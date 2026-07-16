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કચ્છમાં ધરતી ધ્રૂજી: ત્રણ મિનિટમાં ઉપરાછાપરી 2 ભૂંકપના આંચકાથી લોકો ભયભીત

રિક્ટર સ્કેલ પર 3.6 અને 3.2ના આંચકા નોંધાયા, પ્રથમ ભૂકંપનું કેન્દ્ર ખાવડાથી 32 કિમી દૂર, જ્યારે બીજા ભૂકંપનું કેન્દ્ર ધોળાવીરાથી 32 કિલોમીટર દૂર સ્થિત

રિક્ટર સ્કેલ પર ભૂકંપની તીવ્રતા 3.6 અને 3.2 નોંધાઈ, ભૂકંપનું કેન્દ્ર ધોળાવીરાથી 32 કિલોમીટર દૂર સ્થિત હોવાનું જાણવા મળ્યું છે
રિક્ટર સ્કેલ પર ભૂકંપની તીવ્રતા 3.6 અને 3.2 નોંધાઈ, ભૂકંપનું કેન્દ્ર ધોળાવીરાથી 32 કિલોમીટર દૂર સ્થિત હોવાનું જાણવા મળ્યું છે (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 16, 2026 at 4:25 PM IST

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Updated : July 16, 2026 at 4:31 PM IST

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અમદાવાદ: કચ્છ જિલ્લામાં ગુરુવારે માત્ર મિનિટના સમયગાળામાં 2 ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા. આ ભૂકંપની કેન્દ્ર કચ્છના ધોળાવીરાથી 32 કિલોમીટર પશ્ચિમ-ઉત્તર-પશ્ચિમમાં હોવાની વિગત સામે આવી છે.

રિક્ટર સ્કેલ પર પ્રથમ ભૂકંપની તીવ્રતા 3.6 નોઁધવામાં આવી જ્યારે બીજો આંચકો 3.2ની તીવ્રતાનું હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. જોકે, બંને આંચકાની તીવ્રતા વધુ ન હોવાને કારણે કોઈ જાનહાનિ થવાના અહેવાલ નથી પરંતુ લોકોએ કંપનનો અનુભવ કર્યો. મણિપુર રાજ્યના વિષ્ણુપુરમાં પણ 3.6ની તીવ્રતાના ભૂકંપનો અનુભવ થયો છે. જોકે, ત્યાં પણ કોઈ જાનહાનિના અહેવાલ નથી.

ક્યાં હતું ભૂકંપનું કેન્દ્ર?

પહેલા ભૂકંપનું કેન્દ્ર ખાવડાના ઉત્તરપૂર્વમાં આશરે 32 કિલોમીટર દૂર હતું. બીજા ભૂકંપનું કેન્દ્ર ધોળાવીરાના પશ્ચિમ-ઉત્તરપશ્ચિમમાં આશરે 32 કિલોમીટર દૂર નોંધાયું હતું. બંને ભૂકંપની તીવ્રતા પ્રમાણમાં ઓછી હતી, પરંતુ લોકોએ સ્પષ્ટપણે અનુભવ્યા હતા.

કોઈ નુકસાન થયું નથી

અહેવાલો અનુસાર, બંને ભૂકંપને કારણે જાનમાલના નુકસાનના કોઈ અહેવાલ નથી. કોઈ ઇમારતને નુકસાન થયું નથી. સ્થાનિક વહીવટીતંત્ર અને આપત્તિ વ્યવસ્થાપન વિભાગ પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યા છે.

ભૂકંપની રીતે કચ્છ સંવેદનશીલ

ગુજરાતમાં કચ્છને ભારતના સૌથી વધુ ભૂકંપગ્રસ્ત વિસ્તારોમાંનો એક ગણવામાં આવે છે. આ વિસ્તાર ભૂકંપ ઝોન 5માં આવે છે, જેને દેશમાં સૌથી વધુ ભૂકંપગ્રસ્ત પ્રદેશ માનવામાં આવે છે. અહીં સમયાંતરે હળવાથી મધ્યમ તીવ્રતાના ભૂકંપ આવે છે.

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Last Updated : July 16, 2026 at 4:31 PM IST

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