અમદાવાદ એરપોર્ટ પર 244 ગ્રામ 24 કેરેટ સોનું જપ્ત: શરીરમાં ગોલ્ડ પેસ્ટ છુપાવી લાવતી મહિલા ઝડપાઈ
ફ્લાઇટ નંબર FZ-437 થી અમદાવાદ એરપોર્ટ પર આવેલી આ મહિલા પર અગાઉથી જ શંકા હતી.
Published : July 28, 2026 at 4:21 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ એરપોર્ટ પર કસ્ટમ્સ વિભાગે સોનાની દાણચોરીનો એક અન્ય પ્રયાસ નિષ્ફળ બનાવ્યો છે. ડિરેક્ટોરેટ ઑફ રેવન્યૂ ઇન્ટેલિજન્સ (DRI) પાસેથી મળેલી ચોક્કસ બાતમીના આધારે એર ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટ (AIU), અમદાવાદ કસ્ટમ્સના અધિકારીઓએ 28 જુલાઈ 2026ના રોજ દુબઈથી અમદાવાદ આવેલી એક મહિલા મુસાફરની વિગતવાર તપાસ કરી હતી.
ફ્લાઇટ નંબર FZ-437 થી અમદાવાદ એરપોર્ટ પર આવેલી આ મહિલા પર અગાઉથી જ શંકા હતી. તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે તેણે પોતાના શરીરમાં ચતુરાઈપૂર્વક ગોલ્ડ પેસ્ટ છુપાવીને ભારત લાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. કસ્ટમ્સ અધિકારીઓએ જરૂરી કાર્યવાહી કરીને તેની પાસેથી 270 ગ્રામ ગોલ્ડ પેસ્ટ જપ્ત કરી.
આ ગોલ્ડ પેસ્ટને ટેક્નિકલ પ્રક્રિયા દ્વારા શુદ્ધ કરતાં 244.16 ગ્રામ 24 કેરેટ ગોલ્ડ TT બાર મળ્યા. કસ્ટમ્સ વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, જપ્ત કરાયેલા સોનાની બજાર કિંમત અંદાજે ₹35,84,269 છે.
આ સોનું કસ્ટમ્સ અધિનિયમ, 1962ની જોગવાઈઓ હેઠળ જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે. અધિકારીઓ માને છે કે દાણચોરો હાલમાં સોનાની દાણચોરી માટે નવી-નવી પદ્ધતિઓ અપનાવી રહ્યા છે, જેમાં શરીરમાં ગોલ્ડ પેસ્ટ છુપાવવાની પદ્ધતિ પણ સામેલ છે.
અમદાવાદ એરપોર્ટ પર છેલ્લા કેટલાક સમયથી સોનાની દાણચોરીના પ્રયાસો વધ્યા છે. ખાસ કરીને દુબઈ સહિતના ગલ્ફ દેશોમાંથી આવતી ફ્લાઇટ્સ પર કસ્ટમ્સ અને DRI સતત નજર રાખી રહ્યા છે. આ કેસમાં પણ DRIની બાતમીના આધારે AIU અમદાવાદે સફળ કાર્યવાહી કરીને દાણચોરીનો પ્રયાસ નિષ્ફળ બનાવ્યો છે.
કસ્ટમ્સ વિભાગે સમગ્ર મામલે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે. મહિલા આ સોનું કોના માટે લાવી રહી હતી, તેની પાછળ કોઈ સંગઠિત દાણચોરી નેટવર્ક છે કે નહીં તેની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.