ETV Bharat / state

1856ની વઢવાણની ઐતિહાસિક સરકારી શાળાને લાગ્યા તાળા, સ્થાનિકોમાં ભારે રોષ

1856માં અંગ્રેજોએ બંધાવેલ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની પ્રથમ સ્થાપિત વઢવાણની સરકારી શાળાને તાળા લાગ્યા છે, આ ઐતિહાસિક શાળા બંધ થતાં સ્થાનિક લોકોમાં ભારે રોષ ફેલાયો છે.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 18, 2026 at 9:44 PM IST

|

Updated : August 18, 2026 at 10:21 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરેન્દ્રનગર: જિલ્લામાં 1856ના વર્ષમાં બ્રિટિશ સરકાર દ્વારા વઢવાણ ખાતે ધોળીપોળ વિસ્તારમાં આવેલા રામજી મંદિરની સામે પ્રથમ સરકારી શાળાની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. આ શાળામાં અભ્યાસ કરી વર્ષોથી અનેક વિદ્યાર્થીઓ હાલ અલગ-અલગ સરકારી નોકરીઓમાંથી રીટાયર્ડ થઈ ગયા છે. અધિકારીઓ બની અને નિવૃત્ત પણ થઈ ગયા છે. 1856ના વર્ષમાં બ્રિટિશ શાસનકાળ વખતે શાળાનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું.

વઢવાણ વાસીઓ તેમજ આજુબાજુના ગ્રામીણ વિસ્તારના વિદ્યાર્થીઓ પણ અભ્યાસ માટે આ શાળાનો ઉપયોગ કરતા હતા. હેરિટેજ સ્ટ્રક્ચર સાથે આ શાળાનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું. આજે 160 વર્ષ થયા છે છતાં પણ શાળાનું સ્ટ્રક્ચર આબેહૂબ અને પૌરાણિક છે. તેની સાથે ઇતિહાસ પણ જોડાયેલો છે. 2001ના ભૂકંપમાં પણ આ શાળાને કાંઈ થયું નથી અને આજે પણ આ શાળા અડીખમ ઊભી છે.

રીનોવેશન ન કરતા વિદ્યાર્થીઓની સલામતીને લઈ બંધ કરવાનો નિર્ણય કરાયો છે (Etv Bharat Gujarat)

"1856માં બનેલી આ શાળા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની પ્રથમ સરકારી શાળા છે. અનેક વખત શિક્ષણ વિભાગમાં રીનોવેશન કરવા જાણ કરાવી છે છતાં પણ રીનોવેશન ન કરતા વિદ્યાર્થીઓની સલામતીને લઈ બંધ કરવાનો નિર્ણય કરાયો છે." – વિનોદ ડાભી, શાળાના આચાર્ય

આ શાળાના આચાર્ય વિનોદભાઈ ડાભી સાથે વાત કરવામાં આવતાં તેમના દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે 1856માં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની પ્રથમ સરકારી શાળા તરીકે વઢવાણમાં બ્રિટિશ સરકારે આ શાળા બંધાવી આપી હતી. આ શાળાનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર આબેહૂબ, પૌરાણિક અને ઐતિહાસિક છે. 160 વર્ષ જૂની હોવાથી તેને રીનોવેશન કરવાની જરૂર પડતી હોય છે. શિક્ષણ વિભાગ અને તંત્રને વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં પણ કોઈ પણ પ્રકારનું રીનોવેશન ન કર્યું. જેને લઈને તમામ ઓરડા જર્જરિત થઈ ગયા. હવે આ શાળા બંધ કરી અને તેનું બિલ્ડીંગ ખાંડી પણ લઈ જવામાં આવ્યું છે અને ત્યાં બાળકોને લઈ જવામાં આવ્યા છે. પરંતુ ત્યાં બાળકોની સંખ્યા ઘટી છે. આ શાળામાં અભ્યાસ કરતા હતા તે દરમિયાન બાળકોની સંખ્યા 56 હતી, હવે માત્ર 16 જેટલી રહી છે. એટલે ડ્રોપ આઉટ રેશિયો વધ્યું છે. પરંતુ હવે શિક્ષણ વિભાગ આ બાબતે જાગે અને તાત્કાલિક રીનોવેશન કરી આ જ શાળા શરૂ કરાવે તેવી વાલીઓએ પણ અનેક વખત અમને રજૂઆત કરી છે.

ઐતિહાસિક વારસો
ઐતિહાસિક વારસો (Etv Bharat Gujarat)

હું આ જ શાળામાં 1970માં ભણતો – ઇકબાલ પટણી, પૂર્વ વિદ્યાર્થી

1970માં ભણતા ઈકબાલભાઈ પટણી જણાવી રહ્યા છે કે તે પણ આ શાળામાં અભ્યાસ કરતા અને ત્યારબાદ પોતે જીવનમાં આગળ વધેલા. પરંતુ હાલ આ શાળા બંધ કરી દેવામાં આવતાં તેમનામાં પણ રોષ છે. ત્યારે આ મુદ્દે વિચારણા કરી શાળા શરૂ કરવામાં આવે તેવી માંગ છે. 1970માં અભ્યાસ કરતા તે સમયે વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા 200થી પણ વધુ હોવાનું ઈકબાલભાઈ પટણી જણાવી રહ્યા છે. સુરેન્દ્રનગરમાં વઢવાણમાં આવેલી એકમાત્ર સરકારી શાળા આજુબાજુના વિસ્તારોમાં પ્રખ્યાત હતી અને વાલીઓ તેમના વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસ માટે પણ મોકલતા હતા.

