ETV Bharat / state

2001ના વિનાશક ભૂકંપને 25 વર્ષ: ગુજરાત કેટલું બદલાયું, હજુ શું બદલવાનું બાકી અને સ્મૃતિમાં જીવંત રહેલી એક દુર્ઘટના

દર વર્ષે આ દિવસે મૌન, પ્રાર્થનાઓ, સ્મૃતિસભાઓ અને દીવા પ્રગટાવીને લોકો પોતાના સ્વજનોને યાદ કરે છે.

2001ના વિનાશક ભૂકંપને 25 વર્ષ
2001ના વિનાશક ભૂકંપને 25 વર્ષ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 25, 2026 at 7:12 AM IST

|

Updated : January 25, 2026 at 7:17 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ : 26 જાન્યુઆરી 2001નો દિવસ ગુજરાતના ઇતિહાસમાં ક્યારેય ભૂલાય નહીં એવો છે. પ્રજાસત્તાક દિવસે સવારના સમયે આવેલા વિનાશક ભૂકંપે રાજ્યને હચમચાવી દીધું હતું. હજારો લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા, લાખો લોકો ઘરવિહોણા બન્યા અને આખા શહેરો ક્ષણોમાં ખંડેરમાં ફેરવાઈ ગયા. આજે જ્યારે આ ધરતીકંપને 25 વર્ષ પૂર્ણ થઈ રહ્યા છે, ત્યારે આ દુર્ઘટનાની યાદો હજુ પણ લોકોના મનમાં જીવંત છે.

આ ભૂકંપ બાદ સૌથી મોટું નુકસાન માનવીય હતું. પરિવારોથી સભ્યો છૂટા પડી ગયા, બાળકો અનાથ બન્યા અને અનેક લોકોએ જીવનભરની શારીરિક-માનસિક પીડા સહન કરી. ગામડાંથી લઈ શહેરો સુધી શોકનો માહોલ હતો. આ આપત્તિએ સમાજને એકબીજાની મદદ માટે એકત્ર થવાની પણ પ્રેરણા આપી હતી.

રાજેશ ભટ્ટ, પૂર્વ ચીફ ફાયર ઓફિસર સાથે વાતચીત (ETV Bharat Gujarat)

"2001નો વિનાશક ભૂકંપ જીવનભર ભૂલાઈ શકે તેમ નથી. તે સમય નોકરીનો શરૂઆતનો તબક્કો હતો અને જવાબદારી સાથે ભયનો અનુભવ પણ એટલો જ મોટો હતો. શરૂઆતમાં જ્યારે પ્રથમ કોલ મળ્યો ત્યારે એવું લાગ્યું કે કદાચ કોઈ એક મકાન પડ્યું હશે, પરંતુ થોડા સમયમાં જ સમજાઈ ગયું કે શહેરમાં એક પછી એક બિલ્ડિંગો ધરાશાયી થઈ રહી હતી." - રાજેશ ભટ્ટ, પૂર્વ ચીફ ફાયર ઓફિસર, અમદાવાદ

ભૂકંપ પછી ગુજરાતમાં પુનઃનિર્માણનો અભૂતપૂર્વ પ્રયાસ થયો. ભૂકંપ પ્રતિરોધક ઇમારતો, નવી ટાઉનશીપ્સ, મજબૂત રસ્તા અને આધુનિક હોસ્પિટલોનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું. બાંધકામ ક્ષેત્રે નવા નિયમો લાગુ પડ્યા અને ઇજનેરી ધોરણોમાં સુધારા થયા, જે આજે રાજ્યની મજબૂત ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની પાયા બન્યા છે.

