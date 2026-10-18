250 કિલોથી વધુ સોનાના દાગીના પહેરીને 21 હજાર આહીરાણીઓનો રાસ, રાજકોટના ગરબાામાં સર્જાયા અનોખા દ્રશ્યો
આહીરાણીઓએ પોતાના સમાજના પરંપરાગત વેશ-કાળા ચણીયા ચોળી, બોરલા અને પુષ્કળ સોનાના ઘરેણાં પહેરીને રાસ રમ્યો હતો.
Published : October 18, 2026 at 3:49 PM IST
રાજકોટ: રાજકોટના નવા રીંગ રોડ પર આહીર સેના દ્વારા આયોજિત AGM રશોત્સવમાં ભવ્ય આહીરાણી રાસનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં સૌરાષ્ટ્રભરમાંથી આવેલી અંદાજિત 21 હજાર આહીર સમાજની બહેનોએ પરંપરાગત ટ્રેડિશનલ ડ્રેસમાં અને 250 કિલોથી વધુના સોનાના ઘરેણાં પહેરીને રાસ લીધો હતો. આ નયનરમ્ય દ્રશ્યએ ઉપસ્થિત સૌને મંત્રમુગ્ધ કરી દીધા હતા.
પરંપરા અને ભક્તિનો સંગમ
આહીર સમાજના આ ભવ્ય રાસમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને માતાજીના ગરબાની રમઝટ બોલી હતી. આહીરાણીઓએ પોતાના સમાજના પરંપરાગત વેશ-કાળા ચણીયા ચોળી, બોરલા અને પુષ્કળ સોનાના ઘરેણાં પહેરીને રાસ રમ્યો હતો. આ રાસ માત્ર ગરબા પૂરતો સીમિત ન રહેતા સમાજની એકતા, સંસ્કૃતિ અને વારસાનું પ્રતીક બની રહ્યો હતો.
રાસ લેનાર શ્રદ્ધા આહીર નામના મહિલાએ જણાવ્યું કે, આહીરાણી તરીકે ગર્વની લાગણી થાય છે. પરંપરાગત વેશમાં ગરબા લેવાનો અનેરો આનંદ હોય છે. ભગવાન કૃષ્ણ અને માતાજીની ભક્તિ સાથે રાસ કરીએ છીએ.
આયોજકોના જણાવ્યા અનુસાર, આ અગાઉ દ્વારકામાં યોજાયેલા આહીરાણી રાસમાં 51 હજાર આહીરાણીઓએ રાસ લીધો હતો, ત્યારબાદ રાજકોટમાં આટલી મોટી સંખ્યામાં આહીરાણીઓનો રાસ યોજાયો છે. આ સમગ્ર આયોજન દરમિયાન સુરક્ષા અને વ્યવસ્થાના ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યા હતા.
આહીર સેનાના જિલ્લા પ્રમુક ભાવેશ લોખીલે જણાવ્યું કે, આહીર સેના દ્વારા AGM રાસોત્સવનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં 21 હજાર બહેનોએ આહીરાણી રાસ કર્યો હતો. સમાજની એકતા અને પરંપરાને જાળવવાનો પ્રયાસમાં સૌરાષ્ટ્રભરમાંથી બહેનોએ હાજરી આપી હતી.
જ્યારે ધારાસભ્ય ઉદય કાનગડે જણાવ્યું કે, આહીર સમાજની સંસ્કૃતિ ઉજાગર કરતો કાર્યક્રમ છે. આહિર સમાજની બહેનો દ્વારા પરંપરાગત ડ્રેસ અને સોનાના ઘરેણાં સાથે રાસ કરવામાં આવ્યો હતો. આ સરાહનીય આયોજન છે.
રાજકીય અને સામાજિક અગ્રણીઓની ઉપસ્થિતિ
આ ભવ્ય રાશોત્સવમાં સૌરાષ્ટ્રભરના આહીર સમાજના લોકો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ સાથે જ રાજકીય અને સામાજિક અગ્રણીઓ પણ આ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી હતી. લોકોએ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહીને આહીરાણી રાસને બિરદાવ્યો હતો અને સમાજની દીકરીઓના આ સાંસ્કૃતિક પ્રદર્શનને વધાવ્યું હતું.આ પ્રસંગે આહીર સેના દ્વારા સમાજના વિકાસ અને એકતા માટે પણ સંદેશ આપવામાં આવ્યો હતો.
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