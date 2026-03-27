સુરત: વેસુની હાઈરાઈઝમાં 2 વર્ષનું બાળક બેડરૂમમાં પૂરાઈ જતા ફાયર વિભાગે કર્યું રેસ્ક્યુ

સુરતના વી.આઈ.પી. રોડ પરના ‘સેવન હેવન’ એપાર્ટમેન્ટના આઠમા માળે રમતાં રમતાં બાળક બેડરૂમમાં લોક થઈ જતાં પરિવારજનોના જીવ તારવે ચોંટી ગયા.

રમતાં રમતાં બાળક બેડરૂમમાં થયું લોક
રમતાં રમતાં બાળક બેડરૂમમાં થયું લોક (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 27, 2026 at 10:34 AM IST

સુરત: શહેરના વેસુ વિસ્તારમાં આવેલી એક હાઈરાઈઝ બિલ્ડિંગમાં આજે એક શ્વાસ અટકાવી દે તેવી ઘટના સામે આવી હતી. રમતા-રમતા 2 વર્ષનું માસૂમ બાળક બેડરૂમમાં અંદરથી લોક થઈ જતાં પરિવારના જીવ તાળવે ચોંટ્યા હતા. જોકે, ફાયર વિભાગની ટીમે સમયસૂચકતા દાખવી બાળકને ગણતરીની મિનિટોમાં સહી-સલામત બહાર કાઢી લીધા હતા.

પરિવાર દ્વારા મળતી માહિતી મુજબ, વેસુ વી.આઈ.પી રોડ પર આવેલા લક્ઝુરિયસ ‘સેવન હેવન’ એપાર્ટમેન્ટના આઠમા માળે એક પરિવાર રહે છે જેમનો બે વર્ષનો પુત્ર બેડરૂમમાં રમતો હતો ત્યારે અચાનક દરવાજો અંદરથી લોક થઈ ગયો હતો. પરિવારે દરવાજો ખોલવા અનેક પ્રયત્નો કર્યા છતાં સફળતા મળી નહોતી.

2 વર્ષનું બાળક બેડરૂમમાં થયું લોક (Etv Bharat Gujarat)

બીજી તરફ, અંદર એકલું અટવાયેલું બાળક ડરના લાગવાનાં કારણે જોરજોરથી રડવા લાગતાં પરિવારજનોની ચિંતા વધતી ગઈ હતી. પરિસ્થિતિ વણસતા પરિવારે તાત્કાલિક સુરત ફાયર વિભાગને જાણ કરી હતી. કંટ્રોલ રૂમમાંથી મેસેજ મળતા જ વેસુ ફાયર સ્ટેશનના ઓફિસર રોહિત ખલાસી અને તેમની ટીમ તાત્કાલિક ગણતરીની મિનિટોમાં જ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી અને બાળકને બેડરુમમાંથી બહાર કાઢવાની તજવીજ હાથ ધરી હતી.

ફાયર ટીમે પરિસ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરી વ્યાવસાયિક કુશળતાથી દરવાજો તોડીને બાળકને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢ્યું હતું. બાળકને બહાર લાવવામાં આવ્યા ત્યારે તે ડરી ગયેલ હાલતમાં હતું અને જોર જોરથી રડવા લાગ્યું હતું. પરિવારજનો તેને જોઈને ભાવુક બની ગયા હતા અને માતા-પિતાએ બાળકને ખોળામાં લઈ શાંત પાડ્યું હતું.

પોતાના લાડકવાયા બાળકને સુરક્ષિત જોઈ પરિવારે રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો અને ફાયર વિભાગની ટીમનો દિલથી આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો.

