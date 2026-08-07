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ગીર અભયારણ્યની આસપાસ ગેરકાયદે એકમો સામે તંત્રનો મેગા એક્શન: 20 યુનિટ સીલ, 191ને નોટિસ, 54માં વાણિજ્યિક પ્રવૃત્તિ બંધ કરાવાઈ

હાઇકોર્ટના નિર્દેશોના અનુસંધાને ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં 143 ગામોના 308 એકમોની તપાસ; વન અને મહેસૂલ વિભાગની સંયુક્ત કાર્યવાહીએ સંચાલકોમાં ફફડાટ ફેલાવ્યો

હાઇકોર્ટના નિર્દેશોના અનુસંધાને ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં 143 ગામોના 308 એકમોની તપાસ; વન અને મહેસૂલ વિભાગની સંયુક્ત કાર્યવાહીએ સંચાલકોમાં ફફડાટ ફેલાવ્યો
હાઇકોર્ટના નિર્દેશોના અનુસંધાને ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં 143 ગામોના 308 એકમોની તપાસ; વન અને મહેસૂલ વિભાગની સંયુક્ત કાર્યવાહીએ સંચાલકોમાં ફફડાટ ફેલાવ્યો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 7, 2026 at 6:49 PM IST

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ગીર સોમનાથ: ગીર અભયારણ્યની આસપાસ પર્યાવરણ અને વન્યજીવ સંરક્ષણના નિયમોનું પાલન સુનિશ્ચિત કરવા માટે જિલ્લા વહીવટી તંત્રે અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. ગીર અભયારણ્યની બાહ્ય હદથી 10 કિલોમીટરની ત્રિજ્યામાં આવેલા હોસ્પિટાલિટી, રિસોર્ટ, ફાર્મ હાઉસ અને અન્ય વાણિજ્યિક એકમોની વન વિભાગ અને મહેસૂલ વિભાગની સંયુક્ત ટીમો દ્વારા સઘન તપાસ કરવામાં આવી હતી. ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં ચાલી રહેલી R/Writ Petition (PIL) No. 284 of 2014ના અનુસંધાને હાથ ધરાયેલી આ કાર્યવાહીમાં અનેક એકમો સામે કાયદેસરના પગલાં લેવામાં આવ્યા છે.

જિલ્લા કલેક્ટર જીતેન્દ્રસિંહ વાઘેલાના સુપરવિઝન હેઠળ જિલ્લાના 143 ગામોમાં આવેલા કુલ 308 એકમોની તપાસ કરવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન કુલ 221 એકમોમાં નિયમોના ભંગ સામે આવતા કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે. જમીન મહેસૂલ અધિનિયમની કલમ 66 અને 67 હેઠળ 191 એકમોને કારણદર્શક નોટિસ ફટકારવામાં આવી છે અને સંબંધિત સંચાલકોને રૂબરૂ સુનાવણી માટે હાજર રહેવા જણાવાયું છે.

20 યુનિટ સીલ, 191ને નોટિસ, 54માં વાણિજ્યિક પ્રવૃત્તિ બંધ કરાવાઈ (ETV Bharat Gujarat)

તંત્રે અગાઉ શરતભંગની કાર્યવાહી પૂર્ણ થયેલા 20 યુનિટોને તાત્કાલિક અસરથી સીલ કરી દીધા છે. ઉપરાંત 54 એકમોમાં જરૂરી મંજૂરી વિના ચાલી રહેલી વાણિજ્યિક પ્રવૃત્તિ તાત્કાલિક બંધ કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. સંબંધિત વિભાગોને સતત મોનિટરિંગ કરીને નિયમોનું પાલન કરાવવા તેમજ જરૂર પડે ત્યાં દંડાત્મક કાર્યવાહી કરવાની પણ સૂચના આપવામાં આવી છે. જિલ્લામાં અગાઉ કુલ 28 યુનિટ સામે શરતભંગની કાર્યવાહી પૂર્ણ થઈ હતી. તેમાંથી હાલમાં 20 એકમોને સીલ કરવામાં આવ્યા છે, જ્યારે બાકીના આઠ એકમોમાં વિવિધ કારણોસર કાર્યવાહી હજુ ચાલુ છે.

તપાસ દરમિયાન સાંગોદરા ગામે પિયુષ નરસિંગભાઈ અમૃતિયાના ફાર્મ હાઉસનું બાંધકામ માલિક દ્વારા સ્વખર્ચે દૂર કરવામાં આવ્યું છે. ચિત્રોડ ગામે કાંતિલાલ રવજીભાઈ દુદકિયાના કૃષ્ણા રિસોર્ટ અંગે મહેસૂલ વિભાગ, ગાંધીનગરનો સ્ટેટસ-કો હોવાના કારણે કાર્યવાહી હાલ મુલતવી રાખવામાં આવી છે. જ્યારે કાંતિભાઈ રવજીભાઈ ભલાણી દ્વારા તેમના એકમનો વાણિજ્યિક ઉપયોગ નહીં કરવાની લેખિત બાંહેધરી આપવામાં આવી હોવાનું તંત્રએ જણાવ્યું છે.

આ ઉપરાંત ભોજદે ગામે ગોકળભાઈ રત્નાભાઈ પાઘડારના અક્ષર ફાર્મને બાંધકામ નિયમિત કરવાની આપવામાં આવેલી છ મહિનાની મુદત હજુ બાકી હોવાથી કાર્યવાહી હાલ મોકૂફ રાખવામાં આવી છે. જ્યારે હિરણવેલ ગામે સચીનભાઈ ગેરીયાનું રેઇન ફોરેસ્ટ કેમ્પ ફાર્મ હાઉસ, આકોલવાડી ગામે મનસુખભાઈ રાખોલિયાનું ફાર્મ હાઉસ, ધાવા ગીર ગામે હીરાબેન નથવાણીનું ભાવિન ફાર્મ હાઉસ તેમજ રોહિતકુમાર વ્યાસનું શીતલ ફાર્મ હાઉસ સહિતના અન્ય એકમોમાં પણ વિવિધ મુદ્દાઓને લઈને કાયદેસરની કાર્યવાહી પ્રગતિમાં હોવાનું જિલ્લા વહીવટી તંત્રે જણાવ્યું છે.

ગીર અભયારણ્યની આસપાસ અનિયમિત રીતે ચાલતી વાણિજ્યિક પ્રવૃત્તિઓ સામે તંત્રના આ કડક વલણથી રિસોર્ટ, ફાર્મ હાઉસ અને હોસ્પિટાલિટી ક્ષેત્રના સંચાલકોમાં ભારે ફફડાટ ફેલાયો છે. આગામી દિવસોમાં પણ નિયમોનો ભંગ કરનાર એકમો સામે આવી જ કડક કાર્યવાહી ચાલુ રહેશે તેવા સ્પષ્ટ સંકેત જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા આપવામાં આવ્યા છે.

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