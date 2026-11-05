ઊંઝામાં ખેડૂતોના સબસિડીવાળા યુરિયા ખાતરના કાળાબજારનો પર્દાફાશ: શિવ શુભમ એસ્ટેટમાંથી 2500 થેલીઓ જપ્ત
ઊંઝાના મામલતદાર દીપક ગઢવીના જણાવ્યા અનુસાર, તેમને ખાનગી બાતમી મળી હતી કે આ ગોડાઉનમાં અનઅધિકૃત રીતે નીમ કોટેડ યુરિયા ખાતરનો સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો છે.
Published : November 5, 2026 at 11:30 AM IST
ઊંઝા: મહેસાણા જિલ્લાના ઊંઝામાં ખેડૂતોને આપવામાં આવતા સબસિડીવાળા નીમ કોટેડ યુરિયા ખાતરનો ઔદ્યોગિક હેતુ માટે ગેરકાયદેસર ઉપયોગ થતો હોવાનું મસમોટું કૌભાંડ ઝડપાયું છે. વહીવટી તંત્ર, ખેતીવાડી વિભાગ અને પોલીસની સંયુક્ત ટીમે ખાનગી બાતમીના આધારે શિવ શુભમ એસ્ટેટના ગોડાઉન પર દરોડા પાડીને અંદાજિત 2500 જેટલી નીમ કોટેડ યુરિયા ખાતરની થેલીઓ જપ્ત કરી છે. આ કૌભાંડમાં ખેડૂતોના હકનું સબસિડીવાળું ખાતર ઉદ્યોગોને ઊંચા ભાવે વેચવાનું ષડયંત્ર રચવામાં આવ્યું હતું.
કલેક્ટરની સૂચનાથી હાથ ધરાયું સંયુક્ત ઓપરેશન
ઊંઝાના ફર્ટિલાઇઝર ઇન્સ્પેક્ટર જે.ડી. ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે, 4 નવેમ્બર 2026ના રોજ કલેક્ટરની સૂચના અંતર્ગત ખેતીવાડી ટીમ અને જિલ્લા વહીવટી તંત્રના અલગ અલગ વિભાગો સાથે મળીને એક સંયુક્ત ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. આ ઓપરેશનનો મુખ્ય હેતુ નીમ કોટેડ યુરિયાનો ઔદ્યોગિક વપરાશ થતો હોય તેની તપાસ કરવાનો હતો. તપાસ દરમિયાન સવારથી જ ઊંઝા ખાતે આવેલા એક રેઝીન પ્લાન્ટની મુલાકાત લેવામાં આવી હતી. જ્યાં તપાસ કરતા હાઇવે રોડથી નજીક આવેલા શિવ શુભમ એસ્ટેટના ગોડાઉન નંબર 7 અને 8માં યુરિયા ખાતરનો મોટો જથ્થો હોવાની શંકા ઊભી થઈ હતી.
ગોડાઉનમાંથી મળ્યો શંકાસ્પદ સામાન અને ખાતરનો મોટો જથ્થો
ઊંઝાના મામલતદાર દીપક ગઢવીના જણાવ્યા અનુસાર, તેમને ખાનગી બાતમી મળી હતી કે આ ગોડાઉનમાં અનઅધિકૃત રીતે નીમ કોટેડ યુરિયા ખાતરનો સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો છે. મહેસૂલની ટીમ, એગ્રીકલ્ચર ઓફિસર્સ અને પોલીસની સંયુક્ત તપાસમાં ગોડાઉન ખોલાવતા અંદરથી અંદાજિત 2500 જેટલી સબસિડીવાળા નીમ કોટેડ યુરિયાની થેલીઓ મળી આવી હતી. આ ઉપરાંત, ગોડાઉનમાં ઔદ્યોગિક વપરાશ માટેના ખાલી પ્લાસ્ટિકના કટ્ટા, સિલાઈ માટેનો સામાન અને દોરા પણ મળી આવ્યા હતા. ફર્ટિલાઇઝર ઇન્સ્પેક્ટરે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે ટેકનિકલ ગ્રેડ યુરિયા લખેલી અથવા અન્ય છાપકામ કરેલી અંદાજિત 200 જેટલી બેગો પણ ત્યાંથી મળી આવી છે.
ખાતરની થેલીઓ બદલીને ઉદ્યોગોમાં મોકલવાની મોડસ ઓપરેન્ડી
આ કૌભાંડમાં સામેલ તત્વોની કામ કરવાની રીત ખૂબ જ ચોંકાવનારી હતી. મામલતદાર દીપક ગઢવીએ માહિતી આપી હતી કે, ગોડાઉનમાં જે સામાન મળ્યો છે તેના આધારે પ્રાથમિક દૃષ્ટિએ એવું કહી શકાય કે નીમ કોટેડ યુરિયાના જથ્થાને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ બેગ્સમાં ટ્રાન્સફર કરીને બહાર ઉદ્યોગોમાં મોકલવામાં આવતો હતો. ખેડૂતો માટે સબસિડીવાળું ખાતર સસ્તા ભાવે ઉપલબ્ધ હોય છે, જેને ઔદ્યોગિક કટ્ટામાં પેક કરીને ઉદ્યોગોને વેચીને મોટો આર્થિક ફાયદો મેળવવાનો આ ખેલ હતો. હાલમાં આ સમગ્ર જથ્થાનું ખેતીવાડી ખાતા દ્વારા સેમ્પલિંગ કરવામાં આવ્યું છે અને સીઝરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
કોનું છે ગોડાઉન અને કોણે રાખ્યું હતું ભાડે?
તપાસમાં ગોડાઉનના માલિક અને ભાડૂઆત અંગે પણ ખુલાસા થયા છે. મામલતદારના જણાવ્યા મુજબ, ઊંઝામાં આવેલી ગણેશ એગ્રો નામની સંસ્થાના વિવેકભાઈ દ્વારા આ ગોડાઉન ભાડે રાખવામાં આવ્યું હતું. જ્યારે આ ગોડાઉનના મૂળ માલિક શશીકલાબેન પટેલ હોવાનું પ્રાથમિક તપાસમાં બહાર આવ્યું છે, જેમણે વિવેકભાઈને આ ગોડાઉન ભાડે આપ્યું હતું. હાલમાં તંત્ર દ્વારા તમામ જથ્થો અનઅધિકૃત રીતે સંગ્રહિત હોવાનું માનીને કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. આ કૌભાંડમાં અન્ય કોણ સામેલ છે અને આ ખાતર કયા ઉદ્યોગોમાં સપ્લાય થતું હતું તે દિશામાં વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.
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