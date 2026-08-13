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ભરૂચમાં 250 વર્ષ જૂની મેઘમેળાની પરંપરા, મેઘરાજાની પ્રતિમાની સ્થાપના; 25 દિવસ સુધી દર્શન થશે

વરસાદના દેવ મેઘરાજા પ્રત્યેની ગાઢ આસ્થા અને ભોઈ સમાજની ઐતિહાસિક પરંપરાને ઉજાગર કરતો ભરૂચનો પ્રસિદ્ધ 250 વર્ષ જૂનો 'મેઘમેળો' ફરી એકવાર ધામધૂમથી શરૂ થયો છે.

ભરૂચમાં 250 વર્ષ જૂની મેઘમેળાની પરંપરા
ભરૂચમાં 250 વર્ષ જૂની મેઘમેળાની પરંપરા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 13, 2026 at 7:50 AM IST

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ભરૂચ: વરસાદના દેવ મેઘરાજા પ્રત્યેની ગાઢ આસ્થા અને ભોઈ સમાજની ઐતિહાસિક પરંપરાને ઉજાગર કરતો ભરૂચનો પ્રસિદ્ધ 250 વર્ષ જૂનો 'મેઘમેળો' ફરી એકવાર ધામધૂમથી શરૂ થયો છે. છપ્પનિયા દુકાળના સમયથી ચાલી આવતી આ લોકમાન્યતા મુજબ, નર્મદા નદીની કાળી માટીમાંથી માત્ર એક જ રાત્રિમાં તૈયાર કરવામાં આવતી મેઘરાજાની આબેહૂબ પ્રતિમાની ભોઈવાડ ખાતે વિધિવત સ્થાપના કરવામાં આવી છે. આગામી 25 દિવસ સુધી ભરૂચ સહિત આસપાસના વિસ્તારોમાંથી હજારો શ્રદ્ધાળુઓ મેઘરાજાના દર્શને ઉમટશે.

250 વર્ષ જૂની પરંપરા યથાવત

લોકમાન્યતા મુજબ ભરૂચનો મેઘમેળો આશરે 250 વર્ષ પહેલાં છપ્પનિયા દુકાળના સમયગાળામાં શરૂ થયો હતો. તે સમયે ભરૂચ પંથકમાં દુષ્કાળની સ્થિતિ સર્જાવાની ભીતિ વચ્ચે નર્મદા નદી અને જળમાર્ગ સાથે સંકળાયેલા ભોઈ સમાજ દ્વારા વરસાદ માટે મેઘરાજાની સ્થાપના કરી પૂજા-અર્ચના કરવામાં આવી હતી.

ભરૂચમાં મેઘરાજાની પ્રતિમાની સ્થાપના (ETV Bharat Gujarat)

લોકવાયકા મુજબ, અનેક દિવસો સુધી મેઘરાજાને પ્રાર્થના અને પૂજા કર્યા બાદ પણ વરસાદનું આગમન ન થતાં પ્રતિમાનું વિસર્જન કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. જોકે પ્રતિમાનું વિસર્જન થાય તે પહેલાં જ મેઘરાજા મહેરબાન થયા અને વરસાદ વરસ્યો હતો. ત્યારથી મેઘરાજાની સ્થાપના કરી તેમનું આતિથ્ય માણ્યા બાદ વિસર્જન કરવાની પરંપરા આજદિન સુધી જળવાઈ રહી છે.

આ પરંપરા મુજબ અષાઢ વદ અમાસની રાત્રે ભોઈ સમાજના યુવાનો દ્વારા મેઘરાજાની પ્રતિમા તૈયાર કરવામાં આવે છે. નર્મદા નદીની કાળી માટી સહિતના પરંપરાગત મિશ્રણમાંથી માત્ર એક જ રાત્રિમાં પ્રતિમા તૈયાર કરવામાં આવે છે. પ્રતિમા બનાવવાની પ્રક્રિયા પરંપરાગત રીતે કરવામાં આવે છે અને તેમાં મર્યાદિત સંખ્યામાં લોકોની હાજરી રહે છે.

આ વર્ષે પણ ભોઈ સમાજના યુવાનોએ રાત્રિ દરમિયાન મહેનત કરીને મેઘરાજાની આબેહૂબ પ્રતિમા તૈયાર કરી હતી. ત્યારબાદ વિધિવત પૂજા-અર્ચના સાથે મેઘરાજાની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. હવે ભોઇવાડ ખાતે આગામી 25 દિવસ સુધી શ્રદ્ધાળુઓ મેઘરાજાના દર્શન કરી શકશે.

શ્રાવણ વદ દસમના દિવસે મેઘરાજાની શોભાયાત્રા નીકળશે

મેઘમેળાનો મુખ્ય ઉત્સવ શ્રાવણ વદ સાતમથી શ્રાવણ વદ દસમ સુધી ભક્તિભાવ અને ધામધૂમથી ઉજવાશે. શ્રાવણ વદ દસમના દિવસે સાંજે મેઘરાજાની ભવ્ય શોભાયાત્રા કાઢવામાં આવશે. ત્યારબાદ નર્મદા નદીના પવિત્ર જળમાં મેઘરાજાની પ્રતિમાનું વિસર્જન કરવામાં આવશે.

મેઘરાજાની પ્રતિમાના દર્શન અને પૂજા સાથે અનેક લોકમાન્યતાઓ પણ જોડાયેલી છે. શ્રદ્ધાળુઓમાં મેઘરાજાની પ્રતિમા સાથે નાના બાળકોને ભેટાડવાથી તેમનું આરોગ્ય સારું રહે છે તેવી માન્યતા પ્રચલિત છે. વરસાદ સારો રહે અને ખેતી-વ્યવસાયમાં સુખાકારી આવે તેવી પ્રાર્થના સાથે લોકો મેઘરાજાના દર્શન કરે છે.

ભરૂચનો મેઘમેળો માત્ર ધાર્મિક ઉત્સવ પૂરતો સીમિત નથી. તે ભોઈ સમાજની સંસ્કૃતિ, નર્મદા સાથેના તેમના ઐતિહાસિક સંબંધો અને પેઢી દર પેઢી આગળ વધતી લોકપરંપરાનું જીવંત પ્રતિક બની રહ્યો છે.

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