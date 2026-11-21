ન ચૂંટણીમાં જીત, ન રાજકીય વર્ચસ્વ છતાં ₹206 કરોડનું દાન! ગરીબ કલ્યાણ પાર્ટીના ખજાનચીની આગોતરા જામીન અરજી કોર્ટે ફગાવી
આ કેસમાં પાર્ટીના ખજાનચી ક્ષત્રિય ધિરજકુમાર રામબરને પોલીસ ધરપકડથી બચવા માટે કરેલી આગોતરા જામીન અરજી કોર્ટે ફગાવી દીધી છે.
Published : November 21, 2026 at 3:28 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં ગરીબ કલ્યાણ પાર્ટીના નામે જુદા જુદા દાતાઓ પાસેથી રૂ. 206 કરોડનું દાન મેળવીને સરકાર સાથે અંદાજે રૂ.62 કરોડની આવકવેરા ચોરી કરવાના કથિત કૌભાંડમાં સેશન્સ કોર્ટે મહત્વનો નિર્ણય કર્યો છે. આ કેસમાં પાર્ટીના ખજાનચી ક્ષત્રિય ધિરજકુમાર રામબરને પોલીસ ધરપકડથી બચવા માટે કરેલી આગોતરા જામીન અરજી કોર્ટે ફગાવી દીધી છે.
કોર્ટે નોંધ્યું છે કે, જે રાજકીય પક્ષે વિધાનસભા કે સંસદની એકપણ બેઠક જીતી નથી અને સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં પણ કોઈ સફળતા મેળવી નથી, તે પક્ષને રૂ.206 કરોડનું દાન મળવું આશ્ચર્યજનક છે. કોર્ટે વધુમાં નોંધ્યું હતું કે, સામાન્ય રીતે રાજકીય પક્ષનું સરકારમાં વર્ચસ્વ હોય ત્યારે દાતાઓ તરફથી મોટું દાન મળતું હોય છે. પરંતુ આ કિસ્સામાં કોઈ ચૂંટણીલક્ષી સફળતા ન મળવા છતાં આટલી મોટી રકમનું દાન મળ્યું છે. આરોપી પક્ષના ખજાનચી તરીકે મહત્વનો હોદ્દો ધરાવતા હોવાથી સમગ્ર નાણાકીય વ્યવહાર અંગે તેમની જાણકારી હોવાની શક્યતા છે. રૂ. 62 કરોડની કથિત કરચોરી દેશના અર્થતંત્ર સાથે ચેડાં સમાન હોવાથી આરોપીની કસ્ટોડિયલ ઇન્ટરોગેશન એટલે કે પોલીસ કસ્ટડીમાં ઊંડાણપૂર્વક પૂછપરછ જરૂરી હોવાનું કોર્ટે માન્યું હતું.
સીઆઈડી ક્રાઈમમાં ગરીબ કલ્યાણ પાર્ટીના ખજાનચી ક્ષત્રિય ધિરજકુમાર રામબરન સહિત અન્ય લોકો સામે ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. સરકારી વકીલે કોર્ટમાં રજૂઆત કરી હતી કે, વર્ષ 2022થી 2026 દરમિયાન રાજકીય પક્ષના નામે અલગ અલગ દાતાઓ પાસેથી રૂ.206 કરોડનું દાન મેળવવામાં આવ્યું હતું. દાનની રકમમાંથી કમિશન કાપીને બાકીની રકમ રોકડમાં દાતાઓને પરત ચૂકવવામાં આવતી હતી. આ ઉપરાંત પાર્ટીના નામે ખોટા ખર્ચા દર્શાવી આવકવેરાની અંદાજે રૂ. 62 કરોડની ચોરી કરવામાં આવી હોવાનો આરોપ છે.
સીઆઈડી ક્રાઈમની તપાસમાં એવું પણ સામે આવ્યું છે કે, દાતાઓ પાર્ટીના વચેટિયા રવિ કપૂર અને દિનશભાઈ મારફતે પાર્ટીના બેંક ખાતામાં નાણાં જમા કરાવતા હતા. ત્યારબાદ દાનની રસીદ આપવામાં આવતી હતી અને આ સમગ્ર વ્યવહારમાં વચેટિયાઓ કમિશન મેળવતા હોવાની વિગતો તપાસમાં બહાર આવી છે.
તપાસ દરમિયાન નાના ચિલોડા ખાતે આવેલી પાર્ટીની ઓફિસની પણ તપાસ કરવામાં આવી હતી. જોકે, તપાસ એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર ત્યાં પાર્ટીની કોઈ વાસ્તવિક રાજકીય કે સંગઠનાત્મક પ્રવૃત્તિ થતી હોવાનું જણાયું નહોતું અને માત્ર ઓફિસ ભાડે રાખવામાં આવી હતી.
બીજી તરફ, અરજદાર ધિરજકુમાર રામબરન તરફથી એડવોકેટ એસ.બી. પ્રજાપતિએ રજૂઆત કરી હતી કે, અરજદારને આ કેસમાં ખોટી રીતે સંડોવવામાં આવ્યા છે અને તેમની સામે ધરપકડ કરીને પૂછપરછ કરવાની જરૂરિયાત નથી. આગોતરા જામીનનો લાભ આપવાની માગણી સાથે બચાવ પક્ષે કોર્ટ સમક્ષ પોતાની દલીલો રજૂ કરી હતી. જોકે, સરકારી વકીલની દલીલો અને કેસની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને કોર્ટે માન્યું હતું કે, સમગ્ર નાણાકીય વ્યવહારની કડીઓ જોડવા, દાનની રકમ ક્યાંથી આવી અને રોકડમાં પરત ચૂકવવાની પ્રક્રિયામાં કોની શું ભૂમિકા હતી તે જાણવા આરોપીની કસ્ટોડિયલ પૂછપરછ જરૂરી છે. આથી સેશન્સ કોર્ટે ગરીબ કલ્યાણ પાર્ટીના ખજાનચી ક્ષત્રિય ધિરજકુમાર રામબરનની આગોતરા જામીન અરજી ફગાવી દીધી છે.
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