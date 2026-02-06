દુષ્કર્મી પિતાને 20 વર્ષની સખત કેદ અને 25 હજારનો દંડ, વિસાવદર કોર્ટનો ચુકાદો
વિસાવદર પોક્સો કોર્ટે દુષ્કર્મી પિતાને 20 વર્ષની સજા અને 25,000 રૂપિયાનો દંડ ફટકારતો હુકમ કર્યો છે.
Published : February 6, 2026 at 10:24 PM IST
જૂનાગઢ: વિસાવદર પોક્સો કોર્ટે દુષ્કર્મી પિતાને 20 વર્ષની સજા અને 25,000 રૂપિયાનો દંડ ફટકારતો હુકમ કર્યો છે. વિસાવદર પોક્સો કોર્ટના ચોથા એડિશનલ સેશન્સ જજ હેતલ કુમાર જોશીએ ચુકાદો સંભળાવતા જણાવ્યું હતું કે, ગુનેગારને 20 વર્ષની સજા એક સાથે ભોગવવાની રહેશે. સમગ્ર મામલો 27 માર્ચથી લઈને 27મી મે 2024 દરમિયાન બન્યો હોવાની વિગતો કોર્ટે નોંધી છે. સગા પિતાએ 14 વર્ષની માસુમ પુત્રી પર દુષ્કર્મ ગુજારીને તેને અવાર નવાર જાતીય અત્યાચારનો ભોગ બનાવી હતી. આ ઘટનામાં ફરિયાદી તરીકે કારખાનાના માલિક દ્વારા 27મી મે 2025ના દિવસે ભેસાણ પોલીસ મથકમાં આરોપી સામે ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી હતી.
મૂળ મધ્ય પ્રદેશના બડવાની જિલ્લાનો રહેવાસી અને ભેસાણ નજીક એક કારખાનામાં મજૂર તરીકે કામ કરતા શખ્સે 14 વર્ષની પુત્રી પર ત્રણ મહિના સુધી જાતીય દુષ્કર્મનો ભોગ બનાવી હતી. આ પહેલા આ જ કારખાનામાં કામ કરતા એક મજૂરે તેની પુત્રી સાથે શરીર સંબંધ બાંધ્યો હોય તેવી વિગત મળી હતી. તે બાદ કારખાનામાં કામ કરતા આ શખ્સે પોતાની સગી દીકરી પર નજર બગાડી હતી અને દુષ્કર્મ આચરવાનું ધ્રુણાસ્પદ કામ કર્યું હતું. આ ઘટના બાદ કારખાનાના માલિક ફરિયાદી બનતા પોલીસે આરોપીની અટકાયત કરી હતી.
ક્યારે શરૂ થયો કેસ
ભેસાણ પોલીસ મથકમાં નોંધવામાં આવેલી ફરિયાદ અનુસાર, નરાધમ બબલુએ 27 માર્ચથી લઈને 27 મે સુધી પોતાની 14 વર્ષની દીકરી સાથે જાતીય દુષ્કર્મ આચરવાનું શરૂ રાખ્યું હતું. સમગ્ર મામલામાં 27મી મે 2024ના દિવસે ભેસાણ પોલીસ મથકમાં વિધિવત ફરિયાદ દાખલ થઈ ત્યારબાદ સમગ્ર મામલો વિસાવદર કોર્ટમાં 10મી ફેબ્રુઆરી 2025 ના દિવસે શરૂ થયો હતો. કોર્ટની સુનાવણી દરમિયાન આરોપી અને ફરિયાદી પક્ષના વકીલો દ્વારા ધારદાર દલીલો રજૂ કરવામાં આવી હતી. સમગ્ર કેસમાં કોર્ટે 13 સાક્ષીઓને રૂબરૂમાં તપાસ્યા હતા જેમાં 44 જેટલા પુરાવાઓ જેવા કે પોલીસ ફરિયાદ, જે જગ્યા પર દુષ્કર્મ થયું હતું તે સ્થળનું પંચનામું, ભોગ બનનારના શરીરની સ્થિતિનું પંચનામું, દુષ્કર્મ વખતે ઉપયોગમાં લેવામાં આવેલા બ્લેન્કેટ, ભોગ બનનાર 14 વર્ષની બાળકીના કપડા અને મેડિકલ રિપોર્ટને સુનાવણી દરમિયાન ધ્યાને લીધા હતા
વિસાવદર કોર્ટે ફટકારી સજા
વિસાવદર પોક્સો કોર્ટના સ્પેશિયલ જજ હેતલ કુમાર જોશીએ IPC કલમ 376 (2)N 376 (3) 506 (2) પોક્સો કલમ 4,6,8, અને 12 અન્વયે આરોપીને 20 વર્ષની સજા સંભળાવ્યો હતો. આ સાથે જ 25 હજારનો દંડ પણ ફટકારવામાં આવ્યો છે.
