે. આ નિર્ણયનો મુખ્ય આશય એ છે કે તલાટી ગામમાં જ વસવાટ કરે અને ગ્રામજનોને 24 કલાક વહીવટી સુવિધા મળી રહે. તલાટી ગામમાં હાજર રહે તો ગ્રામીણ વિકાસના કામોમાં પણ વેગ આવશે અને અરજદારોનો સમય અને શક્તિ બચશે.

વસ્તીના આધારે ગ્રાન્ટની ફાળવણી
સરકારે આ નવીન પંચાયત ભવનો અને આવાસ માટે વસ્તીના ધોરણે ગ્રાન્ટ ફાળવવાની જાહેરાત કરી છે. જે ગામોની વસ્તી 5,000 થી વધુ છે, તેવા ગામોને ગ્રામ પંચાયત અને તલાટી આવાસ બનાવવા માટે રૂ. 25 લાખની ગ્રાન્ટ આપવામાં આવશે. જ્યારે 10,000 થી વધુ વસ્તી ધરાવતા મોટા ગામોને આ સુવિધા ઉભી કરવા માટે રૂ. 40 લાખની માતબર રકમ ફાળવવામાં આવશે.

જિલ્લામાં કુલ 26.72 કરોડનો ખર્ચ
મહેસાણા જિલ્લાની વાત કરીએ તો, પસંદગી પામેલી 101 ગ્રામ પંચાયતોના નવીનીકરણ અને તલાટી આવાસ નિર્માણ માટે કુલ રૂ. 26.72 કરોડ જેવી તોતિંગ રકમનો ખર્ચ કરવામાં આવશે. આ ભંડોળના ઉપયોગથી ગામડાઓમાં આધુનિક ઓફિસ, મિટિંગ હોલ અને તલાટી માટે રહેવાની સુવિધા ઉભી થશે. આ પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ થતાં મહેસાણા જિલ્લાના ગ્રામીણ વહીવટી તંત્રમાં મોટો સુધારો જોવા મળશે અને ગ્રામજનોને ઘરઆંગણે જ ઝડપી અને સરળ સુવિધાઓ પ્રાપ્ત થશે.

સંપાદકની પસંદ

