19 મહિનાના બાળકની અદભૂત યાદ શક્તિ: રમતા રમતા 170થી વધુ વસ્તુ ઓળખી બતાવે છે; ઇન્ટરનેશનલ બુક ઓફ રેકોર્ડ્સમાં નોંધાવ્યું નામ
જૂનાગઢના અને સુરતમાં રહેતા નાનકડા કર્ણ પરમારે આ ઉંમરે 170થી વધુ વસ્તુઓને ઓળખીને અશક્યને શક્ય કરી બતાવ્યું છે.
Published : June 28, 2026 at 10:18 AM IST
ગીર સોમનાથ: સામાન્ય રીતે દોઢ-બે વર્ષના બાળકો બોલતા શીખતા હોય છે, પરંતુ મૂળ જૂનાગઢના અને સુરતમાં રહેતા નાનકડા કર્ણ પરમારે આ ઉંમરે 170થી વધુ વસ્તુઓને ઓળખીને અશક્યને શક્ય કરી બતાવ્યું છે. ડિજિટલ સ્ક્રીનથી દૂર રહીને ફ્લેશ કાર્ડ્સના માધ્યમથી કેળવેલી તેજસ્વી યાદશક્તિને આજે ઇન્ડિયા અને ઇન્ટરનેશનલ બુક ઓફ રેકોર્ડ્સ દ્વારા સન્માનિત કરવામાં આવ્યો છે.
19 મહિનાની બાળકની અદભુત યાદ શક્તિ
5 જુલાઇ, 2024ના રોજ જન્મેલા કર્ણ પરમારે માત્ર 1 વર્ષ અને 8 મહિનાની ઉંમરે પોતાની અનોખી યાદ શક્તિના આધારે ઇન્ડિયા બુક ઓફ રેકોર્ડ્સ (IBR Achiever)માં સ્થાન મેળવ્યું હતું. તે બાદ માત્ર એક મહિનામાં જ 1 વર્ષ અને 9 મહિનાની ઉંમરે તેણે ઇન્ટરનેશનલ બુક ઓફ રેકોર્ડ્સ દ્વારા SUPER TALENTED KID (One In A Million)નો પ્રતિષ્ઠિત ખિતાબ મેળવી આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પણ પોતાની પ્રતિભાનો ડંકો વગાડ્યો છે. આ સિદ્ધિ બદલ તેને સત્તાવાર મેડલ અને પ્રમાણપત્ર એનાયત કરવામાં આવ્યો છે.
નાની ઉંમરે મોટી સિદ્ધિ
આટલી નાની ઉંમરે કર્ણ 170થી વધુ વસ્તુઓ સરળતાથી ઓળખી બતાવે છે, તેમાં અંગ્રેજી અક્ષર માળા, ફળો, શાકભાજી, જંગલી અને પાળતુ પ્રાણીઓ, પક્ષીઓ, વાહનો, વિવિધ આકારો, દેશોના ધ્વજ સહિત અનેક વસ્તુઓનો સમાવેશ થાય છે. ફ્લેશ કાર્ડ્સના માધ્યમથી તે દરેક વસ્તુનું નામ સચોટ રીતે ઓળખી બતાવે છે. તેની આ અસાધારણ પ્રતિભાની સત્તાવાર પુષ્ટિ 14 માર્ચ, 2026ના રોજ કરવામાં આવી હતી.
કર્ણના પિતા મિથુનભાઈ પરમારે જણાવ્યું હતું કે, "અમે કર્ણને જન્મથી જ મોબાઈલ અને ડિજિટલ સ્ક્રીનથી સંપૂર્ણ દૂર રાખ્યો છે. હાલમાં તે 170થી વધુ વસ્તુઓ સરળતાથી ઓળખી બતાવે છે. આટલી નાની ઉંમરે તેના ટેલેન્ટને મળેલી રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય ઓળખ અમારા સમગ્ર પરિવાર માટે ગૌરવ અને આનંદની વાત છે."
કર્ણની આ સિદ્ધિ પાછળ તેની માતા નેહલબેન પરમારની અવિરત મહેનત, ધીરજ અને સમર્પણ રહેલું છે. તેમણે બાળકને મોબાઈલથી દૂર રાખીને પુસ્તકો, ફ્લેશ કાર્ડ્સ, શૈક્ષણિક રમતો અને રોજિંદા અભ્યાસ દ્વારા તેની યાદશક્તિ અને જ્ઞાનનો વિકાસ કર્યો છે. આજના સમયમાં જ્યારે નાના બાળકો મોબાઈલ અને ડિજિટલ સ્ક્રીન તરફ ઝડપથી આકર્ષાઈ રહ્યા છે, ત્યારે કર્ણનું ઉદાહરણ માતા-પિતાને સકારાત્મક સંદેશ આપે છે કે યોગ્ય માર્ગદર્શન અને ગુણવત્તાસભર સમય બાળકની પ્રતિભાને નવી ઊંચાઈ સુધી પહોંચાડી શકે છે.
કર્ણના પિતા સુરતમાં બારકોડ પ્રિન્ટરનો વ્યવસાય કરે છે. પરિવાર મૂળ જૂનાગઢ જિલ્લાના આંબલિયાળા ગામનો છે, જ્યારે કર્ણનું મોસાળ અમરેલી જિલ્લાના કેરિયાચડ ગામે આવેલું છે. કર્ણની આ બેવડી સિદ્ધિથી સુરત, જૂનાગઢ, અમરેલી સહિત સમગ્ર ગુજરાત, બાબર સમાજ અને દેશભરમાં ગૌરવની લાગણી પ્રસરી છે.
નાનકડા કર્ણે પોતાની અસાધારણ પ્રતિભાથી સાબિત કરી દીધું છે કે પ્રતિભા માટે ઉંમર ક્યારેય અવરોધ બનતી નથી. આજે સૌ કોઈ તેના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે શુભેચ્છાઓ પાઠવી રહ્યા છે અને આશા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે કે કર્ણ ભવિષ્યમાં પણ પોતાની સિદ્ધિઓથી ભારતનું નામ વિશ્વભરમાં વધુ રોશન કરશે.
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