2001ના વિનાશક ભૂકંપની તસ્વીરો
2001ના વિનાશક ભૂકંપની તસ્વીરો (ETV Bharat Gujarat)

2001 પછી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન પ્રણાલીમાં મોટો બદલાવ આવ્યો. રાજ્ય સ્તરે આપત્તિ પ્રતિસાદ દળો, તાલીમપ્રાપ્ત ટીમો અને ઝડપી રાહત વ્યવસ્થા વિકસાવવામાં આવી. આજે ભૂકંપ, પૂર કે વાવાઝોડા જેવી પરિસ્થિતિઓમાં સરકાર અને તંત્ર વધુ સજ્જ અને સંકલિત રીતે પ્રતિસાદ આપી શકે તેવી સ્થિતિમાં છે.

અમદાવાદના પૂર્વ ચીફ ફાયર ઓફિસર રાજેશ ભટ્ટ જણાવે છે કે, "તે સમયે સમગ્ર તંત્ર પાંગળું સાબિત થઈ રહ્યું હતું. સાધનો મર્યાદિત હતા, સ્ટાફ ઓછો હતો અને કોઈ પણ પ્રકારની માળખાકીય સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ નહોતી. ફાયર અને રેસ્ક્યૂ ટીમો પોતાની ક્ષમતાથી વધુ કામ કરી રહી હતી. શહેરમાંથી સહાય લેવી પડી, ત્યારબાદ અન્ય રાજ્યોમાંથી ટીમો આવી અને પછી તો વિશ્વના અનેક દેશોની બચાવ ટીમો પણ ગુજરાત પહોંચી. તેમ છતાં, ભૂકંપ બાદના શરૂઆતના ત્રણ દિવસ સૌથી વધુ કપરા અને નિર્ણાયક હતા."

2001ના વિનાશક ભૂકંપની તસ્વીરો
2001ના વિનાશક ભૂકંપની તસ્વીરો (ETV Bharat Gujarat)

રાજેશ ભટ્ટ વધુમાં જણાવે છે કે, "આજે પરિસ્થિતિ સંપૂર્ણપણે બદલાઈ ગઈ છે. અત્યાધુનિક ટેકનોલોજી, આધુનિક સાધનો અને તાલીમબદ્ધ ટીમો ઉપલબ્ધ છે, જે તે સમયના ગુજરાત પાસે નહોતા. પરંતુ સાથે સાથે આજે શહેરોમાં અનેકગણી મોટી અને ઊંચી બિલ્ડિંગો ઊભી થઈ ગઈ છે, જે નવા પડકારો ઊભા કરે છે. લોકોએ હવે જાગૃત થવાની જરૂર છે. આપત્તિ સામેની તૈયારી અને સુરક્ષા અંગેની જાગૃતિ આજે પણ પૂરતી નથી આ એક કડવી વાસ્તવિકતા છે. ભૂતકાળના અનુભવોથી શીખીને ભવિષ્ય માટે સજ્જ થવું જ સૌથી મોટી શીખ છે."

ભૂકંપને ઝીલનાર લોકો માટે આ માત્ર એક ઘટના નહીં, પરંતુ જીવન બદલી નાખનાર અનુભવ હતો. દર વર્ષે આ દિવસે મૌન, પ્રાર્થનાઓ, સ્મૃતિસભાઓ અને દીવા પ્રગટાવીને લોકો પોતાના સ્વજનોને યાદ કરે છે. અનેક પરિવારો આજે પણ તે ક્ષણોની વાત કરતા ભાવુક થઈ જાય છે.

અમદાવાદના સંગેમરમર ટાવરમાં રહેતા નીલકમલ પટેલ અને પિયાલી પટેલ એ ધરતીકંપના દિવસે અનુભવેલા ભયાનક દ્રશ્યો આજે પણ ભૂલી શક્યા નથી.

