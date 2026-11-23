બંને સગીરાઓ કોર્ટમાં હોસ્ટાઇલ થઈ, પ્રેમસંબંધ અને પોતાની મરજીથી ગયાનું કહ્યું, છતાં આરોપીને 20 વર્ષની જેલ!
અમદાવાદમાં પોક્સો એક્ટ હેઠળ નોંધાયેલા બે અલગ-અલગ દુષ્કર્મના કેસમાં પોક્સોની વિશેષ અદાલતે મહત્ત્વનો ચુકાદો આપ્યો છે.
Published : November 23, 2026 at 7:49 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં પોક્સો એક્ટ હેઠળ નોંધાયેલા બે અલગ-અલગ દુષ્કર્મના કેસમાં પોક્સોની વિશેષ અદાલતે મહત્ત્વનો ચુકાદો આપ્યો છે. બંને કેસમાં પીડિત સગીરાઓ કોર્ટમાં જુબાની દરમિયાન હોસ્ટાઇલ થઈ હતી. તેમણે આરોપી સાથે પ્રેમસંબંધ હોવાની અને પોતાની મરજીથી ઘરેથી નીકળવાની કબૂલાત કરી હતી. જોકે, કાયદા મુજબ 18 વર્ષથી ઓછી ઉંમરની સગીરાની શારીરિક સંબંધ માટેની સંમતિ માન્ય ન હોવાથી કોર્ટે આરોપી હરેશ પટણીને 20 વર્ષની સખત કેદની સજા ફટકારી છે. સરકારી વકીલ વિજયસિંહ ચાવડાએ સરકાર તરફથી કેસની રજૂઆત કરી હતી.
2022માં પોક્સો એક્ટ હેઠળ નોંધાયો હતો ગુનો
આરોપી હરેશ પટણી સામે વર્ષ 2022માં અમદાવાદના શાહીબાગ અને મેઘાણીનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં પોક્સો એક્ટ અને ભારતીય દંડ સંહિતાની વિવિધ કલમો હેઠળ ગુના નોંધાયા હતા. બંને કેસમાં આરોપ હતો કે તેણે સગીરાઓને લગ્નની લાલચ આપીને ઘરેથી ભગાડી હતી અને અલગ-અલગ સ્થળોએ લઈ જઈ તેમની સાથે વારંવાર શારીરિક સંબંધ બાંધ્યા હતા.
શાહીબાગ પોલીસ સ્ટેશનનો પ્રથમ કેસ
પ્રથમ કેસની વિગતો મુજબ, 24 મે, 2022ના રોજ 13 વર્ષ અને 10 મહિનાની સગીરા ઘરેથી જમવાનું લેવા જવાનું કહીને નીકળી હતી, પરંતુ પરત ફરી નહોતી. આથી તેની માતાએ 4 જૂન, 2022ના રોજ શાહીબાગ પોલીસ સ્ટેશનમાં અજાણ્યા શખ્સ વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી હતી.
પોલીસ તપાસ દરમિયાન 22 જૂન, 2022ના રોજ સગીરા મળી આવી હતી અને ત્યારબાદ 6 જુલાઈ, 2022ના રોજ આરોપી હરેશ પટણીની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તપાસમાં આરોપી સગીરાને લગ્નની લાલચ આપીને પોતાની સાથે લઈ ગયો હોવાનું અને રાજકોટ તથા સુરેન્દ્રનગર સહિતનાં અલગ-અલગ સ્થળોએ તેની સાથે એકથી વધુ વખત દુષ્કર્મ આચર્યું હોવાનું સામે આવ્યું હતું.
જોકે, કોર્ટમાં જુબાની આપતી વખતે સગીરાએ જણાવ્યું હતું કે, તે પોતાની મરજીથી ઘરેથી નીકળી હતી અને આરોપી સાથે તેને પ્રેમસંબંધ હતો. આરોપી સાથેના શારીરિક સંબંધો પણ તેની સંમતિથી બંધાયા હોવાનું તેણે જણાવ્યું હતું. આમ, ફરિયાદની વિગતોને સમર્થન ન આપતાં સગીરા કોર્ટમાં હોસ્ટાઇલ થઈ હતી.
