શેરબજારમાં 390% નફાની લાલચ આપી એક જ પરિવારના બે સભ્યો સાથે રૂ.25.59 લાખની છેતરપિંડી
તપાસ દરમિયાન સાયબર ઠગોને બેંક એકાઉન્ટ કમિશન પર આપતી ચેઈનનો પર્દાફાશ થયો
Published : October 2, 2026 at 10:12 PM IST
સુરત: શેરબજારમાં તોતિંગ નફાની લાલચ આપી લોકોને લાખો રૂપિયા ગુમાવતી સાયબર ભેજાબાજોની ટોળકી સામે સુરત સાયબર ક્રાઈમ પોલીસે વધુ એક વોન્ટેડ આરોપીની ધરપકડ કરી છે. ભાવનગર જિલ્લાના સિહોર તાલુકાના વાવ ગામના દરબારગઢ વિસ્તારમાં રહેતા 28 વર્ષીય અશ્વિન જેઠુભા ગોહિલને પોલીસે ઝડપી પાડ્યો છે. પોલીસ તપાસમાં આરોપીનો મુખ્ય રોલ સાયબર માફિયાઓને કમિશનના બદલામાં બેંક એકાઉન્ટ પૂરા પાડવાનો હોવાનું સામે આવ્યું છે.
પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ, સાયબર ઠગોની ટોળકી સોશિયલ મીડિયા અને વોટ્સએપ ગ્રુપના માધ્યમથી લોકોને શેરબજાર તથા વિવિધ રોકાણ યોજનાઓમાં રોકાણ કરાવી 390 ટકા સુધીના વળતરની લાલચ આપતી હતી. ભોગ બનનારને વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડ્યા બાદ બોગસ વેબસાઈટ પર લોગિન કરાવી સ્ક્રીન પર નકલી નફો બતાવવામાં આવતો હતો અને વધુમાં વધુ નાણાં રોકવા માટે વિશ્વાસમાં લેવામાં આવતા હતા.
સુરત સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા બે ગુનાઓમાં એક જ પરિવારના સભ્યને નિશાન બનાવવામાં આવ્યો હતો. પ્રથમ ગુનામાં રૂ.5.99 લાખ, જ્યારે બીજા ગુનામાં રૂ.19.60 લાખ મળી કુલ રૂ.25.59 લાખની ઓનલાઈન છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી.
તપાસ દરમિયાન સાયબર ઠગોને બેંક એકાઉન્ટ કમિશન પર આપતી ચેઈનનો પર્દાફાશ થયો હતો. અગાઉ ઝડપાયેલા સત્યજીત માંજરીયાએ પોતાની પેઢીના નામનું ICICI બેંકનું કરન્ટ એકાઉન્ટ અશ્વિન ગોહિલને આપ્યું હતું. અશ્વિને રૂ.3 હજારનું કમિશન રાખી ખાતું પંકજકુમાર રામાણીને આપ્યું હતું. પંકજકુમારે રૂ.5 હજારનું કમિશન લઈ ખાતું વિવેક બેલડીયાને અને ત્યારબાદ વિવેકે રૂ.26 હજારનું કમિશન મેળવી આ ખાતું મુખ્ય સાયબર ઠગો સુધી પહોંચાડ્યું હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે.
આ ખાતાની બેંક હિસ્ટ્રી તપાસતા રૂ.2 કરોડ 72 લાખ 97 હજાર 899થી વધુના શંકાસ્પદ વ્યવહારો મળી આવ્યા હતા. NCCRP પોર્ટલ પર તપાસ કરતાં આ એકાઉન્ટ વિરુદ્ધ દેશના વિવિધ રાજ્યોમાં 37 જેટલી ફરિયાદો નોંધાયેલી હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ ફરિયાદોમાં કુલ રૂ.7 કરોડ 1 લાખ 47 હજાર 845ની છેતરપિંડી થયાનું પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે.
આ કેસમાં સુરત સાયબર ક્રાઈમ પોલીસે અગાઉ અમદાવાદના સત્યજીત માંજરીયા, સુરતના પંકજકુમાર રામાણી અને વિવેક બેલડીયાની ધરપકડ કરી હતી. હવે અશ્વિન ગોહિલની ધરપકડથી સાયબર ઠગોને બેંક એકાઉન્ટ પૂરા પાડતી ચેઈન અંગે વધુ મહત્વની વિગતો સામે આવવાની શક્યતા છે.
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