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વાપીના સ્વિમિંગ પૂલમાં ડૂબી જવાથી 20 વર્ષીય વિદ્યાર્થીનીનું મોત, કોની બેદરકારીએ લીધો ભોગ?

ચલા સ્થિત સ્પોર્ટ્સ ક્લબ ઓફ વાપીમાં તરવાનું શીખવા ગયેલી અંશુકુમારી સિંહ પાણીમાં ડૂબી જવાથી મોત નીપજ્યું છે.

વાપીના સ્વિમિંગ પૂલમાં ડૂબી જવાથી 20 વર્ષીય વિદ્યાર્થીનીનું મોત
વાપીના સ્વિમિંગ પૂલમાં ડૂબી જવાથી 20 વર્ષીય વિદ્યાર્થીનીનું મોત (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 1, 2026 at 9:13 PM IST

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વલસાડ: વાપીના ચલા વિસ્તારમાં આવેલી વાપી મહાનગરપાલિકા સંચાલિત સ્પોર્ટ્સ ક્લબ ઓફ વાપીના સ્વિમિંગ પૂલમાં ડૂબી જવાથી 20 વર્ષીય વિદ્યાર્થીનીનું મોત નીપજ્યું છે. દમણની એન્જિનિયરિંગ કોલેજમાં અભ્યાસ કરતી અંશુકુમારી સિંહ તરવાનું શીખવા માટે સ્વિમિંગ પૂલમાં આવી હતી. દરમિયાન તે અચાનક પાણીમાં ડૂબવા લાગતા ત્યાં હાજર અન્ય વિદ્યાર્થીઓમાં દોડધામ મચી હતી. બચાવના પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા હોવા છતાં અંશુને બચાવી શકાઈ ન હતી.

20 વર્ષીય અંશુકુમારી સિંહ દમણની એન્જિનિયરિંગ કોલેજમાં અભ્યાસ કરતી હતી. અંશુ તરવાનું શીખવા માટે ચલા વિસ્તારમાં આવેલા સ્પોર્ટ્સ ક્લબ ઓફ વાપીના સ્વિમિંગ પૂલમાં આવી હતી. સ્વિમિંગ દરમિયાન અચાનક તે પાણીમાં ડૂબવા લાગી હતી. ઘટનાની જાણ થતાં આસપાસ હાજર વિદ્યાર્થીઓએ તેને બચાવવાનો પ્રયાસ શરૂ કર્યો હતો.અન્ય વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા ભારે પ્રયાસો બાદ અંશુને પાણીમાંથી બહાર કાઢવામાં આવી હતી. જોકે, તે લાંબા સમય સુધી પાણીમાં રહેવાના કારણે તેની સ્થિતિ ગંભીર બની ગઈ હતી. ઘટનાના પગલે સ્વિમિંગ પૂલ પર અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો.

અંશુકુમારીના મિત્રો અને પરિવારજનોએ તંત્ર પર ગંભીર આક્ષેપ કર્યા છે (Etv Bharat Gujarat)

અન્ય વિદ્યાર્થીઓએ બચાવવાનો પ્રયાસ કર્યો

અંશુ પાણીમાં ડૂબતી હોવાનું ધ્યાનમાં આવતા ત્યાં હાજર વિદ્યાર્થીઓએ તાત્કાલિક તેને બહાર કાઢવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. વિદ્યાર્થીઓના પ્રયાસો બાદ તેને પાણીમાંથી બહાર કાઢવામાં આવી હતી. જોકે, ત્યાં સુધીમાં તેની હાલત ગંભીર બની ગઈ હતી અને ઘટનાસ્થળે જ તેનું મોત થયું હતું. ઘટનાને પગલે સ્પોર્ટ્સ ક્લબ પર લોકોની ભીડ એકત્ર થઈ હતી. બનાવની જાણ પરિવારજનોને કરવામાં આવતા તેમના પર દુઃખનું આભ તૂટી પડ્યું હતું.

અંશુકમારીના મોત બાદ પરિવારે ગંભીર આરોપ લગાવ્યા છે
અંશુકમારીના મોત બાદ પરિવારે ગંભીર આરોપ લગાવ્યા છે (Etv Bharat Gujarat)

લાઇફગાર્ડ અને ઇમરજન્સી વ્યવસ્થાનો અભાવ

ઘટનાસ્થળે હાજર રહેલા અંશુકુમારીના મિત્રએ જણાવ્યું કે, તેમના માટે કોઈપણ પ્રકારના ટ્રેનરની વ્યવસ્થા કરવામાં નહોતી આવી. સ્વિમિંગ પૂલમાં લાઇફગાર્ડની વ્યવસ્થા, તાલીમબદ્ધ કર્મચારીઓની હાજરી, ઇમરજન્સી રેસ્ક્યૂ સાધનો અને તાત્કાલિક તબીબી સહાય સહિતની વ્યવસ્થાઓનો પણ અભાવ હોવાનો તેણે આક્ષેપ કર્યો છે.

