સાંસદ ગોવિંદભાઈ ધોળકિયાના નામે ફેક એકાઉન્ટ બનાવી સાયબર છેતરપિંડી! હરિયાણાથી બે ઝડપાયા
આ એકાઉન્ટ મારફતે લોકોને જૂના ચલણી સિક્કા અને નોટોના બદલામાં લાખો-કરોડો રૂપિયા મળવાની લાલચ આપવામાં આવતી હતી
Published : September 16, 2026 at 9:12 PM IST
સુરત: શહેર સાયબર ક્રાઈમ સેલે સાંસદ ગોવિંદભાઈ ધોળકિયાના નામ, ફોટોગ્રાફ અને ઓળખનો દુરુપયોગ કરી સોશિયલ મીડિયા પર બનાવટી એકાઉન્ટ બનાવી સાયબર છેતરપિંડી કરતી મેવાતી ગેંગના બે આરોપીઓને હરિયાણાથી ઝડપી પાડ્યા છે.
પોલીસ તપાસ મુજબ આરોપીઓએ પૂર્વઆયોજિત કાવતરું રચી “Old Coin Company”ના નામે બનાવટી Facebook અને Instagram પ્રોફાઇલ તથા “Govind Bhai” નામે WhatsApp એકાઉન્ટ બનાવ્યું હતું. આ એકાઉન્ટ મારફતે લોકોને જૂના ચલણી સિક્કા અને નોટોના બદલામાં લાખો-કરોડો રૂપિયા મળવાની લાલચ આપવામાં આવતી હતી.
લોકોમાં વિશ્વાસ ઊભો કરવા માટે સાંસદના નામ અને ફોટોગ્રાફનો ઉપયોગ કરીને બનાવટી આધારકાર્ડ, PAN કાર્ડ તેમજ પ્રચારાત્મક ફોટા અને વીડિયો પણ તૈયાર કરવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ Registration Fee, Verification Fee, RBI Charge અને Delivery Charge જેવા અલગ-અલગ બહાના હેઠળ લોકો પાસેથી રકમ પડાવી સાયબર છેતરપિંડી કરવામાં આવતી હતી.
આ મામલે સુરત સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધાયા બાદ પોલીસ કમિશનર વાબાંગ જામીર, અધિક પોલીસ કમિશનર ક્રાઈમ ડો. કરનરાજ વાઘેલા અને નાયબ પોલીસ કમિશનર સાયબર સેલ બિશાખા જૈનની સૂચનાથી તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એન.આર. પટેલની ટીમે ટેકનિકલ સર્વેલન્સના આધારે આરોપીઓ હરિયાણાથી ગુનો આચરતા હોવાની માહિતી મેળવી હતી.
ત્યારબાદ પોલીસ સબ-ઇન્સ્પેક્ટર વી.બી. પ્રજાપતિ અને ટીમ હરિયાણા પહોંચી હતી. પોલીસે વેશપલટો કરી સ્થાનિક વિસ્તારમાં ગુપ્ત વોચ રાખી બે આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા હતા.
પકડાયેલા આરોપીઓમાં નૂહ જિલ્લાના નગીના તાલુકાના ઢાઢોલા ગામનો 25 વર્ષીય પરવેજ આરીફકુમેદાન અને 30 વર્ષીય ઇરસાદ કુમેદાનસમ્મુનો સમાવેશ થાય છે. ઇરસાદ વ્યવસાયે ડ્રાઇવર હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે.
તપાસ દરમિયાન પરવેજના સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના ખાતામાં 2 મે 2025થી 21 જાન્યુઆરી 2026 દરમિયાન કુલ રૂ.4,37,986ના ટ્રાન્જેક્શન થયા હોવાનું અને ઇરસાદના ખાતામાં 30 ઓગસ્ટ 2025થી 29 એપ્રિલ 2026 દરમિયાન રૂ.3,49,904ના ટ્રાન્જેક્શન થયાનું સામે આવ્યું છે.
આ ઉપરાંત બંને આરોપીઓ પાસેથી અલગ-અલગ બેંકોના કુલ 10 ખાતા મળી આવ્યા હતા. NCCRP પોર્ટલ પર તપાસ કરતાં આ પૈકી ચાર બેંક ખાતાઓ સામે અલગ-અલગ રાજ્યોમાં કુલ 9 ફરિયાદો નોંધાયેલી હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. આ ફરિયાદોમાં કુલ રૂ.9.64 કરોડથી વધુની છેતરપિંડી થયાની માહિતી સામે આવી છે.
સાયબર ક્રાઈમ સેલે લોકોને અપીલ કરી છે કે જૂના સિક્કા કે નોટોના બદલામાં લાખો-કરોડો રૂપિયા આપવાની સોશિયલ મીડિયા જાહેરાતોથી સાવચેત રહેવું. Registration Fee, RBI Charge, Verification Fee કે Delivery Chargeના નામે અગાઉથી પૈસા માંગવામાં આવે તો અધિકૃતતા ચકાસ્યા વગર રકમ ટ્રાન્સફર ન કરવી.
કોઈ જાણીતી વ્યક્તિ અથવા જાહેર પ્રતિનિધિના ફોટોગ્રાફ, વીડિયો કે ઓળખના દસ્તાવેજો બતાવવામાં આવે તો માત્ર તેના આધારે વિશ્વાસ ન કરવો. નાણાકીય સાયબર ફ્રોડ થાય તો તાત્કાલિક 1930 સાયબર હેલ્પલાઈન પર સંપર્ક કરવો.
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