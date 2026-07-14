ETV Bharat / state

અરવલ્લીમાં ચાંદીપુરા વાયરસનો વધુ એક કેસ, 2 વર્ષની બાળકીમાં લક્ષણ જોવા મળતા હિંમતનગર ખસેડાઇ

બાળકીને હિંમતનગર સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવી છે, જ્યાં તેની સારવાર ચાલી રહી છે.

2 વર્ષીય બાળકીમાં ચાંદીપુરા વાયરસના શંકાસ્પદ લક્ષણો જોવા મળતા હિંમતનગર સારવાર અર્થે ખસેડાઈ
2 વર્ષીય બાળકીમાં ચાંદીપુરા વાયરસના શંકાસ્પદ લક્ષણો જોવા મળતા હિંમતનગર સારવાર અર્થે ખસેડાઈ (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 14, 2026 at 12:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અરવલ્લી : જિલ્લાના મેઘરજ તાલુકામાં ચાંદીપુરા વાયરસની દહેશત ફરી વળી છે. જાલમપુર ગામની 2 વર્ષીય બાળકીમાં શંકાસ્પદ લક્ષણો જોવા મળતાં આરોગ્ય તંત્રએ સમગ્ર જિલ્લામાં હાઈ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. બાળકીને પ્રાથમિક સારવાર બાદ હિંમતનગર સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવી છે, જ્યાં તેની તબીબી દેખરેખ હેઠળ સારવાર ચાલી રહી છે. દરમિયાન, ઓઢા ગામની 3 વર્ષીય બાળકીનું સારવાર દરમિયાન મોત થયું છે, પરંતુ તેનો ચાંદીપુરા રિપોર્ટ નેગેટિવ આવ્યો છે.

ઘટનાને ગંભીરતાથી લઈ અરવલ્લી જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગે સમગ્ર જિલ્લામાં હાઈ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. ખાસ કરીને હાઈ રિસ્ક વિસ્તારોમાં આરોગ્ય ટીમો દ્વારા સઘન સર્વેલન્સ, ઘર-ઘર મુલાકાત, તાવના કેસોની તપાસ તેમજ વાયરસના સંભવિત વાહક જીવાતોને નિયંત્રિત કરવા ડસ્ટિંગ અને અન્ય નિવારક કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે.

ઘટનાને ગંભીરતાથી લઈ અરવલ્લી જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગે સમગ્ર જિલ્લામાં હાઈ એલર્ટ જાહેર કર્યું (Etv Bharat Gujarat)

આ દરમિયાન મેઘરજ તાલુકાના ઓઢા ગામની ૩ વર્ષીય બાળકીનું સારવાર દરમિયાન મોત થયું હતું. જોકે, આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે બાળકીનો ચાંદીપુરા વાયરસનો રિપોર્ટ નેગેટિવ આવ્યો છે, જેથી તેનું મોત ચાંદીપુરાના કારણે થયું હોવાનું સામે આવ્યું નથી.

ઉલ્લેખનીય છે કે વર્ષ 2024 દરમિયાન અરવલ્લી જિલ્લામાં ચાંદીપુરા વાયરસના કારણે ત્રણ બાળકોના મોત નોંધાયા હતા. તે પૃષ્ઠભૂમિને ધ્યાનમાં રાખી આરોગ્ય વિભાગ આ વખતે કોઈપણ પ્રકારની બેદરકારી ન રાખતાં સઘન દેખરેખ, સર્વેલન્સ, ડસ્ટિંગ અને જનજાગૃતિ અભિયાન હાથ ધરી રહ્યું છે.

આરોગ્ય વિભાગે લોકોને બાળકોમાં સતત તાવ, ઉલ્ટી, બેભાન થવું, આંચકી જેવા લક્ષણો જણાય તો તાત્કાલિક નજીકના આરોગ્ય કેન્દ્રનો સંપર્ક કરવા, ઘરની આસપાસ સ્વચ્છતા જાળવી રાખવા અને આરોગ્ય વિભાગની સૂચનાઓનું પાલન કરવા અપીલ કરી છે.

આ પણ વાંચો...

  1. ભરૂચ : નેત્રંગના ઘાણીખુંટ ગામે ચાંદીપુરા વાયરસ સામે આરોગ્ય તંત્ર સજ્જ, 175 ઘરોમાં સર્વેલન્સ કરાયું
  2. ચાંદીપુરા વાયરસને લઈને સયાજી હોસ્પિટલ એલર્ટ, 70 વેન્ટિલેટર બેડ સાથે વિશેષ તૈયારી

TAGGED:

ARVALLI DISTRICT HEALTH DEPARTMENT
CHANDIPURA VIRUS
SURVEILLANCE
CHANDIPURA SYMPTOMS
CHANDIPURA VIRUS SYMPTOMS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.