આશાસ્પદ વિદ્યાર્થિનીનું ડૂબી જવાથી મોત નીપજ્યું
આશાસ્પદ વિદ્યાર્થિનીનું ડૂબી જવાથી મોત નીપજ્યું (Etv Bharat Gujarat)

પરિવારજનોના તંત્ર પર ગંભીર આરોપ

અંશુના પરિવારજનો દ્વારા સ્પોર્ટ્સ ક્લબની સુરક્ષા વ્યવસ્થા અંગે ગંભીર આક્ષેપ કરવામાં આવ્યા છે. પરિવારજનોનું કહેવું છે કે, સ્વિમિંગ પૂલમાં આવનારા વ્યક્તિઓ, ખાસ કરીને તૈરવાનું શીખી રહેલા લોકોની સુરક્ષા માટે પૂરતી વ્યવસ્થા હોવી જરૂરી છે. ઘટનામાં જો સમયસર અને અસરકારક બચાવ વ્યવસ્થા ઉપલબ્ધ હોત તો અંશુનો જીવ બચી શક્યો હોત કે કેમ તે અંગે પણ પરિવારજનોએ સવાલો ઉઠાવ્યા છે. જોકે, સ્વિમિંગ પૂલ ખાતે વાસ્તવમાં કઈ પ્રકારની સુરક્ષા વ્યવસ્થા હતી અને ઘટનાના સમયે તેમાં કોઈ ખામી કે બેદરકારી હતી કે નહીં તે અંગે સત્તાવાર તપાસ બાદ જ હકીકત સ્પષ્ટ થઈ શકશે.

વાપી મનપા સંચાલિત સ્વિમિંગ પૂલમાં તરવાનું ગઈ હતી અંશુકુમારી સિંહ
વાપી મનપા સંચાલિત સ્વિમિંગ પૂલમાં તરવાનું ગઈ હતી અંશુકુમારી સિંહ (Etv Bharat Gujarat)

અમારી દીકરીની હત્યા થઈઃ માતા

ઘટના બાદ સ્પોર્ટ્સ ક્લબના સ્વિમિંગ પૂલની સુરક્ષા વ્યવસ્થાની તપાસ કરવાની માંગ ઉઠી છે. સ્વિમિંગ પૂલની ઊંડાઈ, તરવાનું શીખતા લોકો માટે અલગ વ્યવસ્થા, લાઇફગાર્ડની સંખ્યા, સુરક્ષા નિયમોનું પાલન, CCTV કેમેરાની કામગીરી અને ઇમરજન્સી સમયે બચાવ માટે ઉપલબ્ધ સાધનો સહિતના મુદ્દાઓની તપાસ થાય તેવી પરિવારજનોની માગ છે. મૃતક અંશુકુમારીના માતાનો આક્ષેપ છે કે, મારી દીકરીનું મોત નથી થયું પરંતુ તેની હત્યા કરવામાં આવી છે. આ માટે જે પણ જવાબદાર વ્યક્તિઓ હોય તેની સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે અને અમને ન્યાય આપવામાં આવે.

બેદરકારી જણાશે તો પોલીસ ગુનો દાખલ કરશે

Etv Bharat સાથે ટેલિફોનિક વાતચીત કરતા Dy.SP બી.એન. દવેએ જણાવ્યું કે, પોલીસને જાણકારી મળતા વાપી ટાઉન પોલીસે સ્થળ ઉપર પહોંચીને તપાસ શરૂ કરી છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, બેદરકારી જણાશે તો જવાબદારો સામે ચોક્કસ કાર્યવાહી થશે. હાલ તો પ્રાથમિક ધોરણે અકસ્માત મોતનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.

અંશુકુમારી સિંહ માત્ર 20 વર્ષની હતી અને એન્જિનિયરિંગનો અભ્યાસ કરી રહી હતી. તરવાનું શીખવા માટે સ્વિમિંગ પૂલમાં ગયેલી એક વિદ્યાર્થીનીનું આ રીતે અચાનક મોત થતાં પરિવારજનોમાં ભારે શોકનો માહોલ છે.

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ANSHUKUMARI SINH DIES
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સ્વિમિંગ પૂલમાં ડૂબી વિદ્યાર્થિની
વાપીના સ્વિમિંગ પૂલમાં મોત
STUDENT DIES IN SWIMMING POOL VAPI

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