પ્રત્યક્ષદર્શીઓ સાથે વાતચીત (ETV Bharat Gujarat)

"એ દિવસો આજે પણ આંખ સામે જીવંત થઈ જાય છે. સવારના સમયે અચાનક જમીન ધ્રુજવા લાગી, આખી ઈમારત હલવા લાગી અને સમજાય એ પહેલાં બધું તૂટતું ગયું. ચારેબાજુ ચીસો, ધૂળ અને અંધકાર હતો. જીવ બચશે કે નહીં એ ક્ષણોમાં સમજાતું નહોતું." - નીલકમલ પટેલ, સંગેમરમર ટાવરમાં રહેનાર

ધરતીકંપ બાદના દિવસોની વાત કરતા બંને કહે છે કે, રાહત અને બચાવ કાર્ય દરમિયાન મળેલી મદદને કારણે જીવન ફરી શરૂ કરી શક્યા. પરિવારના સભ્યો એકબીજાને શોધતા, જીવતા હોવાની આશા રાખતા દિવસો ખૂબ જ કઠિન હતા

"25 વર્ષ વીતી ગયા છતાં એ પળો આજે પણ યાદ આવે ત્યારે દિલ ધ્રુજી જાય છે. દરેક નાનકડા અવાજ પર આજે પણ ડર લાગી જાય છે. એ દિવસોએ અમને જીવનની કિંમત શીખવી છે." - પિયાલી પટેલ, સંગેમરમર ટાવરમાં રહેનાર

ભવિષ્યમાં આવી આપત્તિ આવે તો કેવી તૈયારી હોવી જોઈએ, તે અંગે નીલકમલ પટેલ કહે છે કે, "દરેક પરિવારે ઈમરજન્સી કિટ તૈયાર રાખવી જોઈએ, જેમાં પાણી, સુકા ખોરાક, ટોર્ચ, દવાઓ અને જરૂરી દસ્તાવેજો હોવા જોઈએ. ઈમારતો ભૂકંપ પ્રતિરોધક હોવી ખૂબ જ જરૂરી છે."

2001ના વિનાશક ભૂકંપની તસ્વીરો
2001ના વિનાશક ભૂકંપની તસ્વીરો (ETV Bharat Gujarat)

પિયાલી પટેલ વધુમાં જણાવે છે કે, "બાળકોને પણ આવી પરિસ્થિતિમાં શું કરવું તે શીખવવું જોઈએ. ડરવાની જગ્યાએ સમજદારીથી કેવી રીતે બચવું એ જાણવું ખૂબ જરૂરી છે. સરકારે અને સમાજે સાથે મળીને આવી આપત્તિ સામે સજ્જ રહેવું પડશે." 25 વર્ષ બાદ પણ ધરતીકંપની આ યાદો ચેતવણી આપે છે કે કુદરત સામે માનવ નબળો છે, પરંતુ યોગ્ય તૈયારી અને જાગૃતિથી નુકસાન ઓછું કરી શકાય છે."

2001નો ભૂકંપ આપણને શીખવે છે કે વિકાસ સાથે સુરક્ષા પણ એટલી જ જરૂરી છે. ટેકનોલોજી, નીતિ અને માનવ સંવેદનાનો સંયોગ જ ભવિષ્યની આપત્તિઓ સામે સાચી તૈયારી બની શકે. આ 25 વર્ષ માત્ર સ્મરણ માટે નહીં, પરંતુ સાવચેતી અને સંકલ્પ માટે પણ મહત્વપૂર્ણ છે.

આ પણ વાંચો...

  1. મ્યાનમારમાં દર 2 વર્ષે આવે છે ભૂકંપ, કચ્છ અને મ્યાનમારના ભૂકંપમાં શું સમાનતા? જાણો
  2. ઉપલેટા પંથકમાં 2.7ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ, કોઈ જાનહાની નહી
Last Updated : January 25, 2026 at 7:17 AM IST

TAGGED:

25 YEARS GUJARAT EARTHQUAKE
EARTHQUAKE WHAT CHANGED GUJARAT
KUTCH EARTHQUAKE
GUJARAT EARTHQUAKE EFFECT
2001 GUJARAT EARTHQUAKE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.