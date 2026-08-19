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ભાવનગરમાં લઠ્ઠાકાંડ જેવી ઘટના, નકલી દારૂ પીધા બાદ 2નાં મોત, 15 જેટલાં સારવાર હેઠળ

ભાવનગરમાં નકલી દારૂ પીવાથી 2 લોકોના મોત થયાં છે, જ્યારે 15 જેટલા સારવારમાં છે. SMCની ટીમ ભાવનગર પોહચી છે અને તપાસ કરી રહી છે.

ભાવનગરમાં ડુપ્લિકેટ દારૂ પીધા બાદ 2નાં મોત
ભાવનગરમાં ડુપ્લિકેટ દારૂ પીધા બાદ 2નાં મોત (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 19, 2026 at 7:09 AM IST

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ભાવનગર: ભાવનગર જિલ્લામાં દારૂ પીધા બાદ એક વ્યક્તિની તબિયત લથડતા તેને સારવાર અર્થે હોસ્પિટલમાં ખસેડાયો હતો. જ્યાં તેનું મૃત્યુ નીપજ્યું હતું. બીજી તરફ ઘટનાને લઈને પોલીસ પણ એક્શનમાં આવી છે અને કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આ ઘટનામાં અત્યાર સુધીમાં 2 વ્યક્તિ નીપજ્યાં હોવાનું સામે આવ્યું છે.

પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, દારૂનું સેવન કરનાર શખ્સોએ ડુપ્લીકેટ દારૂનું સેવન કર્યુ હતું, પોલીસ દ્વારા એ પણ જણાવાયું છે કે, અન્ય પાંચ થી છ શખ્સો પણ સારવાર હેઠળ છે.

બુટલેગરો સામે ભાવનગર પોલીસની તાબડતોબ કાર્યવાહી (Etv Bharat Gujarat)

નકલી દારૂ પીવાથી 2નાં મોત

અત્યાર સુધીમાં બે શંકાસ્પદ મૃત્યુ થયા છે. મૃતકે ભેળસેળયુક્ત રોયલ સ્ટેગ વ્હિસ્કી પીધી હતી. પોલીસ આ બાબતની તપાસ કરી રહી છે, આ દારૂ ક્યાં બનાવવામાં આવ્યો હતો, તેનું પરિવહન કેવી રીતે કરવામાં આવ્યું હતું, અને શંકાસ્પદ દારૂ માફિયાઓને પકડીને પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલની ટીમ પણ તપાસમાં રોકાયેલી છે.

ભાવનગરની સર ટી હોસ્પિટલમાં ગત 16 ઓગસ્ટના રોજ ખરકડી ગામના ઉપેન્દ્રસિંહ ગોહિલ નામના યુવાનનું દારૂનું સેવન કર્યા બાદ સારવાર દરમિયાન મૃત્યું થયું હતું. જો કે આ દારૂ ડુપ્લિકેટ હોવાનું પ્રાથમિક તારણ સામે આવતા પોલીસ હરકતમાં આવી હતી.

ડીએસપી નિતેશ પાંડેએ જણાવ્યું હતું કે, સર.ટી.હોસ્પિટલમાં ઉપેન્દ્રસિંહ ગોહિલ કે, જે ખરકડી ગામના છે, તેમનું સર ટી હોસ્પિટલમાં મૃત્યું થયું છે. તેની સાથે શહેરમાં વિવિધ હોસ્પિટલમાં છ જેટલાં લોકો દાખલ થયા છે. પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, ડુપ્લિકેટનું દારૂનું સેવન કર્યું હોવાથી આ લોકોને તકલીફ થઈ છે, જેમાં એકનું મૃત્યું થયું છે અને પાંચથી છ લોકો સારવારમાં છે.

બુટલેગરોની ધરપકડ

ભાવનગરના ડીએસપી નિતેશ પાંડેેએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, અમારી સ્થાનિક પોલીસ એલસીબી દ્વારા બુટલેગરો દ્વારા જે દારૂનું વિતરણ થયું છે, તેને લઈને કાર્યવાહી કરી છે. જેમાં ત્રણથી ચાર જેટલા લોકોને હાલ પકડ્યા છે. આ લોકો પાસેથી નકલી દારૂની બોટલો પણ રિકવર કરવામાં આવી છે. આ સાથે જે છૂટક વિતરણ થયું હોય અને અન્ય બુટલેગરોને આપી હોય તેને લઈને પણ અમારી તપાસની કાર્યવાહી શરૂ છે.

FSL માટે બાયોલોજિકલ સેમ્પલ લેવાશે

ભાવનગરના ડીએસપી નિતેશ પાંડેએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, હાલમાં જે સારવારમાં છે, તેની સારી સારવાર થાય તેના માટે પણ અમે ડોક્ટરો પાસે પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ. અમે બાયોલોજીકલ સેમ્પલ લઈને એને એફએસએલ તપાસ કરાવીશું. ખાસ કરીને જે લોકો આ નકલી દારૂનું સેવન કરે છે તેને અમે આગ્રહ રાખીએ છીએ કે તે લોકો આવું પીણું પીવાનું બંધ કરે અને પોતાના સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખે. આ વિશે જોઈ માહિતી હોય તો નજીકના પોલીસ સ્ટેશનનો સંપર્ક કરવા પણ અનુરોધ કર્યો છે.

પોલીસની તાબડતોબ કાર્યવાહી

ભાવનગરના ડીએસપી નિતેશ પાંડેએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, બુટલેગરો વરતેજ પોલીસ સ્ટેશન અને સીટી પોલીસ સ્ટેશનના વિસ્તારના રહેવાશી અને તમામને ઝડપી લેવામાં આવ્યા છે. જ્યારે ત્રણની અટકાયત કરવામાં આવી છે, અને બાકીનાને ઝડપવા અમારા ચક્રો ગતિમાન છે. પોલીસે હ્યુમન સોર્સના માધ્યમથી મુખ્ય સુત્રાધાર ગૌતમ સોલંકીને ઝડપી પાડ્યો છે.

મુખ્ય સપ્લાયર ગૌતમ સોલંકીએ આ નકલી દારૂ અલગ-અલગ લોકોને આગળ વિતરણ કર્યુ છે. પ્રાથમિક તપાસમાં જે ધ્યાનમાં આવ્યું છે, દારૂની બોટલ મધ્યપ્રદેશની બનાવટની છે. બાકીની વધુ તપાસમાં જે ખુલશે તે સામે આવશે. પોલીસે છેલ્લાં બે-ત્રણ દિવસમાં આ પ્રકારના દારૂનું સેવન કર્યું હોય તે તેમણે ડોક્ટરને બતાવીને તપાસ કરાવવાનો અનુરોધ પણ પોલીસે કર્યો છે.

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PEOPLE DIED AFTER DRINK FAKE LIQUOR
લઠ્ઠાકાંડ
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