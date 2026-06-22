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પૂર્વ અગ્નિવીરોને વિવિધ વિભાગોમાં વર્ગ-3 સંવર્ગની સીધી ભરતીમાં 20 ટકા અનામત, રાજ્ય સરકારનો નિર્ણય

પૂર્વ અગ્નિવીરોને રાજ્ય પોલીસ દળના હથિયારી વિભાગ, SRP, જેલ વિભાગ તથા વન વિભાગના વનરક્ષક-વન પાલ વર્ગ-3 સંવર્ગોની સીધી ભરતીમાં 20 ટકા અનામતનો લાભ મળશે.

પૂર્વ અગ્નિવીરોને લઈને રાજ્ય સરકારનો નિર્ણય
પૂર્વ અગ્નિવીરોને લઈને રાજ્ય સરકારનો નિર્ણય (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 22, 2026 at 5:12 PM IST

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ગાંધીનગર: મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલે પૂર્વ અગ્નિવીરોને રાજ્ય સરકારના વિવિધ વિભાગોમાં વર્ગ-3 સંવર્ગની સીધી ભરતીમાં 20 ટકા અનામત આપવાનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય કર્યો છે.

એટલુ જ નહિ, આવી ભરતી માટેની શારીરિક ક્ષમતા કસોટીમાંથી પૂર્વ અગ્નિવીરોને મૂક્તિ આપવા સાથે નિયત ઉપલી વય મર્યાદામાં 3 વર્ષ સુધીની છૂટ આપવાનો નિર્ણય પણ મુખ્યમંત્રીએ કર્યો છે. અગ્નિવીર સ્કીમની પ્રથમ બેચના સભ્યોને નિયત ઉપલી વય મર્યાદામાં પાંચ વર્ષ સુધીની મૂક્તિ આપવાના પણ મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલે દિશાનિર્દેશો આપ્યા છે.

મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે પૂર્વ અગ્નિવીરો માટે કરેલા આ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયોનો લાભ હથિયારી પોલીસ સબ ઈન્સપેક્ટર અને હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ, એસ.આર.પી.ના પ્લાટૂન કમાન્ડર તથા પોલીસ કોન્સ્ટેબલની ભરતી માટે મળવાપાત્ર થશે.

આ ઉપરાંત જેલ વિભાગ હસ્તકની જેલર ગૃપ-2 અને જેલ સીપાઈ તથા વન પર્યાવરણ વિભાગની વનરક્ષક વર્ગ-3 તેમજ વન પાલ વર્ગ-3 સંવર્ગોની સીધી ભરતીમાં પણ પૂર્વ અગ્નિવીરોને આ લાભ અપાશે.

પૂર્વ અગ્નિવીરોને રાજ્ય સરકારના વિવિધ વિભાગોમાં વર્ગ-3 સંવર્ગની સીધી ભરતીમાં 20 ટકા અનામત નિર્ણયને હાલ તો સરકારના સકારાત્મક અભિગમ તરીકે જોવામાં આવી રહ્યો છે. બીજી તરફ આ નિર્ણયથી પૂર્વ અગ્નિવીરોને કેવો ફાયદો થાય છે તે જોવું રહ્યું.

મહત્વપૂર્ણ છે કે, અગ્નિવીર એ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા સપ્ટેમ્બર 2022માં શરૂ કરવામાં આવેલી ‘અગ્નિપથ યોજના’ (Agnipath Scheme) હેઠળ ભારતીય સશસ્ત્ર દળો (આર્મી, નેવી અને એરફોર્સ)માં ભરતી થતા સૈનિકોને આપવામાં આવેલ નવો મિલિટરી રેન્ક છે. આ યોજના દ્વારા દેશના યુવાનોને ૪ વર્ષના ટૂંકા ગાળા માટે દેશની સેવા કરવાની તક મળે છે.

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TAGGED:

20 PERSENT RESERVATION FOR AGNIVEER
GUJARAT GOVERNMENT
GUJARAT GOVERNMENT FOR AGNIVEERS
અગ્નિવીર
AGNIVEER RECRUITMENT

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