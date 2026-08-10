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ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા સામે 22 ફરિયાદો, 12 હજુ પેન્ડિંગ; ગુજરાત HCએ ચુકાદો રાખ્યો અનામત

હાઇકોર્ટે બંને પક્ષની દલીલો સાંભળ્યા બાદ સમગ્ર મામલે ચુકાદો અનામત રાખ્યો છે. હવે આ કેસમાં આગામી 24 ઓગસ્ટે વધુ સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવશે.

ગુજરાત હાઇકોર્ટ
ગુજરાત હાઇકોર્ટ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 10, 2026 at 7:04 PM IST

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અમદાવાદ: ડેડિયાપાડામાં વનકર્મી પર હુમલો અને ખંડણીના કેસમાં સજા પામેલા આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાની અરજી પર ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં મહત્વપૂર્ણ સુનાવણી હાથ ધરાઈ હતી. સમગ્ર મામલે રાજ્ય સરકાર તરફથી ચૈતર વસાવા સામે નોંધાયેલા અગાઉના ગુનાઓની વિગતો કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવી હતી.

ચૈતર વસાવા સામે અગાઉ કુલ 22 ફરિયાદો નોંધાઈ હતી. જોકે, આ તમામ કેસ હાલમાં પેન્ડિંગ નથી. રાજ્ય સરકાર તરફથી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે 22માંથી કેટલીક FIRમાં સમાધાન થયું છે, જ્યારે કેટલીક ફરિયાદો કાયદાકીય પ્રક્રિયા દરમિયાન રદ પણ કરવામાં આવી છે. તેમ છતાં, ચૈતર વસાવા સામે હજુ 12 ફરિયાદો પેન્ડિંગ છે, એવી માહિતી સરકાર તરફથી કોર્ટને આપવામાં આવી હતી.

સરકાર તરફથી એડવોકેટ હાર્દિક દવે દ્વારા દલીલ કરવામાં આવી હતી કે અગાઉના કેટલાક ગુનાઓમાં ચૈતર વસાવાને શરતોને આધારે જામીન સહિતની રાહત આપવામાં આવી હતી. આ રાહત આપતી વખતે તેઓ ભવિષ્યમાં કોઈપણ પ્રકારની ક્રિમિનલ એક્ટિવિટી નહીં કરે તેવી ખાતરી અને બોન્ડને પણ ધ્યાનમાં લેવામાં આવ્યા હતા.

આ સુનાવણી દરમિયાન રાજ્ય સરકાર તરફથી હાજર રહેલા સરકારી વકીલ હાર્દિક દવેએ ચૈતર વસાવા સામે નોંધાયેલા ગુનાઓનો ઇતિહાસ કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કર્યો હતો. તેમણે કોર્ટનું ધ્યાન એ હકીકત તરફ દોર્યું હતું કે અગાઉની ફરિયાદોમાંથી કેટલીકનો અંત આવ્યો હોવા છતાં હજુ પણ 12 કેસ પેન્ડિંગ છે.

આ મામલામાં મુખ્ય પ્રશ્ન એ છે કે ચૈતર વસાવા સામે અગાઉ નોંધાયેલા ગુનાઓ અને હાલમાં પેન્ડિંગ કેસોને તેમની સજા સામેની અરજીમાં કોર્ટ કેટલું મહત્વ આપે છે. બીજી તરફ, દરેક કેસની પોતાની હકીકતો અને કાયદાકીય સ્થિતિને આધારે જ નિર્ણય લેવો જરૂરી છે.

ચૈતર વસાવા સામે ડેડિયાપાડા કોર્ટ દ્વારા વનકર્મી પર હુમલો અને ખંડણીના કેસમાં સજા ફટકારવામાં આવી છે. આ સજા સામે રાહત મેળવવા અને નીચલી અદાલતના હુકમને પડકારતી અરજી હાઇકોર્ટ સમક્ષ ચાલી રહી છે.

હાઇકોર્ટે બંને પક્ષની દલીલો સાંભળ્યા બાદ સમગ્ર મામલે ચુકાદો અનામત રાખ્યો છે. હવે આ કેસમાં આગામી 24 ઓગસ્ટે વધુ સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવશે.

TAGGED:

GUJARAT HIGH COURT
RESERVES VERDICT
COMPLAINTS AGAINST CHAITAR VASAVA
12 PENDING COMPLAINTS
MLA CHAITAR VASAVA

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