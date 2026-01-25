ETV Bharat / state

દુષ્કર્મના 2 આરોપીને 20 વર્ષ કરતાં વધારેની સજા, 48 કલાકમાં જુનાગઢ જિલ્લાની કોર્ટના ચુકાદા

જુનાગઢ જિલ્લાના ઇતિહાસમાં બે દિવસમાં દુષ્કર્મના બે ચુકાદા સૌથી નોંધપાત્ર માનવામાં આવી રહ્યાં છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 25, 2026 at 7:54 AM IST

જુનાગઢ: 48 કલાકમાં જૂનાગઢ જિલ્લા કોર્ટ દ્વારા દુષ્કર્મના બે આરોપીને 20 વર્ષની સખત કેદની સજા ફટકારતો ચુકાદો સંભળાવાતા લોકો ન્યાયપ્રણાલીની પ્રશંસા સાથે ચર્ચા કરી રહ્યાં છે. શુક્રવારે વંથલી તાલુકાના સાપુરના દુષ્કર્મના આરોપી ફરહાન પોપટને 20 વર્ષની સખત કેદની સજા ફટકાર્યા બાદ શનિવારે વિસાવદર કોર્ટે પણ રાણપુરના વિશાલ ડાભી નામના આરોપીને 14 વર્ષની સગીરા પર દુષ્કર્મ આચરવાના ગુનામાં 20 વર્ષની સખત કેદ અને 25,000નો દંડ ફટકાર્યો હતો. જુનાગઢ જિલ્લાના ઇતિહાસમાં બે દિવસમાં દુષ્કર્મના બે ચુકાદા સૌથી નોંધપાત્ર માનવામાં આવે છે

બે દિવસમાં બે દુષ્કર્મીઓને સજા

48 કલાકમાં જુનાગઢ જિલ્લા ન્યાયતંત્ર માટે ખૂબ જ મહત્વના બની રહ્યા હતા, શુક્રવારે શાપુરના ફરહાન પોપટને જૂનાગઢની એક યુવતી પર દુષ્કર્મ ગુજારવાના કિસ્સામાં 20 વર્ષની સખત કેદની સજા અને દંડ ફટકાર્યો હતો, જ્યારે શનિવારે બિલકુલ તેવી જ રીતે વિસાવદર કોર્ટે પણ દુષ્કર્મના આરોપી વિશાલ ડાભીને સગીરા પર દુષ્કર્મ ગુજારીને તેને ગર્ભ રાખી દેવાના કિસ્સામાં કસુરવાર સાબિત થતા વિસાવદર કોર્ટ દ્વારા આરોપી વિશાલ ડાભીને 20 વર્ષની સખત કેદની સજા અને 25,000નો દંડ ફટકાર્યો હતો. બે દિવસમાં જુનાગઢ જિલ્લા ન્યાયતંત્ર દ્વારા બે દુષ્કર્મીઓને 20-20 વર્ષની સજા ફટકારતો હુકમ કરાતા લોકો ન્યાયિકપ્રણાલીની ચર્ચા કરી રહ્યાં છે.

