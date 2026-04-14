સાણંદની 19 વર્ષીય દુષ્કર્મ પીડિતાએ ગર્ભપાત માટે ખખડાવ્યો હાઈકોર્ટનો દરવાજો, કોર્ટે આપી મંજુરી
આ યુવતી સાણંદની રહેવાસી છે અને તેણે પોતાના 21 સપ્તાહથી વધુના ગર્ભને સમાપ્ત કરવાની માંગ સાથે હાઈકોર્ટનો દરવાજો ખખડાવ્યો હતો.
Published : April 14, 2026 at 7:03 AM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત હાઈકોર્ટ દ્વારા એક મહત્વપૂર્ણ અને સંવેદનશીલ કેસમાં 19 વર્ષીય દુષ્કર્મ પીડિતા યુવતીને ગર્ભપાત કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આ યુવતી સાણંદની રહેવાસી છે અને તેણે પોતાના 21 સપ્તાહથી વધુના ગર્ભને સમાપ્ત કરવાની માંગ સાથે હાઈકોર્ટનો દરવાજો ખખડાવ્યો હતો.
કેસની સુનાવણી દરમિયાન હાઈકોર્ટે અમદાવાદની સોલા સિવિલ હોસ્પિટલના ગાયનેકોલોજી વિભાગના વડા સહિત ડોક્ટરોની પેનલને યુવતીની તબીબી તપાસ કરવા અને ગર્ભપાત શક્ય છે કે નહીં તે અંગે વિગતવાર રિપોર્ટ આપવા સૂચના આપી હતી.
ડોક્ટરોના રિપોર્ટ અનુસાર યુવતીને 21 સપ્તાહ અને 6 દિવસનો ગર્ભ હોવાનું સામે આવ્યું હતું અને મેડિકલ દ્રષ્ટિએ ગર્ભપાત શક્ય હોવાનું જણાવાયું હતું. આ આધારે હાઈકોર્ટે યુવતીને ગર્ભપાત કરવાની મંજૂરી આપી છે.
કોર્ટએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, ગર્ભપાત કરતા પહેલા યુવતીની લેખિત સહમતિ લેવામાં આવશે અને તેની સાથે સંકળાયેલા તમામ જોખમો વિશે તેને સંપૂર્ણ માહિતી આપવામાં આવશે. સાથે જ ગર્ભમાંથી લેવામાં આવેલા DNA સેમ્પલ તપાસ અધિકારીને સોંપવાનો પણ આદેશ આપવામાં આવ્યો છે, જેથી ચાલુ તપાસમાં તેનો ઉપયોગ થઈ શકે.
આ કેસમાં એક મહત્વપૂર્ણ પાસું એ પણ છે કે, જો ગર્ભપાત દરમિયાન બાળક જીવિત જન્મે અને યુવતી તેને રાખવા ઇચ્છતી ન હોય, તો જુવેનાઇલ જસ્ટિસ એક્ટ હેઠળ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
આ કેસમાં અગાઉ યુવતીએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે, હોસ્પિટલ સત્તાધીશો તેને દાખલ કરવામાં ટાળમટોળ કરી રહ્યા હતા. તેણીને પેટમાં દુખાવો હોવા છતાં હોસ્પિટલે કોર્ટનો ઓર્ડર લાવવા જણાવ્યું હતું. ત્યારબાદ યુવતીએ મેડિકલ ટર્મિનેશન ઓફ પ્રેગ્નન્સી એક્ટ હેઠળ હાઈકોર્ટમાં અરજી દાખલ કરી હતી.
અરજદારના વકીલ ભાવના આચાર્યએ જણાવ્યું હતું કે, આ કેસ અત્યંત સંવેદનશીલ છે, કારણ કે પીડિતા એક નાની ઉંમરની યુવતી છે અને દુષ્કર્મની શિકાર છે. આવી પરિસ્થિતિમાં તેને સમયસર મેડિકલ સહાય અને કાયદાકીય રાહત મળવી ખૂબ જરૂરી હતી. કોર્ટે મેડિકલ રિપોર્ટના આધારે માનવતાવાદી દૃષ્ટિકોણ અપનાવીને ગર્ભપાતની મંજૂરી આપી છે, જે પીડિતાના હિતમાં મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય છે. સાથે જ તપાસ માટે DNA સેમ્પલ જાળવવાનો નિર્ણય પણ કાયદાકીય રીતે જરૂરી છે. ગુજરાત હાઈકોર્ટનો આ નિર્ણય માત્ર કાયદાકીય નહીં પરંતુ માનવતાવાદી દૃષ્ટિએ પણ મહત્વપૂર્ણ ગણાઈ રહ્યો છે. આ કેસ ફરી એકવાર મેડિકલ અને કાનૂની પ્રક્રિયાઓ વચ્ચેના સંકલન અને પીડિતાના અધિકારોને કેન્દ્રમાં રાખવાની જરૂરિયાતને ઉજાગર કરે છે.