રાજપીપળા નગરપાલિકામાં ભાજપના 2 ઉમેદવાર બિનહરીફ, કોંગ્રેસ અને આપના ઉમેદવારોને હાઈજેક કરાતા ફિલ્મી દ્રશ્યો સર્જાયા
વોર્ડ નંબર 4 અને 6 પરથી ભાજપ તરફથી ઉમેદવારી નોંધાવનાર મહિલાઓ સામે કોઈ અન્ય પક્ષના ઉમેદવારો ન હોઈ વિજેતા બન્યાં
Published : April 15, 2026 at 7:21 PM IST
નર્મદા: રાજપીપળા નગરપાલિકાની સામાન્ય ચૂંટણીમાં ફોર્મ પરત ખેંચવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ ચૂકી છે. હવે 26 બેઠકો માટે 81 ઉમેદવારો મેદાને ઉતરશે. આ દરમિયાન નગરપાલિકાના બે વોર્ડમાંથી ભાજપના મહિલા ઉમેદવારોને બિનહરિફ જીત મળી છે. વોર્ડ નંબર 4 અને વોર્ડ નંબર 6 પરથી ઓબીસી સીટ પરથી ભાજપ તરફથી ઉમેદવારી નોંધાવનાર મહિલાઓ સામે કોઈ અન્ય પક્ષના ઉમેદવારો ન હોઈ તેમને વિજેતા જાહેર કરાયા.
ભાજપ શહેર પ્રમુખ અજિત પારેખ દ્વારા બિનહરિફ ચૂંટાઈ આવેલ બંને મહિલાઓને અભિનંદન પાઠવવામાં આવ્યા, તેમણે કહ્યું કે, ચૂંટણી પ્રચારમાં તેઓને આ ઉમેદવારો થકી લાભ મળશે અને ચૂંટણીમાં પણ ભાજપ જંગી જીત મેળવશે.
બીજી તરફ આમ આદમી પાર્ટીના જિલ્લા પ્રમુખ નિરંજન વસાવાએ ભાજપ પર ઉમેદવારોનું હાઈજેકિંગ અને તોડજોડના રાજકારણના આક્ષેપો લગાવ્યા. તેમણે જણાવ્યું કે, 'ભાજપ દ્વારા કોંગ્રેસના ઉમેદવાર નયનાબેન વસાવાને એક દિવસ પહેલા હાઈજેક કરવામાં આવ્યા હતા. અમારા પણ (આમ આદમી પાર્ટી) ત્રણથી ચાર ઉમેદવારોને ભાજપે હાઈજેક કર્યા છે, જેમાં વાગેથા, પોઈચા અને ઉમરવા સીટના ઉમેદવારોનો સમાવેશ થાય છે. ભાજપે જો તેના 30-35 વર્ષના શાસનકાળમાં સારી કામગીરી કરી છે તો પછી ઉમેદવારોને ડરાવવા, ધમકાવવા, લોભ-લાલચ આપવાનો સિલસિલો ક્યારથી ચાલુ કર્યો છે. અમારા ઘરે લોકોને મોકલવામાં આવી રહ્યા છે, પોલીસ મોકલવામાં આવી રહી છે અને રાજકીય પ્રેશર કરવામાં આવી રહ્યું છે. જો ભાજપે ખરેખર વિકાસના કામો કર્યા છે તો તમે આ બધા તાયફાઓ બંધ કરો.'
