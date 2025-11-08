ભાવનગર: નંબર પ્લેટ વગરના 2 સ્કૂટર સાથે 2 લવર મુછીયા ઝડપાયા
ભાવનગર શહેરમાં પેટ્રોલિંગ દરમિયાન LCB પોલીસે નાની ઉંમરના બે યુવાનોને ચોરીના સ્કૂટર સાથે ઝડપી લીધા છે. જાણો શું છે સમગ્ર મામલો
Published : November 8, 2025 at 10:33 AM IST
ભાવનગર: ભાવનગર શહેરમાંથી વાહનો ચોરી થવાના કિસ્સાઓ બનતા રહેતા હોય છે. ત્યારે શહેરમાં થયેલી સ્કૂટરની ચોરી મામલે પોલીસે બે યુવકોને ચોરાયેલા સ્કૂટર સાથે ઝડપી પાડ્યા છે. LCBએ આ બે શખ્સોને ચોરીના મુદ્દામાલ સાથે ઝડપી લીધા છે. પકડાયેલા બંને શખ્સો નાની ઉંમરના છે.
2 લવર મુછીયા ઝડપાયા
ભાવનગર શહેરમાં LCB પોલીસ પેટ્રોલીંગમાં હતી, ત્યારે નંબર પ્લેટ વગરના બે સ્કૂટર સાથે બે યુવકો સિંધી કેમ્પ પાસે ગુરુદ્વારા સામે ઊભા હતા, તે દરમિયાન પોલીસની ટીમને નંબર પ્લેટ વગરના સ્કૂટર સાથે આ બે યુવકો શંકાસ્પદ જણાયા હતાં. LCB પોલીસે બંનેની પૂછપરછ કરતા બંને સંતોષકારક જવાબ આપી શક્યા ન હતા. તેથી વધુ ટેકનીકલ રીતે પૂછપરછ હાથ ધરી હતી. જેમાં બન્ને શખ્સો સંતોષકારક જવાબ કે આધાર પુરાવા આપવામાં અસમર્થ રહ્યા હતાં
બંને સ્કૂટરમાં ન હતી નંબર પ્લેટ
ઝડપાયેલા બંને આરોપી પાસેથી એક બ્લુ કલરનું અને એક બ્લેક કલરનું નંબર પ્લેટ વગરનું એક્સેસ સ્કૂટર મળી આવ્યું હતું. બન્નેની કુલ કિંમત 80 હજાર રૂપિયા જેટલી થવા જાય છે. પકડાયેલા બંને યુવકોએ આ સ્કૂટર તળાજા રોડ ઉપર રહેતા શિવનગરના રહેવાસી પ્રથમભાઈ રમેશભાઈ કનાડા નામના વ્યક્તિએ આપ્યું હોવાનું ખુલવા પામ્યું છે.
ચોરીના સ્કૂટર સાથે ઝડપાયેલા આરોપીઓ કોણ છે ?
પકડાયેલા બે શખ્સોમાંથી એકનું નામ હરપાલસિંહ દિલીપસિંહ ગોહિલ જેની ઉંમર 20 વર્ષ છે અને ગ્રામ પંચાયત ઓફિસની પાછળ, અધેવાડાવાળા વિસ્તારમાં રહે છે, જ્યારે અન્ય આરોપીમાં પાર્થરાજસિંહ દિગ્વિજયસિંહ ચૌહાણ કે જેની ઉંમર 19 વર્ષ છે અને તે ભાવનગરના મિલેટ્રી સોસાયટીમાં રહેતો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. ભાવનગર LCB પોલીસે બંને શખ્સોને ઝડપીને નિલમબાગ પોલીસ સ્ટેશનમાં સોંપી આપ્યા છે.