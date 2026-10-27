નર્મદા જિલ્લામાં ડેન્ગ્યુનો કહેર, રાષ્ટ્રીય એકતા પરેડ પહેલાં BSFના 40 જવાનોમાંથી 21 પોઝિટિવ
નર્મદા જિલ્લાના એકતાનગરમાં 31 ઓક્ટોબરે રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની પરેડ પહેલાં આસામથી આવેલા BSFના 40 જવાનોમાંથી 21 જવાનો ડેન્ગ્યુ પોઝિટિવ આવતાં આરોગ્ય વિભાગ સતર્ક બન્યું.
Published : October 27, 2026 at 11:42 AM IST
નર્મદા: જિલ્લાના એકતાનગરમાં 31 ઓક્ટોબરે યોજાનારી રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની ભવ્ય પરેડ પહેલાં આરોગ્ય વિભાગ સામે ચિંતાનો વિષય ઊભો થયો છે. પરેડમાં ભાગ લેવા આસામથી આવેલા BSFના 40 જવાનોમાંથી 21 જવાનો ડેન્ગ્યુ પોઝિટિવ મળી આવતાં તંત્ર એલર્ટ થઈ ગયું છે. એક પછી એક જવાનોને તાવ આવતાં આરોગ્ય તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી, જેમાં ડેન્ગ્યુનો ચેપ લાગ્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે. તમામ પોઝિટિવ જવાનોને એકતાનગર ટ્રોમા સેન્ટર ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા છે. જોકે, હાલ તમામ જવાનોની તબિયત સુધારા પર હોવાનું આરોગ્ય વિભાગે જણાવ્યું છે.
સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી, એકતાનગર ખાતે 31 ઓક્ટોબરના રોજ રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની ભવ્ય પરેડ યોજાવા જઈ રહી છે. આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવા દેશભરમાંથી અંદાજે 12 હજાર જેટલા જવાનો એકતાનગર પહોંચ્યા છે. ત્યારે આસામથી આવેલી BSFની ટુકડીમાં ડેન્ગ્યુના કેસ સામે આવતાં તંત્રમાં ચિંતા જોવા મળી રહી છે.
BSFના 40 જવાનોની ટુકડીમાં તાવના કેસ સામે આવતાં આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન 21 જવાનો ડેન્ગ્યુ પોઝિટિવ હોવાનું સામે આવ્યું હતું. ત્યારબાદ તમામ પોઝિટિવ જવાનોને સારવાર માટે એકતાનગર ટ્રોમા સેન્ટર ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
આરોગ્ય વિભાગના જણાવ્યા મુજબ, હાલ તમામ જવાનોની તબિયત સુધારા પર છે. આરોગ્ય વિભાગના એપિડેમિયોલોજી ઓફિસર આર. એસ. કશ્યપના જણાવ્યા અનુસાર, આ જવાનો અગાઉ ગાંધીનગરમાં રોકાયા હતા અને ત્યાંથી ડેન્ગ્યુનો ચેપ લાગ્યો હોવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. જોકે, ચેપ ક્યાંથી લાગ્યો તેની પુષ્ટિ તપાસના આધારે જ થઈ શકશે.
એકતાનગરમાં ડેન્ગ્યુના કેસ સામે આવ્યા બાદ આરોગ્ય વિભાગ સતર્ક બન્યું છે. સમગ્ર વિસ્તારમાં સાફ-સફાઈ, મચ્છરોના ઉપદ્રવને અટકાવવાનાં પગલાં અને આરોગ્ય તપાસની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસના કાર્યક્રમમાં દેશભરમાંથી મોટી સંખ્યામાં સુરક્ષાદળો અને અન્ય કર્મચારીઓ જોડાવાના હોવાથી આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા સાવચેતીનાં પગલાં લેવામાં આવી રહ્યાં છે.
રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની ભવ્ય પરેડની તૈયારીઓ વચ્ચે BSFના 21 જવાનો ડેન્ગ્યુ પોઝિટિવ આવતાં આરોગ્ય વિભાગ એલર્ટ મોડ પર છે. જોકે, તમામ જવાનોની તબિયત સુધારા પર હોવાનું તંત્રએ જણાવ્યું છે. હવે એકતાનગરમાં ડેન્ગ્યુના વધુ કેસ ન ફેલાય તે માટે આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા તકેદારી રાખવામાં આવી રહી છે.
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