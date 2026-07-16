અમદાવાદ એરપોર્ટ પર ₹34.29 લાખનું 233 ગ્રામ સોનું ઝડપાયું
અબુધાબીથી આવેલી મહિલા બુર્ખામાં છુપાવી લાવી હતી 24 કેરેટ સોનાના બે બિસ્કિટ, કસ્ટમ્સે જપ્ત કરી તપાસ શરૂ કરી.
Published : July 16, 2026 at 6:10 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર કસ્ટમ્સ વિભાગના એર ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટ (AIU)એ સોનાની દાણચોરીનો વધુ એક પ્રયાસ નિષ્ફળ બનાવ્યો છે. અબુધાબીથી અમદાવાદ આવેલી એક મહિલા મુસાફર પાસેથી અંદાજે ₹34.29 લાખની બજાર કિંમતનું 233 ગ્રામ 24 કેરેટ સોનું જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે.
મળતી માહિતી મુજબ, અબુધાબીથી ફ્લાઇટ નંબર 3L111 દ્વારા અમદાવાદ પહોંચેલી મહિલા મુસાફરની શંકાસ્પદ હિલચાલને આધારે કસ્ટમ્સ અધિકારીઓએ પેસેન્જર પ્રોફાઇલિંગ કર્યું હતું. ત્યારબાદ મહિલાને રોકીને તેની સઘન તપાસ અને પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી.
તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે મહિલાએ કસ્ટમ્સ ડ્યૂટીની ચોરી કરવાના ઈરાદાથી પોતાના બુર્ખાની અંદર ચતુરાઈપૂર્વક 24 કેરેટ સોનાના બે ટીટી બાર્સ (સોનાના બિસ્કિટ) છુપાવી રાખ્યા હતા. બંને બિસ્કિટનું કુલ વજન 233 ગ્રામ હોવાનું સામે આવ્યું છે. જપ્ત કરાયેલા સોનાની બજાર કિંમત અંદાજે ₹34.29 લાખ હોવાનું કસ્ટમ્સ વિભાગે જણાવ્યું છે.
કસ્ટમ્સ અધિકારીઓએ સમગ્ર જથ્થો કસ્ટમ્સ એક્ટ, 1962ની સંબંધિત જોગવાઈઓ હેઠળ જપ્ત કરી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. મહિલા મુસાફરની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે અને આ દાણચોરી પાછળ કોઈ સંગઠિત રેકેટ અથવા અન્ય વ્યક્તિઓની સંડોવણી છે કે નહીં તે દિશામાં પણ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે અમદાવાદ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર છેલ્લા કેટલાક સમયથી સોનાની દાણચોરીના પ્રયાસોમાં વધારો નોંધાઈ રહ્યો છે. તેને ધ્યાનમાં રાખીને કસ્ટમ્સ વિભાગ દ્વારા પેસેન્જર પ્રોફાઇલિંગ, ઇન્ટેલિજન્સ ઇનપુટ અને સઘન તપાસની કામગીરી વધુ કડક બનાવવામાં આવી છે, જેના પરિણામે આવા ગેરકાયદે પ્રયાસો સતત નિષ્ફળ બની રહ્યા છે.