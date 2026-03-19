કડીમાં ફિલ્મી ઢબે 19 વર્ષીય યુવકનું અપહરણ: અગાઉ થયેલી બબાલની પૂછપરછ કરવા અજાણ્યા શખ્સો સ્કોર્પિયોમાં ઉઠાવી ગયા

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 19, 2026 at 5:43 PM IST

મહેસાણા: કડી શહેરમાં એક ચોંકાવનારી અપહરણની ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે, જેમાં અજાણ્યા શખ્સો દ્વારા એક યુવકને હથિયારો બતાવી, બળજબરીથી ગાડીમાં બેસાડીને ઉઠાવી જવામાં આવ્યો છે. આ ઘટના કડીના જાસલપુર રોડ પર આવેલી ગ્રીનવિલા સોસાયટી પાસે 17 માર્ચ, 2026 ના રોજ રાત્રે પોણા આઠ વાગ્યાના સુમારે બની હતી. આ સમગ્ર મામલે 18 માર્ચ, 2026 ના રોજ કડી પોલીસ સ્ટેશનમાં પ્રથમ માહિતી અહેવાલ (FIR) નોંધવામાં આવ્યો છે.

ફરિયાદીની વિગત અને અપહરણની શરૂઆત

પોલીસ ફરિયાદ મુજબ, કડીના જાસલપુર રોડ પર ગ્રીનવિલા સોસાયટીના મકાન નંબર 47 માં રહેતા 19 વર્ષીય સાહિલ સિરાજભાઈ ઉસ્માનભાઈ નાગોરીએ આ ઘટના અંગે ફરિયાદ નોંધાવી છે. સાહિલ પોતાના પિતાના લાકડાના વેપારમાં મદદ કરે છે. બનાવની રાત્રે સાહિલ પોતાના ઘરની બહાર ઊભો હતો, ત્યારે એક નંબર પ્લેટ વગરની કાળા કલરની સ્કોર્પિયો ગાડી ત્યાં આવીને જતી રહી હતી, જેણે સાહિલની રેકી કરી હોવાનું મનાય છે. ત્યારબાદ થોડી જ વારમાં બીજી એક કાળા કલરની સ્કોર્પિયો ગાડી ત્યાં આવીને ઊભી રહી હતી.

હથિયારો સાથે શખ્સોનો હુમલો

આ બીજી સ્કોર્પિયો ગાડીમાંથી ત્રણ અજાણ્યા શખ્સો નીચે ઉતર્યા હતા. તેઓના હાથમાં બે લાકડીઓ અને એક ધારિયું જેવા હથિયારો હતા. આ શખ્સોએ સાહિલ પાસે જઈને પૂછ્યું હતું કે, "તું રાઉમા છે?". સાહિલે ના પાડીને પોતે 'નાગોરી સાહિલ' હોવાની ઓળખ આપી હતી. આમ છતાં, આ ત્રણેય જણાઓએ તેને ઊંચકીને જબરદસ્તીથી સ્કોર્પિયો ગાડીમાં ડ્રાઈવર સીટની પાછળની સીટમાં ઘુસાડી દીધો હતો. ત્યારબાદ તેઓએ ગાડી જાસલપુર રોડ તરફ હંકારી મૂકી હતી અને સાહિલના મોબાઈલ ફોનમાંથી સિમકાર્ડ કાઢીને ફોન સ્વિચ ઓફ કરી દીધો હતો.

અપહરણનું કારણ અને પૂછપરછ

અપહરણકર્તાઓ સાહિલને બિભત્સ ગાળો બોલી રહ્યા હતા અને ધમકી આપીને પૂછપરછ શરૂ કરી હતી. તેઓએ સાહિલને પૂછ્યું હતું કે, કડી-નંદાસણ રોડ પર આવેલા જે.કે. પાર્લર પાસે સાંજે સાડા ચાર વાગ્યે થયેલી મારામારી વખતે તે હાજર હતો કે કેમ. સાહિલે ત્યાં હાજર હોવાની કબૂલાત કરતા, અપહરણકર્તાઓએ 'રાઉમા જુસબ' અને 'રાઉમા શાહનવાઝ' વિશે પૂછપરછ કરી હતી કે આ બંને ક્યાં રહે છે અને તેના શું સગા થાય છે. સાહિલે જણાવ્યું હતું કે તેઓ તેના કોઈ સગા થતા નથી, પરંતુ કડીની ફિરદોશ પાર્ક સોસાયટીમાં રહે છે, તે સિવાયની કોઈ માહિતી તેની પાસે નથી.

