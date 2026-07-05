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દ્વારકાધીશના દરબારમાં ગૌમાતાનો ધણ, જુઓ 21 ગાયોની અનોખી યાત્રાના અનોખા દૃશ્ય

આ યાત્રાનો હેતુ ગૌમાતા પર થતા અત્યાચાર અને અવગણના સામે અવાજ ઉઠાવવાનો છે, જેમાં ગૌરક્ષણ અને માનવતાના મૂલ્યોને ઉજાગર કરાયા.

દ્વારકાધીશના દરબારમાં ગૌમાતાનો ધણ, જુઓ 21 ગાયોની અનોખી યાત્રાના અનોખા ઉદૃશ્ય
દ્વારકાધીશના દરબારમાં ગૌમાતાનો ધણ, જુઓ 21 ગાયોની અનોખી યાત્રાના અનોખા ઉદૃશ્ય (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 5, 2026 at 6:10 PM IST

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દેવભૂમિ દ્વારકા: દ્વારકાધીશના દરબારમાં ગૌરક્ષણ અને ગૌસેવાના સંદેશ સાથે લાઠીદડથી નીકળેલી 21 ગૌમાતા વેદના યાત્રા આજે દ્વારકાધીશના મંદિરે પહોંચી છે. ભરવાડ સમાજે ગાયોના ધણને ભગવાન દ્વારકાધીશના દર્શન કરાવ્યાં છે, જેનાથી મંદિર પરિસર ભક્તિમય બની ગયું છે.

ભગવાન દ્વારકાધીશના દરબારમાં ગાયોના ધણના આગમન સાથે એક અલૌકિક અને ભાવવિભોર કરતું દૃશ્ય સર્જાયું હતું. મંદિર પ્રશાસન દ્વારા ગાયોના દર્શન માટે સુંદર અને સુચારુ વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી હતી, જેના કારણે સમગ્ર કાર્યક્રમ શાંતિપૂર્ણ રીતે સંપન્ન થયો હતો.

ગૌમાતા વેદના યાત્રા (Etv Bharat Gujarat)

આ યાત્રાનો મુખ્ય હેતુ ગૌમાતા પર થતા અત્યાચાર, અવગણના અને તેમની વેદનાનો અવાજ સમાજ તેમજ ભગવાન દ્વારકાધીશ સુધી પહોંચાડવાનો છે. યાત્રા દરમિયાન ગૌસેવા, ગૌરક્ષણ અને માનવતાના મૂલ્યોને ઉજાગર કરવામાં આવ્યા હતા. સાથે જ યુવા પેઢીને ગૌમાતાના સંરક્ષણ અને ગૌસેવાના કાર્ય સાથે જોડાવાનો સંદેશ પણ આપવામાં આવ્યો હતો.

ભરવાડ સમાજના આગેવાનો અને ગોપાલકોએ જણાવ્યું કે ગાય ભારતીય સંસ્કૃતિ, કૃષિ અને સનાતન પરંપરાનું મહત્વપૂર્ણ પ્રતીક છે. ભગવાન દ્વારકાધીશના ચરણોમાં ગૌમાતાના દર્શન કરાવવાનો આ કાર્યક્રમ માત્ર ધાર્મિક વિધિ નથી, પરંતુ ગૌરક્ષણ માટે જનજાગૃતિ લાવવાનો પ્રયાસ પણ છે.

આ પ્રસંગે મોટી સંખ્યામાં સ્થાનિક લોકો, સંતો, ગોપાલકો અને દેશ-વિદેશથી આવેલા યાત્રાળુઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ગાયોના ધણ સાથે ભગવાન દ્વારકાધીશના દર્શનનો આ અનોખો પ્રસંગ સૌ માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યો હતો. દ્વારકામાં યોજાયેલા આ આયોજનથી ગૌસેવા, ગૌરક્ષણ અને સનાતન સંસ્કૃતિનો પ્રેરણાદાયી સંદેશ સમગ્ર સમાજ સુધી પહોંચ્યો છે.

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COW DARSHAN AT DWARKADHISH TEMPLE
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