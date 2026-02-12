ETV Bharat / state

રાજ્યમાં 20 મામલતદારની બદલી સાથે બઢતી, જાણો ક્યા મુકાયા

ગુજરાત વહીવટી સેવા, વર્ગ-1 (જૂનિયર સ્કેલ) તરીકે ફરજ બજાવતા અધિકારીઓની તાત્કાલિક અસરથી બદલી સાથે બઢતી આપવામાં આવી છે.

રાજ્યમાં 20 મામલતદારની બદલી સાથે બઢતી (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 12, 2026 at 10:47 PM IST

ગાંધીનગર: ગુજરાત વહીવટી સેવા, વર્ગ-1 (જૂનિયર સ્કેલ) તરીકે ફરજ બજાવતા અધિકારીઓની તાત્કાલિક અસરથી બદલી સાથે બઢતી આપવામાં આવી છે. મામલતદાર સંવર્ગના અધિકારીઓ, તાલુકા વિકાસ અધિકારીની બદલી કરવામાં આવી છે.

ગુજરાત સરકાર મહેસૂલ વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર દ્વારા પરીપત્ર જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. જેના અનુસાર, ગુજરાત વહીવટી સેવા (જુનિયર સ્કેલ), વર્ગ-1 (પે મેટ્રિક્સના લેવલ-10)ની જગ્યા પર હંગામી ધોરણે ઇન-સીટુ બઢતી આપી, હાલની મામલતદારની જગ્યાએ કામગીરી બજાવવા નિમણૂક કરવામાં આવી છે.

મામલતદારની બઢતી સાથે બદલી

મનીશ કુમાર પટેલ (મામલતદાર-સુરત શહેર-અડાજણ), જીગ્નેશ જીવાણી (મામલતદાર-ઉચ્છલ જિ.તાપી), ઉત્તમકુમાર કાનાની (મામલતદાર-વિંછીયા જિ.રાજકોટ), ધૈર્ય શાહ (મામલતદાર અમદાવાદ પશ્ચિમ-વેજલપુર), સિદ્ધાર્થ ત્રિવેદી (મામલતદાર, જામનગર), રૌનક કપુર (મામલતદાર PSO-iORA કલેક્ટોરેટ જિ.ગાંધીનગર), કિરનસિંહ રાણા (મામલતદાર-પારડી જિ.વલસાડ), જિનેશ મહેતા (મામલતદાર-જોડિયા, જિ.જામનગર), ચિરાગ નીમાવત (મામલતદાર-મોરબી ગ્રામ્ય જિ.મોરબી) જહાનવીબા જાડેજા (મામલતદાર-ઉમરાળા જિ.ભાવનગર), ચિરાગ નીમાવત (મામલતદાર-મોરબી),ધૈવત ધ્રુવ (મામલતદાર-હારીજ જિ.પાટણ), ચિંતન ચૌધરી (મામલતદાર-વસો જિ.ખેડા), નીતિન દેસાઇ (મામલતદાર (ચીટનીસ જિ.બનાસકાંઠા), તન્વી ત્રિવેદી (મામલતદાર-કાલાવાડ જિ.જામનગર), ચાર્મી રાવલ (મામલતદાર-આણંદ) કુંજ પટેલ (મામલતદાર-નેત્રંગ (જિ.ભરૂચ), જયદેવસિંહ ચૌહાણ (મામલતદાર-ધોલેરા જિ.અમદાવાદ), કૃણાલ વાઘેલા (મામલતદાર-થરાદ, જિ.વાવ-થરાદ) હિતેશ ચાવડા (મામલતદાર-માંગરોળ જિ.સુરત)

