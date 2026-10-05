રાજકોટના રણજીત વિલાસ પેલેસમાં તલવાર રાસની ભવ્ય પ્રેક્ટિસ, 200 ક્ષત્રિય બહેનો રચશે ઇતિહાસ
ભગિની સેવા ફાઉન્ડેશનના આયોજનમાં 12થી 60 વર્ષની 200થી વધુ બહેનો ભાગ લઈ રહી છે, સમગ્ર સંચાલન અને તાલીમ મહિલાઓ દ્વારા જ કરાય છે.
Published : October 5, 2026 at 9:04 PM IST
રાજકોટ: નવરાત્રિના પાવન પર્વને હવે ગણતરીના દિવસો બાકી છે ત્યારે રાજકોટના રણજીત વિલાસ પેલેસમાં એક અનોખી અને ભવ્ય પરંપરાની તૈયારીઓ પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે. અહીં છેલ્લા 18 વર્ષથી ચાલી આવતી પરંપરા મુજબ ક્ષત્રિય સમાજની બહેનો દ્વારા તલવાર રાસની ભવ્ય પ્રેક્ટિસ શરૂ કરવામાં આવી છે.
ભગિની સેવા ફાઉન્ડેશન દ્વારા આયોજિત આ તલવાર રાસમાં આ વર્ષે 12 વર્ષની દીકરીથી લઈને 60 વર્ષના વડીલ બહેનો સુધીની 200થી વધુ ક્ષત્રિય બહેનો ભાગ લઈ રહી છે. સૌથી ખાસ વાત એ છે કે આ સમગ્ર કાર્યક્રમનું સંચાલન, તાલીમ અને વ્યવસ્થા સંપૂર્ણપણે મહિલાઓ દ્વારા જ કરવામાં આવે છે, જે નારી શક્તિનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે.
શું છે તલવાર રાસની પરંપરા?
રણજીત વિલાસ પેલેસ એ રાજકોટના રાજવી પરિવારનું નિવાસસ્થાન છે અને તેની સાથે અનેક ઐતિહાસિક પરંપરાઓ જોડાયેલી છે. અહીં યોજાતો તલવાર રાસ સામાન્ય ગરબા કે દાંડિયા રાસથી તદ્દન અલગ છે. આ રાસમાં શક્તિની ઉપાસના સાથે શસ્ત્ર પૂજનનું વિશેષ મહત્વ છે.
ક્ષત્રિય પરંપરા મુજબ દશેરા પહેલા શસ્ત્રોનું પૂજન કરવું ફરજિયાત હોય છે. આ જ પરંપરાને જાળવી રાખીને ભગિની સેવા ફાઉન્ડેશન છેલ્લા 18 વર્ષથી દુર્ગાષ્ટમીના દિવસે પેલેસના ચોકમાં તલવાર રાસનું આયોજન કરે છે. આ રાસમાં બહેનો પરંપરાગત ચણિયા-ચોલી, કેસરિયા સાફા અને હાથમાં ચમકતી તલવારો સાથે માતાજીની આરાધના કરે છે.
200 બહેનોનો લાઈવ પરફોર્મન્સ - મહિલા સશક્તિકરણની મિસાલ
પ્રેક્ટિસ દરમિયાન જોવા મળતા દ્રશ્યો અત્યંત રોમાંચક હોય છે. ઢોલના નાદ અને શરણાઈના સૂર વચ્ચે જ્યારે 200 બહેનો એકસાથે તલવારો હવામાં વીંઝે છે ત્યારે વાતાવરણમાં શૌર્ય અને ભક્તિનો અનોખો સંગમ સર્જાય છે.
આ તલવાર રાસમાં ભાગ લેનારી દરેક બહેનને મહિનાઓ સુધી કઠોર તાલીમ આપવામાં આવે છે. તલવાર કેવી રીતે પકડવી, તેને કેવી રીતે ઘુમાવવી અને રાસના સ્ટેપ્સ સાથે તેનું સંકલન કેવી રીતે કરવું તેની તાલીમ અનુભવી મહિલા ટ્રેનરો દ્વારા આપવામાં આવે છે. સુરક્ષાના તમામ નિયમોનું પણ ચુસ્તપણે પાલન કરવામાં આવે છે.
આ કાર્યક્રમ માત્ર ધાર્મિક નથી, પરંતુ તે મહિલા સશક્તિકરણનું પ્રતીક પણ છે. આજના સમયમાં જ્યારે મહિલા સુરક્ષાની વાત થાય છે ત્યારે આ બહેનો તલવાર જેવા શસ્ત્રને ધારણ કરીને સમાજને એક સંદેશ આપે છે કે નારી શક્તિ જ્યારે જાગે છે ત્યારે તે દુર્ગાનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે.
રાણી સાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળ આયોજન
આ સમગ્ર કાર્યક્રમનું માર્ગદર્શન રાજકોટના રાણી સાહેબ કાદંબરીદેવી જાડેજા દ્વારા કરવામાં આવે છે. તેમના નેતૃત્વ હેઠળ ભગિની સેવા ફાઉન્ડેશન સમાજની દીકરીઓને પોતાની સંસ્કૃતિ અને વારસા સાથે જોડવાનું ઉમદા કાર્ય કરી રહ્યું છે.
આગામી દુર્ગાષ્ટમીના દિવસે રણજીત વિલાસ પેલેસ ખાતે આ 200 બહેનો દ્વારા ભવ્ય લાઈવ તલવાર રાસનો કાર્યક્રમ યોજાશે, જેને નિહાળવા માટે મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડશે તેવી અપેક્ષા છે.
આ પણ વાંચો...