ખેતરમાં ગોંધી રાખ્યો અને મુક્તિ

આ શખ્સો સ્કોર્પિયો ગાડીને અલદેસણ ગામ, નાનીકડી ગામની કેનાલ, કલ્યાણપુરા રોડ અને કોલાદ રોડ થઈને અગોલ ગામ નજીક આવેલા એક ખેતરમાં લઈ ગયા હતા. ત્યાં સાહિલને ગાડીમાંથી નીચે ઉતારીને ફરીથી સાંજની મારામારી વિશે પૂછપરછ કરી હતી. આ સ્થળે અન્ય અજાણ્યા માણસો પણ ભેગા થઈ ગયા હતા. સાહિલે ઘરે જવા દેવાની આજીજી કરતા અને પોતે ઝઘડા બાબતે કશું જાણતો ન હોવાનું કહેતા, શખ્સોએ તેને કોઈ પરિચિત વ્યક્તિનું નામ પૂછ્યું હતું. સાહિલે ખોખર ઇમ્તિયાઝભાઈ નિઝામભાઈનું નામ આપ્યું હતું, જેથી અપહરણકર્તાઓએ ઇમ્તિયાઝભાઈને ત્યાં બોલાવ્યા હતા. થોડીવારમાં ઇમ્તિયાઝભાઈ અન્ય બે લોકો સાથે કાળા કલરની સ્વિફ્ટ ગાડીમાં ત્યાં પહોંચી જતાં, શખ્સોએ સાહિલને તેમને સોંપી દીધો હતો.

પોલીસ કાર્યવાહી અને આરોપીઓનું વર્ણન

ઇમ્તિયાઝભાઈ સાહિલને કડી પોલીસ સ્ટેશન ખાતે લઈ આવ્યા હતા. આ સમગ્ર ઘટનામાં સાહિલના ખિસ્સામાંથી 3500 રૂપિયા પણ પડી ગયા હોવાનું તેને જણાયું હતું. પોલીસે આપેલી માહિતી મુજબ, અપહરણમાં વપરાયેલી સ્કોર્પિયો ગાડીમાં નંબર પ્લેટની જગ્યાએ આગળ અંગ્રેજીમાં 'રાઠોડ' (Rathod) લખેલું હતું. અપહરણ કરનારા ત્રણ શખ્સો પૈકી એકે પીળા કલરનો શર્ટ અને કાળા કલરનું જીન્સ પહેર્યું હતું, માથામાં ગમછો વીંટાળેલો હતો, હાથમાં ધારિયું હતું અને ઉંમર આશરે 25 થી 35 વર્ષ હતી. બીજા શખ્સના હાથમાં લાકડી હતી, તેણે સફેદ શર્ટ અને કાળું પેન્ટ પહેર્યું હતું, અને ઉંમર 20 થી 30 વર્ષની આસપાસ હતી. ત્રીજા શખ્સે સફેદ ટી-શર્ટ અને વાદળી જીન્સ પહેરેલું હતું.

ગુનો નોંધાયો

કડી પોલીસ સ્ટેશનના સબ ઇન્સ્પેક્ટર વી.ટી. રાઠવા સમક્ષ આ ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી છે. પોલીસે આ મામલે બી.એન.એસ.એસ.ની કલમ 140(3), 127(2), 352, 314, 54 અને જી.પી.એ.ની કલમ 135 હેઠળ બે સ્કોર્પિયો ગાડીના ચાલકો અને અન્ય ત્રણ અજાણ્યા માણસો મળી કુલ ૫ અજાણ્યા લોકો સામે ગુનો નોંધ્યો છે. પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર વિશાલસિંહ તેરસિંગભાઈ રાઠવાએ આ ગંભીર કેસની તપાસ હાથ ધરી છે.