મેઘાણીનગરના બીજા કેસમાં DNA પુરાવો મહત્ત્વનો બન્યો
બીજા કેસમાં 24 જૂન, 2022ના રોજ રાત્રે 13 વર્ષ અને 11 મહિનાની સગીરા લારી મૂકવા માટે નજીકની એક શાળા પાસે ગઈ હતી, પરંતુ ત્યારબાદ ઘરે પરત ફરી નહોતી. આ અંગે તેની માતાએ 4 જુલાઈ, 2022ના રોજ મેઘાણીનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી.
પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું હતું કે સગીરા અને આરોપી વચ્ચે પ્રેમસંબંધ હતો. સગીરા પોતાની મરજીથી ઘરેથી નીકળીને મહેસાણા ગઈ હતી, જ્યાંથી તેણે આરોપીને બોલાવ્યો હતો. ત્યારબાદ બંને રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર, પાટણ અને પાલનપુર સહિતનાં અલગ-અલગ સ્થળોએ રોકાયાં હતાં. આ દરમિયાન આરોપીએ સગીરા સાથે વારંવાર શારીરિક સંબંધ બાંધ્યા હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું હતું.
આ કેસમાં તબીબી તપાસ દરમિયાન સગીરા છ અઠવાડિયાના ગર્ભથી હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. ગુજરાત હાઈકોર્ટના આદેશ બાદ તેનો ગર્ભપાત કરાવવામાં આવ્યો હતો. ગર્ભના નમૂના ઉપરાંત સગીરા અને આરોપીના લોહીના નમૂનાઓનું DNAએ પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ પરીક્ષણમાં આરોપી જ ગર્ભનો જૈવિક પિતા હોવાનું વૈજ્ઞાનિક રીતે સાબિત થયું હતું.
જોકે, આ કેસમાં પણ કોર્ટમાં જુબાની આપતી વખતે સગીરા હોસ્ટાઇલ થઈ હતી. તેણે આરોપી સાથે પ્રેમસંબંધ હોવાની અને પોતાની મરજીથી ઘરેથી નીકળવાની વાત જણાવી હતી.
પ્રેમસંબંધ અને સંમતિનો બચાવ આરોપીને નડ્યો નહીં
બંને કેસમાં પીડિત સગીરાઓએ આરોપી સાથે પ્રેમસંબંધ હોવાની અને પોતાની મરજીથી શારીરિક સંબંધ બાંધ્યા હોવાનું જણાવ્યું હોવા છતાં કોર્ટે કાયદાની જોગવાઈઓને આધારે ચુકાદો આપ્યો હતો. કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે પોક્સો એક્ટ હેઠળ 18 વર્ષથી ઓછી ઉંમરની વ્યક્તિની શારીરિક સંબંધ માટેની સંમતિને કાયદેસર માન્યતા મળતી નથી. સગીરા પોતાની મરજીથી ઘરેથી નીકળી હોય અથવા આરોપી સાથે પ્રેમસંબંધ ધરાવતી હોય તો પણ તે આરોપી માટે કાયદાકીય બચાવ બની શકે નહીં. બંને કેસમાં પીડિતાઓ હોસ્ટાઇલ થઈ હોવા છતાં ફરિયાદ, તપાસ દરમિયાન એકત્રિત થયેલા પુરાવા, તબીબી પુરાવા અને ડીએનએ પરીક્ષણ સહિતની બાબતોને ધ્યાને રાખીને અમદાવાદની પોક્સોની વિશેષ અદાલતે આરોપી હરેશ પટણીને 20 વર્ષની સખત કેદની સજા ફટકારી છે.
સરકારી વકીલ વિજયસિંહ ચાવડા દ્વારા સરકાર તરફથી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. આ ચુકાદામાં અદાલતે ફરી એકવાર સ્પષ્ટ કર્યું છે કે સગીરની કહેવાતી સંમતિ કે પ્રેમસંબંધ પોક્સો જેવા ગંભીર ગુનામાં આરોપીને કાયદાકીય જવાબદારીમાંથી મુક્ત કરી શકતા નથી.
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