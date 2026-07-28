સુરત નક્ષત્ર સેફ હાઉસમાંથી 2.67 કરોડની ચોરી, 206 તોલા સોનાના દાગીના ગાયબ; ચાર લોકો સામે ગુનો નોંધાયો
સુરતના સિંગણપોર વિસ્તારમાં 'નક્ષત્ર સેફ હાઉસ'માંથી 2.67 કરોડ રૂપિયાની કિંમતના 206 તોલા સોનાના દાગીના ચોરી થયા હોવાના અહેવાલ વહેતા થતા ખળભળાટ મચી ગયો છે.
Published : July 28, 2026 at 12:34 PM IST
સુરત: સુરતના સિંગણપોર વિસ્તારમાં 'નક્ષત્ર સેફ હાઉસ'માંથી 2.67 કરોડ રૂપિયાની કિંમતના 206 તોલા સોનાના દાગીના ચોરી થયા હોવાના અહેવાલ વહેતા થતા ખળભળાટ મચી ગયો છે. આ ઘટનાને પગલે સિંગમપોર ઉપરાંત વરાછા ખાતે આવેલી શાખાઓમાં પણ પોતાના કિંમતી ઘરેણાં અને રોકડ સુરક્ષિત છે કે નહીં તે ચકાસવા બિલ્ડરો સહિત અનેક લોકર ધારકો દોડી આવ્યા હતા. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે સુરતમાં નક્ષત્ર સેફ હાઉસની 3 શાખાઓ આવેલી છે જેમાં 2500થી વધુ લોકર્સ ઉપલબ્ધ છે.
સુરતમાં નક્ષત્ર સેફ હાઉસમાં કરોડોની ચોરી
નક્ષત્ર સેફ હાઉસમાં ચોરીને લઇને સંચાલક મહેશ દિયોરા અને તેના બન્ને પુત્રો હર્ષ દિયોરા તથા હરીકૃષ્ણ દિયોરા તેમજ નિષ્ણાત લોકર બ્રેકર મણીલાલ સામે ચોરીની ગંભીર ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે. પોલીસ તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે આ ચોરી કોઈ અચાનક બનેલી ઘટના નથી, પરંતુ સંચાલક પિતા-પુત્રોએ નિષ્ણાત લોકર બ્રેકર સાથે મળીને ગ્રાહકોનું કરોડો રૂપિયાનું સોનું પચાવી પાડવા માટેનું સુનિયોજિત ષડયંત્ર રચ્યું હતું. આ ચારેય આરોપીઓએ પરસ્પરની મદદથી ગ્રાહકોની ગેરહાજરીમાં અને તેમની જાણ બહાર અલગ-અલગ સમયે લોકરો તોડાવ્યા હતા. લોકરમાંથી કિંમતી સોનાના દાગીના કાઢીને તેને બજારમાં વેચી મારી તમામ રકમ હડપ કરી લેવાનો તેમનો ઇરાદો હતો.
વરાછા બ્રાન્ચે ભારે દોડધામ
સિંગણપોર બ્રાન્ચમાં ગ્રાહકોના સોના-ચાંદીના દાગીના ગાયબ થયાના વાઇરલ સમાચારો સોશિયલ મીડિયામાં ફેલાતાં જ નક્ષત્ર સેફની અન્ય શાખાઓમાં ખાતા ધરાવતા ગ્રાહકોના જીવ તાળવે ચોંટી ગયા હતા. વરાછા સ્થિત શાખાઓ પર પણ ગ્રાહકો પોતાના લોકરની તાત્કાલિક તપાસ કરવા માટે ધસી આવ્યા હતા. લોકો પોતપોતાની ચાવીઓ લઈને લોકર ખોલવા મથી રહ્યા હતા. ઘણા ગ્રાહકોના લોકર ખોલવામાં ટેકનિકલ અડચણો નડતાં અને સંચાલકો તરફથી સંતોષકારક જવાબ ન મળતાં સ્થિતિ વધુ વણસી હતી. વરાછા સેન્ટર પર ભારે હોબાળો મચી જતાં આખરે સ્થાનિક પોલીસને કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા માટે ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવવો પડ્યો હતો.
ફરિયાદીની વિગત અને CCTV તપાસમાં ખુલાસો
પોલીસ દફતરે નોંધાયેલી વિગત મુજબ, ફરિયાદી રમેશભાઈ જીવરાજભાઈ વાઘાણીએ વર્ષ 2020માં પોતાની પત્નીના નામે સિંગણપોર કોઝવે રોડ પર આવેલા નક્ષત્ર સેફ વોલ્ટમાં લોકર લીધું હતું. ગત 8 મેના રોજ તેમના સગા લોકર પર ગયા ત્યારે તમામ દાગીના સુરક્ષિત હતા, પરંતુ બે મહિના બાદ પ્રસંગ હોવાથી દાગીના કાઢવા ગયા ત્યારે લોકરમાંથી 63 તોલા સોનાના દાગીના ગાયબ હોવાનું જણાયું હતું.
જ્યારે આ અંગે પરિવારજનોએ 14 જુલાઈએ CCTV ફૂટેજ ચકાસવાની માગ કરી, ત્યારે આરોપી હર્ષ દિયોરા ઉશ્કેરાઈ ગયો હતો અને ધમકી આપતાં કહ્યું હતું કે, "બધું ગરમ થઈ ગયું છે, બધું ઉડી જશે!" ત્યારબાદ તેણે CCTV બતાવવાનું બંધ કરી દીધું અને ડેટા ડિલીટ થઈ ગયાના ઉડાઉ જવાબો આપ્યા હતા.
પોલીસ કાર્યવાહી અને ધરપકડ
સિંગણપોર-ડભોલી પોલીસ મથકના PIએ જણાવ્યું હતું કે, આ મામલે ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS)ની કલમ 316(2), 316(5) અને 61(2) હેઠળ ગુનો નોંધીને મુખ્ય આરોપી પિતા મહેશ દિયોરા અને તેના બંને પુત્રો હર્ષ તથા હરીકૃષ્ણ દિયોરાની ધરપકડ કરી છે. પોલીસે સેફ વોલ્ટમાંથી ડીવીઆર, ડિજિટલ રજિસ્ટર અને લોકર તોડવાના સાધનો કબજે કર્યા છે. તેમજ વરાછા બ્રાન્ચમાં પણ આવી કોઈ ચોરી થઈ છે કે કેમ તે દિશામાં વિશેષ ટીમો દ્વારા ઊંડાણપૂર્વકની તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
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