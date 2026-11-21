સચિવાલયમાં 2 સેક્શન ઓફિસરોની બદલી, 64 ડેપ્યુટી સેક્શન ઓફિસરોને ઇન-સીટુ બઢતી આપી નવી જગ્યાએ નિમણૂક
બઢતી મેળવનારા અધિકારીઓને અલગ-અલગ વિભાગો અને સરકારી કચેરીઓમાં નવી જવાબદારીઓ સોંપવામાં આવી છે.
Published : November 21, 2026 at 9:00 PM IST
ગાંધીનગર: ગુજરાત સરકારના સામાન્ય વહીવટ વિભાગ દ્વારા સચિવાલયના વહીવટી માળખામાં મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. સચિવાલયના સેક્શન ઓફિસર વર્ગ-2 સંવર્ગમાં બદલી અને બઢતીના આદેશો જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. 21 નવેમ્બર, 2026ના રોજ બહાર પાડવામાં આવેલા આદેશ મુજબ બે સેક્શન ઓફિસરોની તાત્કાલિક અસરથી બદલી કરવામાં આવી છે, જ્યારે વિવિધ સરકારી વિભાગોમાં ફરજ બજાવતા 64 નાયબ સેક્શન ઓફિસરોને સેક્શન ઓફિસર તરીકે ઇન-સીટુ બઢતી આપવામાં આવી છે. આ સાથે જ બઢતી મેળવનારા અધિકારીઓને અલગ-અલગ વિભાગો અને સરકારી કચેરીઓમાં નવી જવાબદારીઓ સોંપવામાં આવી છે.
સામાન્ય વહીવટ વિભાગના આદેશ અનુસાર આદિજાતિ વિકાસ વિભાગમાં સેક્શન ઓફિસર તરીકે ફરજ બજાવતા જિગ્નેશકુમાર ડાહ્યાભાઈ ડામોરની ગુજરાત તકેદારી આયોગમાં બદલી કરવામાં આવી છે. જ્યારે સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગમાં સેક્શન ઓફિસર તરીકે ફરજ બજાવતા સંતોષકુમાર સુરેશભાઈ વસાવાની સામાન્ય વહીવટ વિભાગમાં બદલી કરવામાં આવી છે. બંને અધિકારીઓની બદલી તાત્કાલિક અસરથી અમલમાં મૂકવામાં આવી છે.
બીજી તરફ, સચિવાલયના વિવિધ વિભાગોમાં નાયબ સેક્શન ઓફિસર વર્ગ-3 તરીકે ફરજ બજાવતા કુલ 64 અધિકારીઓને સેક્શન ઓફિસર વર્ગ-2ની ખાલી જગ્યાઓ સામે ઇન-સીટુ બઢતી આપવામાં આવી છે. આ બઢતીને પગલે લાંબા સમયથી નાયબ સેક્શન ઓફિસર તરીકે ફરજ બજાવતા અધિકારીઓને ઉચ્ચ જવાબદારી સોંપવાનો માર્ગ મોકળો થયો છે. બઢતી સાથે જ તેમને વહીવટી જરૂરિયાત અને વિભાગોની ખાલી જગ્યાઓને ધ્યાનમાં રાખીને અલગ-અલગ કચેરીઓમાં નિમણૂક આપવામાં આવી છે.
આ બઢતી અને નિમણૂકોમાં સામાન્ય વહીવટ વિભાગ, ગૃહ વિભાગ, મહેસૂલ વિભાગ, નાણાં વિભાગ, શિક્ષણ વિભાગ, આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ, કૃષિ વિભાગ, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, શહેરી વિકાસ વિભાગ તેમજ વન અને પર્યાવરણ વિભાગનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત ગુજરાત તકેદારી આયોગ, ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ સહિતની અન્ય સરકારી કચેરીઓમાં પણ અધિકારીઓને નવી જગ્યાએ મૂકવામાં આવ્યા છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, આ નિમણૂકો સંબંધિત કોર્ટ કેસોના આખરી ચુકાદાને આધીન રહેશે. સામાન્ય વહીવટ વિભાગ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા આ આદેશથી સચિવાલયના વિવિધ વિભાગોમાં વહીવટી કામગીરીના સંચાલન અને અધિકારીઓની જવાબદારીમાં ફેરફાર જોવા મળશે. એકસાથે 64 અધિકારીઓને બઢતી આપવામાં આવતા સચિવાલયના વહીવટી વર્તુળોમાં પણ આ નિર્ણય ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.
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