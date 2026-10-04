અમદાવાદઃ મિત્રોને મળવા ગયેલા વિદ્યાર્થીની ઘાતકી હત્યા, નિર્વસ્ત્ર હાલતમાં મળ્યો મૃતદેહ, પોલીસ લાગી તપાસમાં
ઈસનપુરમાં 21 વર્ષીય વિદ્યાર્થી જીગર સોલંકી મિત્રોને મળવા જતો હોવાનું કહીને ઘરેથી નીકળ્યો હતો. પોલીસે આ મામલે તપાસ શરૂ કરી છે.
Published : October 4, 2026 at 1:36 PM IST
અમદાવાદઃ ઈસનપુર વિસ્તારમાં 21 વર્ષીય એક વિદ્યાર્થીના મોતથી ચકચાર મચી છે. 2 ઓક્ટોબરે જીગર સોલંકી નામનો 21 વર્ષીય વિદ્યાર્થી મિત્રોને મળવા જવાનું કહીને ઘરેથી નીકળ્યો હતો. જો કે, મોડી રાત્રે સરદાર પટેલ સ્કૂલ પાછળ આવેલા તીર્થભૂમિ એપાર્ટમેન્ટના કમ્પાઉન્ડમાંથી જીગર સોલંકી ઈજાગ્રસ્ત હાલતમાં મળી આવ્યો હતો.
ગંભીર રીતે ઘાયલ થયેલા વિદ્યાર્થી જીગર સોલંકીને સારવાર માટે 108 મારફતે LG હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. જો કે હોસ્પિટલના તબીબોએ જીગર સોલંકીને મૃત જાહેર કર્યો હતો. હાલ સમગ્ર મામલે ઈસનપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં અજાણ્યા શખ્સો વિરૂદ્ધ BNSની કલમ 103(1) હેઠળ હત્યાની ફરિયાદ નોંધીને તપાસ હાથ ધરી છે.
ઈસનપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલી ફરિયાદ મુજબ, મૃતક જીગર સોલંકી ગોતામાં આવેલી સિલ્વર ઓક યુનિવર્સિટીમાં B.Voc. Financeનો અભ્યાસ કરતો હતો અને છેલ્લા આશરે અઢી મહિનાથી તેના મામા સાથે અમદાવાદમાં રહેતો હતો. 2 ઓક્ટોબરની રાત્રે અંદાજિત 9:15થી 10:30 વાગ્યાના સમયગાળા દરમિયાન તે મિત્રને મળવા માટે પોતાની Honda Xtreme મોટરસાયકલ લઈને ઘરેથી નીકળ્યો હતો. ત્યારબાદ તે તીર્થભૂમિ એપાર્ટમેન્ટના કમ્પાઉન્ડમાં ગંભીર ઈજાઓ સાથે મળી આવ્યો હતો.
હત્યાની આશંકાએ પોલીસે શરૂ કરી તપાસ
DCP ઝોન-6 ભગીરથ ગઢવીના જણાવ્યા અનુસાર, મૃતક જીગર સોલંકી નિર્વસ્ત્ર હાલતમાં મળી આવ્યો હતો. તેના શરીરના ખભા, હાથ, ગાલ, થાપા સહિતના અલગ-અલગ ભાગોમાં ગંભીર ઈજાઓના નિશાન જોવા મળ્યા છે. પ્રાથમિક તપાસમાં દંડા અથવા બોથડ પદાર્થ વડે ઢોર માર મારવામાં આવ્યો હોવાના નિશાન હોવાનું સામે આવ્યું છે.
પોલીસે ઘટનાને લઈને આસપાસના લોકો તેમજ મૃતકના પરિવારજનોના નિવેદન લેવાની શરૂઆત કરી છે. હાલ અજાણ્યા આરોપીની ઓળખ થઈ નથી અને પોલીસે આરોપીને શોધવા તથા હત્યાનું ચોક્કસ કારણ જાણવા વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
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