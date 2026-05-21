અમદાવાદ એરપોર્ટ પરથી 2.58 કરોડના સોનાની ચોરીનો ભેદ ઉકેલાયો, એરલાઇનનો સ્ટાફ જ નીકળ્યો માસ્ટરમાઇન્ડ!
અમદાવાદ એરપોર્ટ પોલીસે CCTV ફૂટેજ અને ટેકનિકલ સર્વેલન્સની મદદથી કાવતરાનો ભેદ ઉકેલ્યો.
Published : May 21, 2026 at 10:54 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદના સરદાર વલ્લભભાઇ પટેલ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પરથી ટાઇટન કંપનીના 2.58 કરોડના સોનાના દાગીનાની ચોરીના હાઇપ્રોફાઇલ કેસનો પોલીસે પર્દાફાશ કર્યો છે. એરલાઇન સિસ્ટમની આંતરિક માહિતીનો દુરૂપયોગ કરીને આકાશા એરના કર્મચારીઓએ જ આ કરોડોની ચોરીને અંજામ આપ્યો હતો. અમદાવાદ એરપોર્ટ પોલીસે CCTV ફૂટેજ અને ટેકનિકલ સર્વેલન્સની મદદથી કાવતરાનો ભેદ ઉકેલ્યો હતો.
બનાવની વિગત જોઇએ તો સિક્વલ લોજિસ્ટિક કંપની મારફતે ટાઇટન કંપનીના સોનાના દાગીનાના 7 પાર્સલ અમદાવાદ એરપોર્ટથી બેંગલુરૂ મોકલવાના હતા, જેમાંથી એક પાર્સલમાં અંદાજે 2.107 કિલો સોનાના દાગીના હતા, જેની કિંમત રૂપિયા 2.58 કરોડથી વધુ હતી. આ પાર્સલ સરદાર વલ્લભભાઇ પટેલ ઇન્ટરનેશનલ કાર્ગો એરપોર્ટ પરથી આકાશા એર કંપની મારફતે બેંગલુરૂ મોકલાયું હતું. જોકે, પાર્સલ ગંતવ્ય સુધી પહોચ્યું નહોતું. ત્યારબાદ એરપોર્ટ પોલીસ સ્ટેશનમાં વિશ્વાસઘાત અને ચોરીનો ગુનો નોંધાયો હતો.
કેસની ગંભીરતા જોતા અમદાવાદ પોલીસ કમિશનર જી.એસ. મલિકના માર્ગદર્શન હેઠળ અલગ અલગ ટીમો બનાવવામાં આવી હતી. ટેક્નિકલ સર્વેલન્સ, CCTV ફૂટેજ અને હ્યુમન સોર્સના આધારે તપાસ આગળ વધારતા સમગ્ર કાવતરાનો પર્દાફાશ થયો હતો. તપાસમાં સામે આવ્યું કે આકાશા એર કંપનીના કેટલાક કર્મચારીઓએ જ આખું કાવતરું રચ્યું હતું. આરોપીઓએ એક વ્યક્તિને પેસેન્જર બનાવી ફ્લાઈટમાં મોકલ્યો હતો. બોર્ડિંગ બાદ એરપોર્ટ સ્ટાફે સોનાથી ભરેલી બેગ તેને સોંપી હતી ત્યારબાદ બેગ બેંગ્લોરથી ફરી અમદાવાદ લાવવામાં આવી હતી. સોનાના દાગીનાને પીગાળીને સોનાની રણી અને લગડી બનાવી અલગ અલગ સોનાના વેપારીઓને વેચી દેવામાં આવ્યા હતા. પોલીસે આ ઘટનામાં કુલ 8 આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે જ્યારે હજુ 4 આરોપીઓ ફરાર હોવાનું સામે આવ્યું છે.
ઝડપાયેલા આરોપીઓ પાસેથી પોલીસે રૂપિયા 69.24 લાખની રોકડ રકમ, સોનાની રણી, સોનાની લગડી અને ચાંદીનું બિસ્કિટ મળી કુલ રૂપિયા 1.72 કરોડથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે.
ડીસીપી ઝોન-4 અતુલકુમાર બંસલે જણાવ્યું હતું કે, "આરોપીઓએ ખૂબ જ પ્લાનિંગ સાથે સમગ્ર ચોરીને અંજામ આપ્યો હતો. એર કાર્ગો અને એરલાઈન સિસ્ટમની અંદરની માહિતીનો દુરુપયોગ કરીને પાર્સલ હેરફેર કરવામાં આવ્યું હતું. ટેક્નિકલ એનાલિસિસ અને સતત સર્વેલન્સના આધારે પોલીસ આરોપીઓ સુધી પહોંચી શકી હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું. હાલ ફરાર આરોપીઓને ઝડપી પાડવા માટે અલગ અલગ ટીમો કામે લાગી છે અને સોનાની ખરીદી કરનાર અન્ય લોકોની સંડોવણી અંગે પણ તપાસ ચાલી રહી છે."
