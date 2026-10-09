અરવલ્લીમાં 256 મહેસૂલી કર્મચારીઓ અચોક્કસ મુદતની હડતાળ પર
લાંબા સમયથી પડતર રહેલી વિવિધ માંગણીઓનો વહેલી તકે ઉકેલ લાવવામાં આવે તેવી માંગ સાથે કર્મચારીઓએ આંદોલન તેજ બનાવ્યું
Published : October 9, 2026 at 9:33 PM IST
અરવલ્લી: અરવલ્લી જિલ્લામાં મહેસૂલી કર્મચારીઓની હડતાળ ચોથા દિવસે પણ યથાવત્ રહેતાં વહીવટી તંત્રમાં હલચલ જોવા મળી રહી છે. કર્મચારીઓની પડતર ૧૪ મુદ્દાની માંગણીઓનું નિરાકરણ લાવવા માટે જિલ્લા સેવાસદન ખાતે ૨૫૬ મહેસૂલી કર્મચારીઓએ ધરણાં યોજી વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. લાંબા સમયથી પડતર રહેલી વિવિધ માંગણીઓનો વહેલી તકે ઉકેલ લાવવામાં આવે તેવી માંગ સાથે કર્મચારીઓએ આંદોલન તેજ બનાવ્યું છે.
ગુજરાત રાજ્ય મહેસૂલી કર્મચારી મહામંડળના આદેશને પગલે શરૂ થયેલી હડતાળના ભાગરૂપે અરવલ્લી જિલ્લાના મહેસૂલી કર્મચારીઓ કામગીરીથી અળગા રહી પોતાની માંગણીઓ માટે એકત્રિત થયા છે. તલાટીઓ અને નાયબ મામલતદારોના પ્રમોશન સહિતના વિવિધ પડતર પ્રશ્નોને લઈને કર્મચારીઓમાં અસંતોષ જોવા મળી રહ્યો છે. કર્મચારીઓનું કહેવું છે કે તેમની લાંબા સમયથી પડતર રહેલી માંગણીઓ અંગે યોગ્ય નિર્ણય લેવામાં આવે અને પ્રશ્નોનો કાયમી ઉકેલ લાવવામાં આવે.
જિલ્લા સેવાસદન ખાતે ધરણાં યોજી કર્મચારીઓએ સરકાર સમક્ષ પોતાની માંગણીઓ રજૂ કરી હતી. કર્મચારીઓએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે જ્યાં સુધી પડતર ૧૪ મુદ્દાની માંગણીઓનો સંતોષકારક ઉકેલ નહીં આવે ત્યાં સુધી હડતાળ ચાલુ રાખવામાં આવશે. બીજી તરફ, મહેસૂલી કર્મચારીઓની હડતાળને કારણે મહેસૂલી કચેરીઓની કામગીરી તેમજ વિવિધ વહીવટી સેવાઓ પર અસર થવાની શક્યતા છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે કર્મચારીઓની પડતર માંગણીઓ અંગે સરકાર દ્વારા ક્યારે નિર્ણય લેવામાં આવે છે અને હડતાળનો અંત લાવવા માટે કેવા પ્રયાસો હાથ ધરવામાં આવે છે.
મેહુલભાઈ સોલંકી, ડેપ્યુટી મામલતદારના જણાવ્યા અનુસાર ગુજરાત રાજ્ય મહેસૂલી કર્મચારી મહામંડળના આદેશ અનુસાર અરવલ્લી જિલ્લાના વર્ગ-૩ના ૨૫૬ મહેસૂલી કર્મચારીઓ ૧૪ પડતર માંગણીઓને લઈને ૭ ઓક્ટોબરથી અચોક્કસ મુદતની હડતાળ પર ઉતર્યા છે. મહેસૂલ વિભાગ સમક્ષ રજૂઆતો કરવા છતાં એક મહિના જેટલો સમય વીતી જવા છતાં હકારાત્મક નિર્ણય ન લેવાતાં કર્મચારીઓમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. કર્મચારીઓ દ્વારા જિલ્લા સેવાસદન ખાતે ધરણાં યોજી વિરોધ નોંધાવવામાં આવી રહ્યો છે.
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