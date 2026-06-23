વડનગરમાં પીએમ મોદીની શાળાથી મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે કરાવ્યો 24મા શાળા પ્રવેશોત્સવનો પ્રારંભ
2003માં તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ શરૂ કરેલા શાળા પ્રવેશોત્સવનું 24મો વરસ, મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે બી.એન. હાઈસ્કૂલમાં 390 બાળકોને આપ્યો પ્રવેશ.
Published : June 23, 2026 at 4:39 PM IST
મહેસાણાઃ ગુજરાતમાં શિક્ષણનું સ્તર ઊંચું લાવવા અને ડ્રોપઆઉટ રેશિયો ઘટાડવાના ઉમદા હેતુથી રાજ્ય સરકાર દ્વારા કન્યા કેળવણી મહોત્સવ અને શાળા પ્રવેશોત્સવની 24મી શ્રેણીનો ભવ્ય પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે મહેસાણા જિલ્લાના વડનગર ખાતે આવેલી બી.એન. હાઈસ્કૂલથી આ ત્રિદિવસીય રાજ્યવ્યાપી શાળા પ્રવેશોત્સવનો શુભારંભ કરાવ્યો હતો. ઉલ્લેખનીય છે કે, આ એ જ ઐતિહાસિક શાળા છે જ્યાં દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પોતાનું પ્રાથમિક શિક્ષણ મેળવ્યું હતું.
આ ત્રિદિવસીય પ્રવેશોત્સવ દરમિયાન રાજ્યની કુલ 38,400 શાળાઓમાં કાર્યક્રમો યોજાશે, જેમાં સમગ્ર રાજ્યમાંથી અંદાજે 28.58 લાખ જેટલા બાળકોને હર્ષોલ્લાસ સાથે શાળામાં પ્રવેશ આપવામાં આવશે. આ ઝુંબેશ અંતર્ગત બાલવાટિકા, ધોરણ-1 તેમજ ધોરણ-9 અને 11માં વિદ્યાર્થીઓનું નામાંકન કરવામાં આવશે. મુખ્યમંત્રીની ઉપસ્થિતિમાં માત્ર બી.એન. હાઈસ્કૂલ ખાતે જ 390 જેટલા બાળકોનું નામાંકન કરવામાં આવ્યું હતું. આ ઉપરાંત, ડ્રોપઆઉટ થયેલા 24 જેટલા વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષકોના વિશેષ પ્રયત્નોથી શોધીને ફરીથી શાળામાં પ્રવેશ અપાયો હતો, જે એક સરાહનીય બાબત છે.
કાર્યક્રમને સંબોધતા મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે જણાવ્યું હતું કે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 2003માં ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે શરૂ કરેલા આ પ્રવેશોત્સવના કારણે અગાઉ જે ડ્રોપઆઉટ રેશિયો 37% જેટલો ઊંચો હતો, તે આજે ઘટીને 1% કરતા પણ ઓછો થઈ ગયો છે. તેમણે દીકરીઓના શિક્ષણ અને સશક્તિકરણ પર ખાસ ભાર મૂકતા રાજ્ય સરકારની મહત્વાકાંક્ષી ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘નમો સરસ્વતી’ યોજનાઓનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. ‘નમો લક્ષ્મી’ યોજના હેઠળ ધોરણ 9 થી 12માં અભ્યાસ કરતી દીકરીઓને રૂ. 50,000 અને ‘નમો સરસ્વતી’ યોજના હેઠળ ધોરણ 11 અને 12 સાયન્સમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થી-વિદ્યાર્થિનીઓને રૂ. 25,000 ની સહાય આપી પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવી રહ્યા છે.
પોતાના સંબોધન દરમિયાન મુખ્યમંત્રીએ વડાપ્રધાન મોદીના બાળપણનો એક પ્રેરક કિસ્સો શેર કરતા જણાવ્યું હતું કે, પીએમ મોદી જ્યારે શાળામાં ભણતા ત્યારે તેઓ ક્લાસના તમામ બાળકોના ટિફિનમાંથી થોડું-થોડું ભોજન એકઠું કરીને એવા વિદ્યાર્થીને આપતા જે ટિફિન લાવી શક્યો ન હોય, જેથી વર્ગના તમામ બાળકો સમાન ભાવે એકસાથે જમી શકે. અંતમાં, વિકસિત ભારતના નિર્માણનો ઉલ્લેખ કરતા તેમણે વિદ્યાર્થીઓને ટીવી અને મોબાઈલનો બિનજરૂરી ઉપયોગ ઘટાડી ભણતર પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા અને શિક્ષકો તેમજ વાલીઓને બાળકોના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે સતત સંકલન સાધવા અપીલ કરી હતી.
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