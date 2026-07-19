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નવસારી નેશનલ હાઈવે પર ગંભીર અકસ્માત, અજાણ્યા વાહનની ટક્કરથી બાઈક પર સવાર 2 લોકોના મોત

પોલીસે ટક્કર મારનાર વાહન અંગે તપાસ શરૂ કરી

પોલીસે ટક્કર મારનાર વાહન અંગે તપાસ શરૂ કરી
પોલીસે ટક્કર મારનાર વાહન અંગે તપાસ શરૂ કરી (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 19, 2026 at 10:04 PM IST

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નવસારી: નેશનલ હાઇવે-48 પર એક ગમખ્વાર માર્ગ અકસ્માત સર્જાયો છે. ધોળાપીપળા બ્રિજ નજીક બનેલા આ અકસ્માતમાં અજાણ્યા વાહનની ટક્કરથી બાઈક પર સવાર બે યુવકોના ઘટનાસ્થળે જ કરુણ મોત નીપજ્યા છે. અકસ્માત બાદ હાઇવે પર અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. ઘટનાની જાણ થતાં જ નવસારી ગ્રામ્ય પોલીસ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી અને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

મળતી માહિતી અનુસાર, નવસારીના ધોળાપીપળા બ્રિજ નજીક નેશનલ હાઇવે-48 પર આ ગમખ્વાર અકસ્માત ત્યારે સર્જાયો હતો, જ્યારે બે યુવકો મોટરસાયકલ પર સવાર થઈ નવસારીથી સુરત તરફ જઈ રહ્યા હતા. તે દરમિયાન એક અજાણ્યા વાહને તેમની બાઈકને જોરદાર ટક્કર મારી હતી. ટક્કર એટલી ભયાનક હતી કે, બંને યુવકોના ઘટનાસ્થળે જ કરુણ મોત નીપજ્યા હતા. અકસ્માત બાદ થોડા સમય માટે હાઇવે પર અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. અકસ્માત કેવી રીતે સર્જાયો હતો તે વિશે ચોક્કસ માહિતી હજુ સામે આવી નથી. અકસ્માતની જાણ થતાં જ નવસારી ગ્રામ્ય પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને બંને મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા.

પોલીસ વાહનની તપાસ શરૂ કરી

વેસ્મા પોલીસ ચોકીના PSI એમ. એ. મોડ જણાવ્યું હતું કે, પોલીસ અજાણ્યા વાહનચાલકની શોધખોળમાં લાગી ગઈ છે. આ માટે આસપાસના સીસીટીવી કેમેરાના ફૂટેજની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. સાથે જ મૃતક બંને યુવકોની ઓળખ તેમજ તેમના પરિવારજનોનો સંપર્ક મેળવવા માટે પણ કાર્યવાહી ચાલુ છે. પોલીસે ગુનો નોંધી આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

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NAVSARI NATIONAL HIGHWAY ACCIDENT
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