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પાણીપુરી ખાવાથી 24 બાળકો બીમાર, હોસ્પિટલમાં કરાયા દાખલ

દૂષિત પાણીપુરી ખાવાથી બીમાર પડેલા 24 બાળકોને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે; જ્યા તેઓ સારવાર હેઠળ છે.

પ્રતિકાત્મક તસ્વીર
પ્રતિકાત્મક તસ્વીર (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 18, 2026 at 2:41 PM IST

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Updated : June 18, 2026 at 3:42 PM IST

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રાજન્ના સિરસિલા (તેલંગાણા): તેલંગાણાના રાજન્ના સિરસિલા જિલ્લામાં કથિત રીતે દૂષિત પાણીપુરી ખાધા બાદ બીમાર પડેલા બાળકોની સંખ્યા વધીને 24 પર પહોંચી ગઈ છે. આરોગ્ય અધિકારીઓએ તબીબી દેખરેખ અને સ્વચ્છતાના પગલાં વધુ વેગવંતા બનાવ્યા છે.

ડોક્ટરોએ સ્પષ્ટ કર્યુ છે, કે તમામ અસરગ્રસ્ત બાળકોની સ્થિતિ સ્થિર છે, અને તેમને આગામી 24 કલાકમાં રજા આપવામાં આવશે. આ ઘટના ત્યારે સામે આવી જ્યારે સોમવારે સાંજે કેસીઆર નગરના લગભગ 20 બાળકોએ પાણીપુરી ખાધી હતી. મંગળવારે, તેમને પેટમાં દુખાવો, ઉલટી અને ઝાડા થવા લાગ્યા, અને તેમને સારવાર માટે સિરસિલાની સરકારી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા. બુધવારે, વધુ ચાર બાળકોમાં સમાન લક્ષણો જોવા મળ્યા. બાળરોગ ચિકિત્સક ડૉ. નવીનના જણાવ્યા અનુસાર, નવા અસરગ્રસ્ત બાળકોમાંથી એક કેસીઆર નગરનો છે, જ્યારે અન્ય ત્રણ અંકુશપુર ગામના છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, એવી શંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે કે, પાણીપુરી બનાવવામાં વપરાતા દૂષિત પાણીને કારણે બાળકોને આ બીમારી થઈ છે.

જોકે, તેમણે વિશ્વાસ અપાવ્યો કે, કોઈપણ બાળક ગંભીર સ્થિતિમાં નથી અને તમામની સારવાર સારી રીતે થઈ રહી છે. રેસિડેન્ટ મેડિકલ ઓફિસર ડૉ. પ્રવીણે જણાવ્યું હતું કે અસરગ્રસ્ત બાળકોના મળના નમૂના વિશ્લેષણ માટે પ્રયોગશાળામાં મોકલવામાં આવ્યા છે. પરીક્ષણના પરિણામો બે દિવસમાં આવવાની અપેક્ષા છે, જે બીમારીનું ચોક્કસ કારણ જાણવામાં મદદ કરશે.

આ ઘટના બાદ, આરોગ્ય વિભાગે બુધવારે કેસીઆર નગરમાં એક ખાસ તબીબી શિબિરનું આયોજન કર્યું હતું. આશા કાર્યકરો અને તબીબી ટીમોએ ઘરે ઘરે જઈને આરોગ્ય સર્વેક્ષણ કર્યું હતું અને રહેવાસીઓને ORS પેકેટ અને આવશ્યક દવાઓનું વિતરણ કર્યું હતું.

નાયબ જિલ્લા તબીબી અને આરોગ્ય અધિકારી ડૉ. એન્જેલા આલ્ફ્રેડ, ડૉ. નાગેન્દ્ર બાબુ અને પીએચસી મેડિકલ ઓફિસર ડૉ. સ્નેહાએ વિસ્તારમાં સ્વચ્છતાની સ્થિતિ અને પીવાના પાણીના સ્ત્રોતોનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. રહેવાસીઓને ફક્ત સ્વચ્છ પાણી પીવાની સલાહ આપવામાં આવી હતી અને વધુ કેસ અટકાવવા માટે વધુ સારી સ્વચ્છતા પદ્ધતિઓ જાળવવાની સૂચના આપવામાં આવી હતી. દરમિયાન, બીઆરએસના કાર્યકારી પ્રમુખ અને સ્થાનિક ધારાસભ્ય કે.ટી. રામા રાવ (કેટીઆર) એ સ્થાનિક નેતાઓ સાથે ફોન પર વાત કરીને અસરગ્રસ્ત બાળકોના સ્વાસ્થ્ય વિશે પૂછપરછ કરી હતી.

તેમણે જિલ્લા પ્રમુખ થોટા અગૈયાને પરિસ્થિતિ પર નજીકથી નજર રાખવા નિર્દેશ આપ્યો અને બાદમાં બાળકોને મળવા અને ડોકટરો સાથે સલાહ લેવા માટે સરકારી હોસ્પિટલની મુલાકાત લીધી. કોંગ્રેસ જિલ્લા પ્રમુખ શ્રીનિવાસ પણ હોસ્પિટલની મુલાકાત લીધી અને તબીબી સ્ટાફ પાસેથી બાળકોની સ્થિતિ વિશે પૂછપરછ કરી.

Last Updated : June 18, 2026 at 3:42 PM IST

TAGGED:

RAJANNA SIRCILLA DISTRICT
PANI PURI POISONING IN SIRCILLA
PANI PURI FOOD POISONING
પાણીપુરીથી ફુડ પોઈઝનિંગ
FOOD POISONING

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