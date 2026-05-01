જામનગર સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી: ૨૦૯ ઉમેદવારોની ડિપોઝિટ ડૂલ, કોંગ્રેસના સુપડા સાફ
જામનગર જિલ્લામાં કુલ ૨૦૯ ઉમેદવારો પોતાની ડિપોઝિટ પણ બચાવી શક્યા નથી, જેમાં સૌથી વધુ ફટકો કોંગ્રેસને પડ્યો હોય તેવું જણાય છે.
Published : May 1, 2026 at 11:01 AM IST
જામનગર: જામનગર મહાનગરપાલિકા સહિત જિલ્લાની સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓના પરિણામો બાદ એક ચોંકાવનારી વિગત સામે આવી છે. લોકશાહીના આ જંગમાં અનેક પક્ષોએ ઝંપલાવ્યું હતું, પરંતુ મતદારોએ મુખ્ય પક્ષો સિવાયના અને નબળા દેખાવ કરનારા ઉમેદવારોને જાકારો આપ્યો છે. જામનગર જિલ્લામાં કુલ ૨૦૯ ઉમેદવારો પોતાની ડિપોઝિટ પણ બચાવી શક્યા નથી, જેમાં સૌથી વધુ ફટકો કોંગ્રેસને પડ્યો હોય તેવું જણાય છે.
જામનગર મનપા: આમ આદમી પાર્ટી અને કોંગ્રેસનો કંગાળ દેખાવ
જામનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં કુલ ૧૦૬ ઉમેદવારોની ડિપોઝિટ જપ્ત થઈ છે. આ આંકડા પક્ષવાર જોતા માલૂમ પડે છે કે:
- આમ આદમી પાર્ટી (AAP): ૪૪ ઉમેદવારો
- કોંગ્રેસ: ૨૭ ઉમેદવારો
- બસપા (BSP): ૧૪ ઉમેદવારો
- ભાજપ: ૦૪ ઉમેદવારો
- સમાજવાદી પાર્ટી: ૦૩ ઉમેદવારો
- અન્ય પક્ષો/અપક્ષ: ૧૪ ઉમેદવારો
મનપાના ચૂંટણી જંગમાં ભાજપના માત્ર ૪ ઉમેદવારો સામે વિપક્ષોના મસમોટા આંકડા દર્શાવે છે કે જનતાએ સત્તાધારી પક્ષ પર વધુ ભરોસો મૂક્યો છે, જ્યારે 'આપ' અને કોંગ્રેસના અનેક ઉમેદવારો મતદારોને રીઝવવામાં નિષ્ફળ રહ્યા છે.
જિલ્લા પંચાયત અને સિક્કા નગરપાલિકાની સ્થિતિ
માત્ર મહાનગરપાલિકા જ નહીં, પરંતુ જિલ્લા પંચાયત અને નગરપાલિકામાં પણ વિપક્ષની હાલત કફોડી રહી છે.
જિલ્લા પંચાયત: અહીં કોંગ્રેસના ૧૫, 'આપ'ના ૦૬ અને અન્ય ૪ ઉમેદવારોની ડિપોઝિટ જપ્ત થઈ છે.
સિક્કા નગરપાલિકા: ભાજપના ૧ ઉમેદવાર સામે આમ આદમી પાર્ટીના ૦૮ અને અન્ય ૧ ઉમેદવારે પોતાની ડિપોઝિટ ગુમાવી છે.
કોંગ્રેસ માટે ચિંતાનો વિષય
સમગ્ર જિલ્લાની વાત કરવામાં આવે તો કુલ ૨૦૯ ઉમેદવારોની ડિપોઝિટ જપ્ત થઈ છે. આ યાદીમાં સૌથી મોટું નામ કોંગ્રેસનું છે, જેના કુલ ૧૦૩ ઉમેદવારો પોતાની ડિપોઝિટ બચાવી શક્યા નથી. અનેક વોર્ડોમાં મુખ્ય પક્ષો સિવાયના ઉમેદવારોને મતદારોનું નહિવત સમર્થન મળ્યું છે.
ચૂંટણીના આ આંકડા સ્પષ્ટ કરે છે કે જામનગરના રાજકારણમાં હવે મતદારો માત્ર પક્ષના નામે નહીં પણ સચોટ કામગીરી અને મજબૂત સંગઠનને પ્રાધાન્ય આપી રહ્યા છે. જે ઉમેદવારો ડિપોઝિટ બચાવવા જેટલા મતો પણ નથી મેળવી શક્યા, તેમના માટે આગામી સમયમાં પક્ષનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવું મોટો પડકાર બની રહેશે.