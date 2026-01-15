ઉત્તરાયણમાં 32 પેઇન્ટેડ સ્ટોર્ક દોરીની ઝપટમાં આવ્યા, જુઓ ક્યાં કેટલા પક્ષીઓના મોત
ભાવનગર શહેરમાં અને જિલ્લામાં હાલ પક્ષીઓ ઘવાયા અને મૃત્યુ પામ્યા તેના આંકડાઓ સામે આવ્યા છે.
Published : January 15, 2026 at 5:24 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગરની શાન કહેવાતા પેઇન્ટેડ સ્ટોર્ક (ઢોક બગલા) પતંગરસિયાઓની દોરીનો શિકાર થયા છે. આ સાથે અન્ય પક્ષીઓ પણ દોરીની ઝપટમાં આવી ગયા છે. વનવિભાગ દ્વારા પિકપ સેન્ટર અને ડોકટરોની ટીમ તૈનાત રાખી હતી.
ઉતરાયણ પર્વમાં પતંગરસિયાઓએ આનંદ લૂંટ્યા બાદ દોરીનો શિકાર બનેલા પક્ષીઓની સંખ્યા સામે આવી રહી છે. ભાવનગર શહેરમાં અને જિલ્લામાં હાલ પક્ષીઓ ઘવાયા અને મૃત્યુ પામ્યા તેના આંકડાઓ સામે આવ્યા છે. સૌથી વધુ ઇજાગ્રસ્ત પેઇન્ટેડ સ્ટોર્ક (ઢોક બગલા) થયા છે, આ સાથે અનેક પક્ષીઓ ઇજાગ્રસ્ત થયા છે.
વનવિભાગે પિકપ સેન્ટર ગોઠવ્યા હતા
ઉતરાયણ પર્વમાં દોરીથી ઇજા થતા પક્ષીઓને લોકો જીવ બચાવવા માટે ભાવનગર વનવિભાગને મદદરૂપ થઈ શકે માટે પિકપ સેન્ટર બનાવવામાં આવ્યા હતા. ભાવનગર શહેરમાં વનવિભાગે 8 જેટલા પિકપ સેન્ટર બનાવ્યા હતાં. જેમાં ઇજાગ્રસ્ત થયેલા પક્ષીઓને લોકોએ પહોંચાડ્યા હતા ત્યારે વોલિએન્ટીયર દ્વારા આવતા પક્ષીઓને સારવાર અપાઈ હતી. વનવિભાગની ડોકટરોની ટીમ ગત વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ તૈયાર રહીને પોતાની ફરજ નિભાવી હતી.
ઉતરાયણ પર્વ નિમિતે કરુણા અભિયાન ચલાવ્યું:
ભાવનગર શહેરમાં વન વિભાગ દ્વારા દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ ઉતરાયણના પગલે તૈયારીઓ કરવામાં આવી હતી. ત્યારે RFO દિવ્યરાજસિંહ સરવૈયાએ જણાવ્યું હતું કે, દર વર્ષે જેમ આ વર્ષે પણ ઉતરાયણ 2026 ને પગલે કરુણા અભિયાન ચલાવવામાં આવ્યું હતું, જેમાં સાંજ સુધીમાં 47 જેટલા જીવંત અને 8 જેટલા મૃત પક્ષીઓ નોંધાયા છે. જો કે સાંજના પાંચ કલાક બાદ રાત્રી સુધીમાં કુલ 87 જેટલા પક્ષીઓનો આંકડો સામે આવ્યો હતો. જો કે બીજા દિવસે પણ હજુ કરુણા અભિયાન ચાલુ છે.
પક્ષી જીવંત મૃત્યુ કુલ
કબૂતર 10 1 11
કાળી કાંકણસાર 2 1 03
ઘુવડ 1 0 1
કાજીયો 3 0 3
ટીટોડી 2 0 2
કોયલ 1 0 1
કોમડક 1 0 1
કલકલિયો 0 1 1
પેઇન્ટેડ સ્ટોર્ક 27 5 32
(ઢોક બગલો)
કુલ - 9 47 8 55
