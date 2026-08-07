રાજકોટમાં નાની ઉંમરના પ્રેમી સાથે લગ્નની જીદ 45 વર્ષીય પરણિતાને ભારે પડી, પ્રેમીએ હત્યા કરી
આ સમગ્ર બનાવ રાજકોટના ગુંદાળા ફાટકથી આગળનો છે. અહીં રેલવેના પાટા પાસે એક મહિલાની લોહીલુહાણ હાલતમાં લાશ મળી આવી હતી.
Published : August 7, 2026 at 2:31 PM IST
રાજકોટ: રાજકોટમાં પ્રેમ, જીદ અને હત્યાનો ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. પોતાનાથી 20 વર્ષ નાની ઉંમરના પ્રેમી સાથે લગ્ન કરવાની જીદ એક 45 વર્ષીય પરણિત મહિલાને ભારે પડી. 25 વર્ષના પ્રેમીએ જ પ્રેમિકાને ચાલુ ટ્રેન સાથે ભટકાડી દઈને તેની હત્યા નિપજાવી. રાજકોટ રેલ્વે પોલીસે આરોપી પ્રેમીની ધરપકડ કરી લીધી છે.
આ સમગ્ર બનાવ રાજકોટના ગુંદાળા ફાટકથી આગળનો છે. અહીં રેલવેના પાટા પાસે એક મહિલાની લોહીલુહાણ હાલતમાં લાશ મળી આવી હતી. મૃતક મહિલાની ઓળખ 45 વર્ષીય મંજુબેન તરીકે થઈ હતી. શરૂઆતમાં આ અકસ્માતનો કિસ્સો લાગી રહ્યો હતો. પરંતુ તપાસ દરમિયાન પોલીસને શંકા ગઈ. મૃતકની દીકરી પાયલ કોળીએ પોલીસને જાણકારી આપી કે તેની માતાના પ્રકાશ સોલંકી નામના યુવક સાથે પ્રેમસંબંધ હતા અને તેની જ સંડોવણી હોવાની શક્યતા છે. આ માહિતીના આધારે રાજકોટ રેલ્વે પોલીસે તપાસનો દોર આગળ વધાર્યો અને આરોપી ૨૫ વર્ષીય પ્રકાશ સોલંકીને ઝડપી પાડ્યો.
પોલીસની પ્રાથમિક પૂછપરછમાં પ્રકાશ સોલંકીએ પોતાનો ગુનો કબૂલી લીધો છે. તપાસમાં ખુલ્યું કે મંજુબેન અને પ્રકાશ વચ્ચે છેલ્લા કેટલાક સમયથી પ્રેમસંબંધ હતો. મંજુબેન પ્રકાશ સાથે લગ્ન કરવા માટે દબાણ કરી રહી હતી, જ્યારે પ્રકાશ આ સંબંધથી છુટકારો મેળવવા માંગતો હતો. આ જ બાબતે બંને વચ્ચે અવારનવાર ઝઘડા પણ થતા હતા. છેવટે પ્રકાશે મંજુબેનને વાત કરવા માટે રેલવે ટ્રેક પાસે બોલાવી અને ત્યાં જ ચાલુ ટ્રેન સાથે ભટકાડી દઈને તેની હત્યા કરી નાખી. તેને અકસ્માતનું રૂપ આપવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
પોલીસ તપાસમાં વધુ એક ચોંકાવનારી હકીકત સામે આવી. મૃતક મંજુબેન પરણિત હતી અને તેને સંતાનમાં બે દીકરી અને બે દીકરા પણ છે. પરિવારના લોકો આ ઘટનાથી સ્તબ્ધ છે. દીકરી પાયલે જ પોલીસને આ મામલામાં મદદ કરી અને પ્રેમી પર શંકા વ્યક્ત કરી હતી, જેના કારણે પોલીસ 24 કલાકમાં જ હત્યાનો ભેદ ઉકેલવામાં સફળ રહી.
આ ઘટનાએ સમાજ સામે અનેક સવાલો ઉભા કર્યા છે. ઉંમરના તફાવત, લગ્ન બહારના સંબંધ અને જીદ કેવી રીતે એક હત્યામાં પરિણમી શકે છે.
પોલીસે આરોપી પ્રકાશ સોલંકીની ધરપકડ કરીને તેની વિરુદ્ધ આઈપીસીની કલમો હેઠળ હત્યાનો ગુનો નોંધ્યો છે. પોલીસે મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી આપ્યો છે અને આગળની તપાસ હાથ ધરી છે. રેલ્વે પોલીસનું કહેવું છે કે આ કિસ્સામાં તમામ પુરાવા એકત્રિત કરીને આરોપીને કડકમાં કડક સજા અપાવવામાં આવશે.
“ગુંદાળા ફાટક પાસે મહિલાની લાશ મળી હતી. તપાસમાં ખુલ્યું કે તેનું નામ મંજુબેન છે. તેમની દીકરીએ પ્રકાશ સોલંકી નામના યુવક પર શંકા વ્યક્ત કરી. અમે તેને ઝડપ્યો તો તેણે કબૂલાત કરી કે લગ્નના દબાણના કારણે તેણે મંજુબેનને ટ્રેન સાથે ભટકાડી દીધી. અમે તેની વિરુદ્ધ હત્યાનો ગુનો નોંધીને આગળની કાર્યવાહી કરી રહ્યા છીએ.” – એચ.એમ. રાણા, ડીવાયએસપી ઇન્ચાર્જ, રેલ્વે પોલીસ