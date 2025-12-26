ETV Bharat / state

મહેસાણાના ગોરીયાપુરમાં 22 વિદ્યાર્થિનીઓને ફૂડ પોઇઝનિંગની અસર, તબિયત લથડતાં હોસ્પિટલ ખસેડાઇ

ગોરીયાપુરની કસ્તુરબા ગાંધી બાલિકા વિદ્યાલય (મોડેલ સ્કૂલ)માં 20થી વધુ વિદ્યાર્થિનીઓને ફૂડ પોઇઝનિંગની અસર

સતલાસણાના ગોરીયાપુરમાં 22 વિદ્યાર્થિનીઓને ફૂડ પોઇઝનિંગની અસર
સતલાસણાના ગોરીયાપુરમાં 22 વિદ્યાર્થિનીઓને ફૂડ પોઇઝનિંગની અસર (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 26, 2025 at 6:25 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

મહેસાણા: મહેસાણા જિલ્લાના સતલાસણામાં આવેલી ગોરીયાપુરની કસ્તુરબા ગાંધી બાલિકા વિદ્યાલય (મોડેલ સ્કૂલ)માં 20થી વધુ વિદ્યાર્થિનીઓને ફૂડ પોઇઝનિંગની અસર થતા હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવી હતી. નાતાલની ઉજવણીના ભાગરૂપે ભોજન આરોગ્યા બાદ વિદ્યાર્થિનીઓની તબિયત લથડી હતી.

સતલાસણાના ગોરીયાપુરની મોડેલ સ્કૂલમાં ફૂડ પોઇઝનિંગ

સતલાસણાની કસ્તુરબા ગાંધી બાલિકા વિદ્યાલયમાં આદિવાસી વિસ્તારની અનેક વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરે છે. ક્રિસમસની રજા હોવાથી હોસ્ટેલમાં ઉત્સાહનો માહોલ હતો અને વિદ્યાર્થિનીઓએ સાંજે પ્રાર્થના સભા બાદ હોસ્ટેલમાં ક્રિસમસનું ડેકોરેશન કર્યું હતું.

રાત્રી ભોજનમાં વિદ્યાર્થિનીઓ દૂધ અને ખીચડી જમ્યા હતા. ભોજન લીધા બાદ વિદ્યાર્થિનીઓએ નાતાલની ઉજવણીના ભાગરૂપે ડાન્સ કર્યો હતો અને આ ઉજવણી દરમિયાન ચોકલેટ આપવામાં આવી હતી. જોકે જમ્યા બાદ ચોકલેટ ખાધાના થોડા સમય પછી અચાનક એક પછી એક વિદ્યાર્થિનીઓને પેટમાં દુ:ખાવો થવા લાગ્યો હતો. જોત જોતામાં 22 જેટલી વિદ્યાર્થિનીઓને ફૂડ પોઇઝનિંગની અસર થતા તેમને હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવી હતી.

સતલાસણાના ગોરીયાપુરમાં 22 વિદ્યાર્થિનીઓને ફૂડ પોઇઝનિંગની અસર (ETV Bharat Gujarat)

વિદ્યાર્થિનીઓને તાત્કાલિક સ્થાનિક વાહનો અને 108 એમ્બ્યુલન્સ મારફતે સતલાસણાના સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર (CHC) ખાતે લઇ જવામાં આવ્યા હતા. જોકે, વિદ્યાર્થિનીઓને વધુ સારવાર માટે વડનગર સિવિલ ખાતે રિફર કરવામાં આવ્યા હતા. બનાવની જાણ થતા જ સતલાસણાના ઇન્ચાર્જ મામલતદાર પણ ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા.

"22 વિદ્યાર્થિનીઓને ફૂડ પોઇઝનિંગ થયું હતું. રાત્રે જમ્યા બાદ આવો ઇશ્યૂ થયો હતો. જોકે, રિપોર્ટમાં કઇ આવ્યું નથી. ઘટનાસ્થળે આરોગ્યની ટીમ પહોંચી ગઇ હતી અને પછી વધુ સારવાર માટે વડનગર સિવિલ હોસ્પિટલમાં રિફર કરવામાં આવી હતી. હાલ બધી બાળકીઓ સ્થિતિ સારી છે." ડી.એચ.ચૌધરી, ઇન્ચાર્જ મામલતદાર, સતલાસણા

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

STUDENT FOOD POISONING
STUDENTS AFFECTED FOOD POISONING
MAHESANA FOOD POISONING
SATLASANA FOOD POISONING

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.