20 લાખની લાંચ કેસમાં હાઈકોર્ટનું કડક વલણ, પૂર્વ ઇન્કમટેક્સ ડેપ્યુટી ડિરેક્ટર અને એડવોકેટની સજા યથાવત
ગૌતમ બ્રહ્મભટ્ટે 60 લાખની પેનલ્ટીની ધમકી આપી માગ્યા 20 લાખ, એડવોકેટ અર્પિત શાહે 3 લાખમાં સેટલ કરાવવાનું કર્યું કાવતરું.
Published : June 22, 2026 at 6:30 PM IST
અમદાવાદ : આણંદના ઇન્કમટેક્સ વિભાગમાં વર્ષ 2003 દરમિયાન સામે આવેલા એક લાંચકાંડમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટે મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપતા પૂર્વ ડેપ્યુટી ડિરેક્ટર ગૌતમ બ્રહ્મભટ્ટ અને એડવોકેટ અર્પિત શાહની સજા યથાવત રાખી છે. સ્પેશિયલ CBI કોર્ટ દ્વારા ગૌતમ બ્રહ્મભટ્ટને બે વર્ષની અને અર્પિત શાહને એક વર્ષની કેદની સજા ફટકારવામાં આવી હતી, જેને પડકારતી તેમની અપીલ હાઈકોર્ટે ફગાવી દીધી છે.
આ કેસની શરૂઆત 2003માં થઈ હતી. ફરિયાદી વિરુદ્ધ કરચોરી સંબંધિત કાર્યવાહી આણંદના ઇન્કમટેક્સ ડેપ્યુટી ડિરેક્ટર ગૌતમ બ્રહ્મભટ્ટ સમક્ષ પેન્ડિંગ હતી. ફરિયાદીનો આક્ષેપ હતો કે બ્રહ્મભટ્ટે 60 લાખ રૂપિયાની પેનલ્ટી કરવાની ધમકી આપી સમગ્ર મામલો સમાપ્ત કરવા માટે 20 લાખ રૂપિયાની લાંચની માંગણી કરી હતી. બાદમાં એડવોકેટ અર્પિત શાહે વચ્ચે પડી લાંચની રકમ ત્રણ લાખ રૂપિયા સુધી નક્કી કરાવી આપી હતી.
ફરિયાદીએ આ અંગે CBI ગાંધીનગરને લેખિત ફરિયાદ આપતા એજન્સીએ ટ્રેપ ગોઠવ્યો હતો. ફરિયાદી અને આરોપીઓ વચ્ચેની વાતચીતનું રેકોર્ડિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. CBI દ્વારા ફિનોલ્ફથેલિન પાવડર લગાડેલી રોકડ રકમ અને FDRs ફરિયાદીને આપવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ ફરિયાદીના ઘરે પહોંચેલા અર્પિત શાહે જેમ જ રોકડ અને FDRs સ્વીકાર્યા, CBI ટીમે દરોડો પાડી તેમને રંગેહાથ ઝડપી લીધા હતા. હાથ ધોવાના પરીક્ષણમાં દ્રાવણ ગુલાબી થતાં લાંચની રકમ સ્પર્શ્યાના પુરાવા પણ મળ્યા હતા.
અપીલ દરમિયાન આરોપી પક્ષે હાઈકોર્ટ સમક્ષ અનેક દલીલો કરી. તેમણે કહ્યું કે લાંચની પ્રાથમિક માંગણીનો આરોપ જ શંકાસ્પદ છે, કારણ કે ફરિયાદી જે દિવસે ગૌતમ બ્રહ્મભટ્ટને મળ્યાનો દાવો કરે છે તે દિવસે તેઓ ઓફિસમાં હાજર નહોતા. ઉપરાંત ઓડિયો રેકોર્ડિંગની ફોરેન્સિક ચકાસણી ન કરાઈ, વોઇસ સેમ્પલ ન લેવાયા અને કલમ 65Bનું પ્રમાણપત્ર રજૂ ન થયાનું પણ જણાવાયું. એડવોકેટ અર્પિત શાહ તરફથી એવી દલીલ પણ કરવામાં આવી કે તેમણે કોઈ લાંચની માંગણી કરી નહોતી અને ફરિયાદી પોતે જ બળજબરીપૂર્વક રકમ આપવા માગતો હતો.
જોકે, CBIએ કોર્ટ સમક્ષ મજબૂત પક્ષ રજૂ કર્યો કે માત્ર ઓડિયો રેકોર્ડિંગ જ નહીં, પરંતુ કોલ ડિટેલ રેકોર્ડ, દસ્તાવેજી પુરાવા, પંચ સાક્ષીઓની જુબાની અને ટ્રેપ દરમિયાન મળેલા ભૌતિક પુરાવાઓ આરોપીઓ વિરુદ્ધ પૂરતા છે. હાઈકોર્ટે નોંધ્યું કે ટ્રાયલ કોર્ટે ઉપલબ્ધ પુરાવાઓના આધારે યોગ્ય રીતે આરોપીઓને દોષિત ઠેરવ્યા છે. ફિનોલ્ફથેલિન ટેસ્ટ, ફરિયાદીની FDRsની રિકવરી અને અન્ય સાક્ષી પુરાવાઓ લાંચની સ્વીકૃતિ અને ગુનાહિત કાવતરાને સ્પષ્ટપણે સાબિત કરે છે. તેથી ટ્રાયલ કોર્ટના ચુકાદામાં હસ્તક્ષેપ કરવાની જરૂર નથી.
અરજદાર પક્ષના વકીલ નિરુપમ નાણાવટીએ જણાવ્યું કે તેઓ હાઈકોર્ટના આ ચુકાદા સામે હવે સુપ્રીમ કોર્ટમાં અપીલ કરવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરશે. આમ, લાંચના 23 વર્ષ જૂના કેસમાં હાઈકોર્ટના ચુકાદાથી ભ્રષ્ટાચાર વિરુદ્ધ કડક સંદેશ ગયો છે.
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