14 વર્ષની સગીરાને બનાવી શિકાર

ભેસાણ તાલુકાના વિશાલ ડાભી નામના યુવકે 14 વર્ષની એક સગીરાના પરિવાર સાથે પરિચય કેળવી આત્મીય સંબંધો બનાવીને તેની સાથે લગ્ન કરવાના બહાને લલચાવી ફોસલાવી અને તેને ભરોસામાં લઈને તેના પર સાતથી આઠ વખત શારીરિક સંબંધ બાંધ્યા હતા.ત્યાર બાદ 14 વર્ષની સગીરા ગર્ભવતી પણ બની હતી. સમગ્ર ઘટનાની જાણ જ્યારે કિશોરીએ તેના માતાને પેટમાં દુખાવાની ફરિયાદ સાથે કરી ત્યારે તબીબી પરીક્ષણમાં કિશોરીના પેટમાં પાંચ મહિનાનો ગર્ભ હોવાનુ સામે આવતા પરિવાર પણ ચોંકી ગયો હતો અને સમગ્ર મામલામાં પુછપરછ કરતાં તેણે વિશાલ ડાભીનું નામ આપ્યું હતું. અંતે સગીરાના પિતાએ ભેસાણ પોલીસ મથકમાં આરોપી વિરૂદ્ધ ફરિયાદ દાખલ કરતા પોલીસે વિશાલ ડાભીની અટકાયત કરીને કાર્યવાહી શરૂ કરી હતી. પોલીસની કાર્યવાહી દરમિયાન ભોગ બનનાર કિશોરીને જૂનાગઢની ખાનગી અને સરકારી હોસ્પિટલમાં તપાસ માટે લાવવામાં આવી હતી, જ્યાં જુનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલમાં અંતે બાળકીનો ગર્ભપાત પણ કરાવવામાં આવ્યો હતો જે આરોપીને સજા સુધી પહોંચાડવામાં મહત્વની કડી પુરવાર થયો.

3 વર્ષ બાદ આવ્યો ચુકાદો

14 વર્ષની કિશોરીને દુષ્કર્મનો શિકાર બનાવનાર આરોપી વિરુદ્ધ 29 નવેમ્બર 2022ના દિવસે કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. જેનો ચુકાદો 23 જાન્યુઆરી 2026ના દિવસે આવ્યો. કેસ દાખલ થવાથી લઈને ચુકાદા સુધી 03 વર્ષ અને 01 મહિનો અને 25 દિવસના સમયમાં આરોપીને સજા સુધી પહોંચાડવામાં સફળતા મળી છે. આરોપી વિશાલ ડાભી સામે ભેસાણ પોલીસ મથકમાં 13 ઓક્ટોબર 2022ના દિવસે કિશોરી પર દુષ્કર્મ ગુજારવાની ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ 26 નવેમ્બર 2022ના દિવસે ચાર્જશીટ રજૂ કરાતા અંતે વિસાવદર કોર્ટમાં 05 એપ્રિલ 2023થી પુરાવા લેવાની શરૂઆત થઈ હતી. આ સમય દરમિયાન 16 સાક્ષીઓને કોર્ટમાં સાંભળવામાં આવ્યા હતા, જેમાં ફરિયાદી અને આરોપી પક્ષના વકીલોએ દલીલો પણ કરી હતી. સમગ્ર કેસનો ચુકાદો 19 ડિસેમ્બર 2025ના દિવસે અનામત રાખવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ 23 જાન્યુઆરી 2026ના દિવસે આરોપીને 20 વર્ષની સજા અને 25,000 નો દંડ ફટકારતી સજા વિસાવદરના 4થા એડિશનલ સેશન્સ જજ હેતલ કુમાર જોશી દ્વારા સંભળાવવામાં આવ્યો હતો.

કોર્ટે તમામ પુરાવાને તપાસ્યા

સમગ્ર કેસની સુનાવણી દરમિયાન વિસાવદર કોર્ટમાં ભોગ બનનાર અને આરોપીના તમામ કપડા, બંનેના મેડિકલ રિપોર્ટ, સ્થળ પરનું પંચનામું, ગર્ભપાત રિપોર્ટ અને ડીએનએ ટેસ્ટની સાથે FSL જેવા મહત્વના દસ્તાવેજોને ખૂબ જ ગંભીરતાપૂર્વક ચકાસવામાં આવ્યા હતા. જાતીય દુષ્કર્મનો ભોગ બનનાર કિશોરીની તપાસ જૂનાગઢ શહેરની ખાનગી અને સરકારી હોસ્પિટલના ગાયનેક તબીબો દ્વારા કરવામાં આવી હતી. જેમાં કિશોરી સાતથી આઠ વખત દુષ્કર્મનો ભોગ બન્યા બાદ ગર્ભવતી થઈ હોવાનો રિપોર્ટ પણ તબીબોએ આપ્યો હતો. ત્યારબાદ તબીબોની ભલામણના આધારે જ સરકારી હોસ્પિટલમાં સગીરાનું ગર્ભપાત કરવામાં આવ્યો હતો.

