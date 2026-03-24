નવસારી ખેરગામ હિંસા કેસમાં 2000 પાનાની ચાર્જશીટ દાખલ, રાજકારણ ગરમાયું
ડિસેમ્બર 2022 માં ધારાસભ્ય અનંત પટેલ ઉપર હુમલા બાદ તેમના સમર્થકોએ ખેરગામમાં કરી હતી તોડફોડ, સમર્થકોએ પોલીસ જીપ, દુકાનો અને ફાયરની ગાડીઓમાં કરી હતી તોડફોડ
Published : March 24, 2026 at 10:39 PM IST
નવસારી: ડિસેમ્બર 2022 માં ધારાસભ્ય અનંત પટેલ ઉપર હુમલો થયા બાદ તેમના સમર્થકોએ ખેરગામમાં તોડફોડ કરી હતી. ખેરગામમાં વિધાનસભા ચૂંટણી પૂર્વે બનેલા આ હિંસક બનાવને લઈને રાજકીય ગરમાવો ફરી એકવાર વધ્યો છે. જિલ્લા પોલીસે આજે સમગ્ર પ્રકરણમાં 2000 પાનાનું વિશાળ તહોમતનામું જિલ્લા સેશન્સ કોર્ટમાં રજૂ કરતાં રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચાનો માહોલ સર્જાયો છે. આ કેસમાં ધારાસભ્ય અનંત પટેલ સહિત કોંગ્રેસના અનેક આગેવાનો અને સમર્થકોને આરોપી બનાવવામાં આવ્યા છે. કોર્ટે તમામ આરોપીઓને આગામી 9 એપ્રિલે કોર્ટમાં હાજર રહેવા સમન્સ પાઠવ્યા છે.
માહિતી મુજબ, ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી પહેલા ખેરગામમાં ધારાસભ્ય અનંત પટેલ પર હુમલો થયો હતો. આ ઘટનાના પગલે કોંગ્રેસના આગેવાનો અને સમર્થકો મોટી સંખ્યામાં ખેરગામમાં ભેગા થયા હતા. આરોપ છે કે, કેટલાક આગેવાનોના ઉશ્કેરણીજનક ભાષણો બાદ ટોળાએ હિંસક રૂપ ધારણ કર્યું હતું. જેના પરિણામે દુકાનોમાં તોડફોડ, લૂંટફાટ અને આગચંપી જેવી ઘટનાઓ બની હતી.
આ ગુના અંતર્ગત નોંધાઈ હતી ફરિયાદ
પોલીસ તપાસ અનુસાર, આ ઘટનામાં કુલ ત્રણ અલગ અલગ ગુનાઓ નોંધાયા હતા. જેમાં ખેરગામના ભીખુ આહીરની દુકાનમાં ઘુસી તોડફોડ કરવી, અંદાજે 1.50 લાખ રૂપિયાની લૂંટ ચલાવવી અને આગચંપી કરવી જેવી બાબતો સામેલ છે. ઉપરાંત, પોલીસ કર્મચારીઓ ઉપર પથ્થરમારો કરવામાં આવ્યો હતો અને પોલીસના વાહનોને પણ નુકસાન પહોંચાડવામાં આવ્યું હતું. ફાયર બ્રિગેડની ટીમને આગ ઓલવવા જતા રોકી દેવામાં આવી હતી તેમજ તેમના વાહનોમાં તોડફોડ અને કર્મચારીઓ સાથે મારપીટ કરવામાં આવી હતી.
આ સમગ્ર મામલે પોલીસે લાંબી તપાસ બાદ ધારાસભ્ય અનંત પટેલ, જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ શૈલેષ પટેલ, ખેરગામના સરપંચ ઝરણા પટેલ અને તાલુકા કોંગ્રેસ પ્રમુખ શશિન પટેલ સહિત અનેક આરોપીઓ વિરુદ્ધ તહોમતનામું દાખલ કર્યું છે. ગૃહ વિભાગ દ્વારા આ કેસ માટે સુરતના નયન સુખડવાલાને સ્પેશિયલ સરકારી વકીલ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે, જેમણે પત્રકાર પરિષદમાં ગુનાની ગંભીરતા અંગે વિગતવાર માહિતી આપી હતી.
9 એપ્રિલે આરોપીઓને હાજર થવા આદેશ
બીજી તરફ, આરોપીઓએ પોતે નિર્દોષ હોવાનો દાવો કરતા કોર્ટમાં ડિસ્ચાર્જ અરજી પણ કરી છે. તેમ છતાં, તેઓ કોર્ટમાં હાજર રહ્યા ન હોવાથી પોલીસે તમામ આરોપીઓ વિરુદ્ધ વોરંટ અરજી દાખલ કરી હતી. જેના પગલે કોર્ટે તમામને 9 એપ્રિલે હાજર રહેવા આદેશ આપ્યો છે. આ કેસના આગામી તબક્કે શું વળાંક આવે છે અને ધારાસભ્ય અનંત પટેલને રાહત મળે છે કે નહીં તે અંગે સૌની નજર હવે કોર્ટની સુનાવણી ઉપર ટકેલી છે.
આ પણ વાંચો: