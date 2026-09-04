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નર્મદા: 90 દિવસમાં સનદ આપવાનું આશ્વાસન ફરી ઠાલું, સાગબારામાં જંગલ-જમીન વિવાદ ફરી વકર્યો

નર્મદા જિલ્લાના સાગબારા વિસ્તારમાં જંગલ-જમીનનો વિવાદ ફરી વકર્યો છે. 25 દિવસના ધરણા બાદ મંત્રીઓએ 90 દિવસમાં સનદ આપવાનું આશ્વાસન આપ્યું હતું.

સાગબારામાં જંગલ જમીન વિવાદ ફરી વકર્યો
સાગબારામાં જંગલ જમીન વિવાદ ફરી વકર્યો (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 4, 2026 at 4:43 PM IST

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નર્મદા: જિલ્લાના સાગબારા વિસ્તારમાં જંગલ-જમીનનો વિવાદ ફરી એકવાર વકર્યો છે. 25 દિવસના ધરણા બાદ રાજ્ય સરકારના મંત્રીઓએ આદિવાસી ખેડૂતોને પારણા કરાવ્યા હતા અને તેમના હકની જમીનનો પ્રશ્ન ઉકેલવાનું આશ્વાસન આપ્યું હતું. 90 દિવસમાં જમીનની સનદ આપવાની વાત કરવામાં આવી હતી. જોકે, હવે વનવિભાગ દ્વારા આ જ જમીન પર રોપા વાવવાની કામગીરી શરૂ થતાં ખેડૂતો અને વનકર્મીઓ આમને-સામને આવી ગયા છે.

નર્મદા જિલ્લાના સાગબારા વિસ્તારમાં જંગલ-જમીનનો મુદ્દો ફરી ગરમાયો છે. પોતાના હકની જમીન માટે આદિવાસી ખેડૂતો દ્વારા 25 દિવસ સુધી ધરણાં કરવામાં આવ્યા હતા. લાંબા સમય સુધી ચાલેલા આ આંદોલન બાદ રાજ્ય સરકારના મંત્રીઓ સ્થળ પર પહોંચ્યા હતા અને આદિવાસી ખેડૂતોને પારણા કરાવ્યા હતા. ખેડૂતોને તેમના હકની જમીનનો પ્રશ્ન ઉકેલવાનો વિશ્વાસ આપવામાં આવ્યો હતો અને 90 દિવસની અંદર જમીનની સનદ આપવાની વાત પણ કરવામાં આવી હતી.

સાગબારામાં જંગલ જમીન વિવાદ ફરી વકર્યો (Etv Bharat Gujarat)

પરંતુ હવે આ જ મુદ્દે ફરી વિવાદ સર્જાયો છે. ઉમરપાડા વનવિભાગ દ્વારા વિવાદિત જંગલ જમીનમાં રોપા વાવવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હોવાનો આક્ષેપ ખેડૂતો દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે. ખેડૂતોનો આક્ષેપ છે કે, જ્યાં તેઓ વર્ષોથી ખેતી કરતા હોવાનો દાવો કરે છે, તે જમીનમાં વનવિભાગે રોપાઓ વાવી દીધા છે.

ખેડૂતોનું કહેવું છે કે, જો વનવિભાગ દ્વારા પ્લાન્ટેશનની કામગીરી કરવામાં ન આવી હોત તો તેઓ પણ પોતાના ખેતરમાં ખેડાણ કરવા પહોંચ્યા ન હોત. આ દરમિયાન આદિવાસી ખેડૂતો પોતાના ખેતરોમાં ખેડાણ કરવા પહોંચતા વનકર્મીઓ દ્વારા તેમને અટકાવવામાં આવ્યા હતા. જેના પગલે બંને પક્ષો વચ્ચે બોલાચાલી થતાં મામલો ગરમાયો હતો.

“સરકારે અમારી સાથે છેતરપિંડી કરી છે. એક તરફ સરકારના મંત્રીઓ આવીને ખેડાણ શરૂ કરવાની વાત કરે છે, જ્યારે બીજી તરફ વનવિભાગ અમને જ અમારી જમીનમાં ખેડાણ કરતા અટકાવી રહ્યું છે.” ખેડૂતોનો વધુ એક આક્ષેપ છે કે, ખેતરોમાં બનાવવામાં આવેલા ઝૂંપડાઓ પણ તોડી પાડવામાં આવ્યા છે. જેના કારણે ખેડૂતોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.

આ સમગ્ર મામલે હવે સ્થાનિક રાજકારણ પણ ગરમાયું છે. સાંસદ મનસુખ વસાવાએ પણ ખેડૂતોના મુદ્દે સરકાર સામે સવાલો ઉઠાવ્યા છે. “ખેડૂતોને 90 દિવસની અંદર સનદ આપવાની વાત કરવામાં આવી હતી. બીજી તરફ વનવિભાગ ખેડૂતોના ખેતરોમાં જ પ્લાન્ટેશન કરી રહ્યું છે. સરકાર અને વનવિભાગ વચ્ચે સંકલનનો અભાવ કેમ છે?”

હવે સવાલ એ છે કે, એક તરફ સરકાર આદિવાસી ખેડૂતોને હકની જમીન આપવાની વાત કરી રહી છે, તો બીજી તરફ વનવિભાગ દ્વારા એ જ જમીન પર પ્લાન્ટેશન કેમ કરવામાં આવી રહ્યું છે? સરકારના આશ્વાસન બાદ પણ જમીનનો વિવાદ ઉકેલાયો નથી અને ખેડૂતો ફરી એકવાર રસ્તા પર આવવાની સ્થિતિમાં છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે સરકાર અને વનવિભાગ વચ્ચેનો આ વિવાદ ક્યારે ઉકેલાય છે અને આદિવાસી ખેડૂતોને તેમના હકની જમીન અંગે ક્યારે સ્પષ્ટ નિર્ણય મળે છે.

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TAGGED:

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MANSUKH VASAVA
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