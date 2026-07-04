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પૂરના પાણી ફસાઈ ઈકો કાર અને રીક્ષા, જૂનાગઢ ફાયર બ્રિગેડે કર્યુ 19 લોકોનું રેસ્ક્યુ

ભારે વરસાદના પગલે મેંદરડામાં પાણીમાં ફસાયેલી એક ઈકો કાર અને રીક્ષામાંથી કુલ 19 લોકોનું રેસ્ક્યૂ જૂનાગઢ ફાયર બ્રિગેડની ટીમ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું.

મેંદરડા-સમઢીયાળા માર્ગ પર વરસાદી પાણીમાં ઈકો કાર અને રીક્ષામાંથી 19 લોકોનું રેસક્યૂ
મેંદરડા-સમઢીયાળા માર્ગ પર વરસાદી પાણીમાં ઈકો કાર અને રીક્ષામાંથી 19 લોકોનું રેસક્યૂ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 4, 2026 at 8:00 AM IST

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જુનાગઢ: શુક્રવારે જુનાગઢ જિલ્લાના મેંદરડા, માળિયા, માંગરોળ અને કેશોદ પંથકમાં ધોધમાર વરસાદ ખાબક્યો. 8 ઈંચ થી લઈને 19 ઈંચ સુધી મુશળધાર વરસાદ વરસતા ઠેર ઠેર જળબંબાકારની સ્થિતિ જોવા મળી છે.

મેંદરડામાં પડેલા અતિ ભારે વરસાદને કારણે મેંદરડા-સમઢીયાળા માર્ગ પર વરસાદી પાણીમાં ફસાયેલી ઈકો કાર અને રીક્ષામાં સવાર 19 વ્યક્તિઓને જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ફાયર વિભાગ દ્વારા રેસ્ક્યુ કરીને તેમને સફળતાપૂર્વક બહાર કાઢ્યા હતા.

મેંદરડા-સમઢીયાળા માર્ગ પર વરસાદી પાણીમાં ઈકો કાર અને રીક્ષામાંથી 19 લોકોનું રેસક્યૂ (Etv Bharat Gujarat)

10 ઈંચથી લઈને 20 ઈંચથી વધુ વરસાદ

જુનાગઢ જિલ્લા પર મેઘરાજા જાણે કે ઓળઘોળ બન્યા હોય તે પ્રકારે અતિ ભારે વરસાદ પડી રહ્યો છે. માંગરોળ, કેશોદ, માળિયા અને મેંદરડા પંથકમાં ગુરૂવારથી શરૂ થયેલા વરસાદને પગલે કુલ 10 ઈંચ થી લઈને 20 ઈંચ સુધી અતિ ભારે વરસાદ પડ્યો છે જેને કારણે તાલુકા મથક અને અન્ય ગામડાઓમાં પણ વરસાદી પાણી ભરાયેલા જોવા મળી રહ્યા છે.

મેંદરડા-સમઢીયાળા માર્ગ કાર અને રીક્ષા ફસાઈ

મેંદરડા-સમઢીયાળા માર્ગ પર અતિ ભારે વરસાદને કારણે આવેલા પૂરમાં ઈકો કાર અને ઓટો રીક્ષા ફસાઈ હતી, જેને રેસ્ક્યુ કરવા માટે જુનાગઢ મ્યુન્સિપલ કોર્પોરેશનની ફાયર શાખાને સાંજના પાંચ અને સાડા પાંચની વચ્ચે કોલ આવતા ફાયર વિભાગના અધિકારી અને કર્મચારીઓ તુરંત ઘટના સ્થળે પહોંચી ગયા હતા, અને કાર ટેક્સી અને ઓટો રીક્ષામાંથી 19 લોકોનું સફળતાપૂર્વક રેસ્ક્યુ કરીને તેને પુરમાંથી બહાર કાઢ્યા હતાં.

જુનાગઢ જિલ્લામાં 10 ઈંચથી લઈને 20 ઈંચથી વધુ વરસાદ
જુનાગઢ જિલ્લામાં 10 ઈંચથી લઈને 20 ઈંચથી વધુ વરસાદ (Etv Bharat Gujarat)

સાંજના પાંચથી સાડા પાંચ ની વચ્ચે નો ઈમરજન્સી કોલ આવતા ફાયરની ટીમ તમામ રેસ્ક્યુ કરી શકાય તેવા સાધનો સાથે મેંદરડા સમઢીયાળા માર્ગ પર પહોંચી હતી જ્યાં પૂરના પાણીમાં ફસાયેલ કાર ટેક્સી અને ઓટોરિક્ષામાં સવાર તમામ 19 પેસેન્જર ને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢીને સફળતાપૂર્વક રેસ્ક્યુ ઓપરેશન પૂર્ણ થયું હતું સતત પડી રહેલા અતિભારે વરસાદને કારણે ફાયર વિભાગના કર્મચારીઓને પણ રેસ્ક્યુ કરવામાં થોડી ઘણી મુશ્કેલી આવી હતી પરંતુ જેસીબી સહિત અન્ય સાધનોની મદદ લઈને પણ આ તમામ 19 લોકોને સફળતાપૂર્વક બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. - જોગીદાન ગઢવી, ચીફ ફાયર ઓફિસર, ફાયર વિભાગ

માંગરોળમાં સૌથી વધારે 19 ઈંચ વરસાદ

માંગરોળ, માળિયા, કેશોદ અને મેંદરડા પંથકમાં અવિરત પણે વરસાદ વરસતો જોવા મળ્યો હતો, જેમાં શુક્રવારે રાતના 8:00 વાગ્યા સુધીમાં મેંદરડા તાલુકામાં 12.48 ઈંચ, જે મોસમનો 39 ટકા વરસાદ માનવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે કેશોદમાં 12.16 ઈંચ જેને સરેરાશ મોસમના 72.71 ટકા વરસાદ માનવામાં આવે છે. માંગરોળમાં 19.60 ઈંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો. જે મોસમના કુલ સરેરાશ 97.61 ટકા વરસાદ થયો છે. જ્યારે માળિયામાં 13.97 ઈંચ વરસાદ પડ્યો છે, જેને સરેરાશ મોસમના 68% વરસાદ સાથે સરખાવીને જોવામાં આવી રહ્યો છે.

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TAGGED:

GUJARAT FLOOD
JUNAGADH FLOOD
JUNAGADH RESCUE
ભારે વરસાદ
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