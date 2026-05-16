નકલી સોનાના દાગીના ગીરવે મૂકી 21.39 લાખની છેતરપિંડી, 5 આરોપીઓ જેલભેગા
નવસારીના જલાલપોર બેંક ઓફ બરોડા બ્રાન્ચમાં થયેલ ગોલ્ડ લોન કૌભાંડનો પર્દાફાશ
Published : May 16, 2026 at 10:30 PM IST
નવસારી: જલાલપોર વિસ્તારમાં આવેલી બેંક ઑફ બરોડાની શાખામાં લાખોની ગોલ્ડ લોન છેતરપિંડીનો ચોંકાવનારો ભાંડાફોડ થયો છે. ચાર વર્ષ અગાઉ નકલી સોનાના દાગીના ગીરવે મૂકી લાખો રૂપિયાની લોન મેળવ્યા બાદ બેંકની રકમ પરત ન કરનાર ચાર આરોપીઓ તેમજ બેંકના અધિકૃત વેલ્યુઅરને જલાલપોર પોલીસે ઝડપી પાડી જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધા છે. સમગ્ર ઘટનાએ બેંકિંગ વ્યવસ્થામાં ચકચાર મચાવી દીધી છે.
મળતી માહિતી મુજબ, 18 ઓક્ટોબર 2022ના રોજ વિજલપોરમાં રહેતા રાજેશ ગોવિંદ પરમારે જલાલપોર સ્થિત બેંક ઓફ બરોડાની શાખામાં ગોલ્ડ લોન મેળવવા માટે અરજી કરી હતી. તે સમયે તત્કાલીન બેંક મેનેજર દ્વારા બેંકના અધિકૃત વેલ્યુઅર જિતેન્દ્ર કોરાટને બોલાવવામાં આવ્યો હતો. વેલ્યુઅરે દાગીનાની ચકાસણી કરી તેને સોનાના દાગીના હોવાનું પ્રમાણપત્ર આપતા રાજેશ પરમારે અલગ અલગ ત્રણ હપ્તામાં કુલ 8.05 લાખ રૂપિયાની લોન મેળવી હતી.
આ જ રીતે વિજલપોરના સુરેશ યાદવે 3.86 લાખ, સુરતના મૌલિક ટંડેલે 3.33 લાખ અને નવસારીના ઘેલકડી વિસ્તારના રામસિંગ નિર્મલે 3.25 લાખ રૂપિયાની ગોલ્ડ લોન મેળવી હતી. બાદમાં બેંક દ્વારા દાગીનાનું રીવેલ્યુએશન કરાતા તમામ દાગીના નકલી હોવાનું સામે આવ્યું હતું. ખાનગી લેબોરેટરીમાં તપાસ દરમિયાન દાગીના સિલ્વર, કોપર, ઝિન્ક, લીડ અને નિકલ જેવી ધાતુમાંથી બનાવેલા હોવાનું અને તેના ઉપર માત્ર સોનાનું પાણી ચઢાવેલું હોવાનું ખુલ્યું હતું.
બેંકે ચારેય આરોપીઓ પાસેથી વ્યાજ સહિત કુલ 21.39 લાખ રૂપિયા વસૂલવાના નીકળતા વારંવાર નોટિસ પાઠવી હતી. જોકે આરોપીઓએ રકમ જમા ન કરાવતા બેંકના મેનેજર પોરસ ભાઠેનાએ જલાલપોર પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવી હતી. જલાલપોર પોલીસે ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સના આધારે અલગ અલગ ટીમો બનાવી રાજેશ પરમાર, સુરેશ યાદવ, રામસિંગ નિર્મલ, મૌલિક ટંડેલ અને વેલ્યુઅર જિતેન્દ્ર કોરાટની ધરપકડ કરી છે.
પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં ચારેય આરોપીઓ વચ્ચે સંપર્ક હોવાનો સંકેત મળ્યો છે. ખાસ કરીને રાજેશ પરમાર સામે અગાઉ ચેક બાઉન્સના ગુનાઓ નોંધાયેલા હોવાનું પણ બહાર આવ્યું છે. હાલ પોલીસે આરોપીઓના રિમાન્ડ મેળવી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. સાથે જ આ જ મોડસ ઓપરેન્ડીથી અન્ય બેંકોમાં પણ કોઈ છેતરપિંડી આચરાઈ છે કે કેમ તે દિશામાં પણ તપાસ તેજ કરવામાં આવી છે.
