રાજકોટમાં 200 આર્મ્સ લાયસન્સ તાત્કાલિક રદ: પોલીસનું 'સ્વચ્છ લાયસન્સ' અભિયાન
પોલીસે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે શસ્ત્ર રાખવું એ અધિકાર છે, પરંતુ તેની સાથે મોટી જવાબદારી પણ જોડાયેલી છે.
Published : July 17, 2026 at 2:13 PM IST|
Updated : July 17, 2026 at 2:20 PM IST
રાજકોટ: શહેરમાં આશરે 200 આર્મ્સ લાયસન્સ (શસ્ત્ર પરવાના) તાત્કાલિક અસરથી રદ કરવામાં આવ્યા છે. રાજકોટ સિટી પોલીસે કાયદાના ભંગ અને બેદરકારીને આધારે આ મોટી કાર્યવાહી કરી છે.
છેલ્લા ત્રણ મહિનાથી રાજકોટ સિટી પોલીસ કમિશનર કચેરી દ્વારા શહેરમાં જારી કરવામાં આવેલા તમામ શસ્ત્ર પરવાનાઓની વ્યાપક ચકાસણી હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ ઓડિટમાં અનેક ગેરરીતિઓ અને નિયમોના ભંગ સામે આવતા પોલીસે આ નિર્ણય લીધો છે. પોલીસે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે શસ્ત્ર રાખવું એ અધિકાર છે, પરંતુ તેની સાથે મોટી જવાબદારી પણ જોડાયેલી છે.
પોલીસે આ કાર્યવાહી માટે ચાર મુખ્ય કારણો જણાવ્યા છે:
રિન્યુઅલ ન કરાવવું: સૌથી વધુ કેસમાં લોકોએ લાયસન્સ લીધા પછી તેનું સમયસર નવીનીકરણ જ ન કરાવ્યું. ત્રણ વર્ષ પૂરા થયા બાદ પણ રિન્યુઅલ નહીં કરાવનારાઓના લાયસન્સ આપોઆપ રદ થઈ જાય છે.
સોશિયલ મીડિયા પર દુરુપયોગ: કેટલાક લાયસન્સ ધારકોએ હથિયાર હાથમાં લઈને રીલ્સ બનાવી, સ્ટેટસ મૂક્યા અને જાહેરમાં બંદૂકનું પ્રદર્શન કર્યું. પોલીસના મતે આવી હરકતોથી સમાજમાં ભય અને ગભરાટ ફેલાય છે, જે સીધો નિયમોનો ભંગ છે.
ગુનાહિત ઇતિહાસ: જે વ્યક્તિઓ સામે મારામારી, ધમકી અથવા અન્ય ગુનાઓમાં પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ છે, તેમના લાયસન્સ રદ કરવામાં આવ્યા છે. કાયદા મુજબ ગુનાહિત પૃષ્ઠભૂમિ ધરાવતી વ્યક્તિને શસ્ત્રનો પરવાનો રાખવાનો અધિકાર નથી.
સરનામામાં ફેરફારની જાણ ન કરવી: અનેક લોકોનું સરનામું બદલાઈ ગયું હતું, પરંતુ તેઓએ ૩૦ દિવસની અંદર પોલીસને જાણ કરી ન હતી. વેરિફિકેશન દરમિયાન આ બાબત સામે આવતા તેમના લાયસન્સ પણ રદ કરાયા.
રદ થયેલા તમામ લાયસન્સ ધારકોને નોટિસ મોકલવામાં આવી છે. તેઓને ૭ દિવસની અંદર પોતાનું હથિયાર નજીકના પોલીસ સ્ટેશનમાં જમા કરાવવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. જો કોઈ વ્યક્તિ આ આદેશનું પાલન નહીં કરે તો તેની સામે આર્મ્સ એક્ટ હેઠળ ફોજદારી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
પોલીસે જણાવ્યું છે કે જેમના રિન્યુઅલ બાકી હતા તેમને છેલ્લી તક આપવામાં આવી હતી. તેમ છતાં પ્રતિસાદ ન આપનારાઓના જ લાયસન્સ રદ કરવામાં આવ્યા છે.
પોલીસનો સંદેશ
રાજકોટ પોલીસ કમિશનરે આ કાર્યવાહીને 'સ્વચ્છ લાયસન્સ' અભિયાનનું પહેલું પગલું ગણાવ્યું છે. તેમણે કહ્યું, "હથિયાર સુરક્ષા માટે છે, પ્રદર્શન માટે નહીં. આર્મ્સ લાયસન્સ રમકડું નથી. કાયદો દરેક માટે સરખો છે."
લાયસન્સ ધારકો માટે મહત્વની સલાહ:
- સમયસર રિન્યુઅલ કરાવો
- સોશિયલ મીડિયા પર હથિયારનું પ્રદર્શન ન કરો
- સરનામું બદલાય તો ૩૦ દિવસમાં પોલીસને જાણ કરો
પોલીસે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આવી કાર્યવાહી ભવિષ્યમાં પણ ચાલુ રહેશે અને નિયમોનું પાલન કરનારાઓને જ કોઈ મુશ્કેલી નહીં પડે.