વઢવાણની સરકારી શાળાને તાળા લાગ્યા (Etv Bharat Gujarat)

તાત્કાલિક શાળાનું રીનોવેશન થઈ શકે તેમ છે – મેમકીયા જીજ્ઞેશ, સ્થાનિક રહેવાસી

સ્થાનિક રહેવાસી અને વાલી જીગ્નેશ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે આ શાળાની મુલાકાત કરવામાં આવી છે. માત્ર ઓરડાની છે તેને પાડી અને તેની ઉપર નવું સ્ટ્રક્ચર ઊભું થઈ શકે તેવું છે. ઐતિહાસિક અને આબેહૂબ આ શાળા છે અને પૌરાણિક પણ છે. તેની સાથે ઇતિહાસ પણ જોડાયેલો છે. ત્યારે આવી ઐતિહાસિક બિલ્ડીંગ જર્જરિત જાહેર કરી બંધ કરી દેવી યોગ્ય નથી. કલેક્ટર ઓફિસ પણ તેની જેટલી જ જૂની છે છતાં પણ હજુ આ કલેક્ટર ઓફિસનું બિલ્ડીંગ ઉપયોગમાં લેવાય છે. તો આ પણ રીનોવેશન કરી વિદ્યાર્થીઓ માટે શાળા નંબર એક ચાલુ રહે તે માંગ છે. આ અંગે શિક્ષણ વિભાગમાં પણ રજૂઆતો કરવામાં આવશે અને રીનોવેશન કરી આ શાળા બંધ કરવાના સ્થાને શરૂ રાખવાની માંગ છે. વિદ્યાર્થીઓ હેરાન થઈ રહ્યા છે.

શાળા બંધ
શાળા બંધ (Etv Bharat Gujarat)

વઢવાણના ઝાલા રાજવીઓ જેમાં દાજીરાજસિંહજી અને બાલસિંહજી શિક્ષણપ્રેમી હતા અને શહેરમાં સાક્ષરતા દર વધે તે માટે સતત પ્રયત્નશીલ હતા. હેરિટેજ શાળાનું ડેવલપમેન્ટ થાય તેવું રાજા-રજવાડાઓ પણ ઇચ્છતા હતા. ભલે બ્રિટિશ સરકાર વખતે બનેલી, પરંતુ ત્યારબાદ આ શાળા શિક્ષણ કાર્ય માટે શરૂ રાખવામાં આવી હતી. ગ્રામીણ વિસ્તારો તેમજ આજુબાજુના વિસ્તારના બાળકો અભ્યાસ માટે આ શાળાએ આવતા હતા અને પોતાનું અભ્યાસ કરી જીવનમાં આગળ વધતા 200થી વધુ અધિકારીઓ બની હાલમાં નિવૃત્ત થઈ ગયા છે. અનેક લોકો જીવનમાં આગળ પણ વધ્યા છે. આ શાળામાં વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરી પ્રગતિના સર શિખર કર્યા છે. આ સરકારી શાળા ગણવામાં આવે છે. પરંતુ હવે પરિસ્થિતિ એ છે કે 160 વર્ષ જૂની શાળા હોવાના કારણે તેના વચ્ચેના ભાગેથી ધાબુ અને સ્લેબ તૂટી ગયા છે.

આ ઐતિહાસિક શાળા બંધ થતાં સ્થાનિક લોકોમાં ભારે રોષ (Etv Bharat Gujarat)

સરકાર હસ્તકમાં આ શાળા આવી ત્યારબાદ કોઈપણ પ્રકારનું રીનોવેશન જ નથી કરાવવામાં આવ્યું. જેને લઈને હેરિટેજ શાળા હાલ જર્જરિત બની ગઈ છે અને આ શાળાને તાળા મારવા પડ્યા છે. જેને લઈને ત્યાં અભ્યાસ કરી ચૂકેલા વિદ્યાર્થીઓ, ગ્રામજનો અને આજુબાજુના લોકો કે જેમના બાળકો આ શાળામાં અભ્યાસ કરતા હતા તેમના દ્વારા રોષ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે. શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા આ શાળામાં અભ્યાસ કરતા બાળકોનું વિચારણા કરી આ શાળાનું ડેવલપમેન્ટ અને રીનોવેશન કરવાનું હોય તેના સ્થાને બંધ કરવાનો નિર્ણય જ કરી નાખવામાં આવ્યો છે અને શાળાને તારા લગાવી દેવામાં આવ્યા છે. એટલે સુરેન્દ્રનગરની પ્રથમ સરકારી શાળા આજથી બંધ થઈ ગઈ છે.

વઢવાણની સરકારી શાળાને તાળા લાગ્યા (Etv Bharat Gujarat)

આમ તો બે વર્ષથી બંધ કરવાની વાતો ચાલતી હતી, પરંતુ વાતો વચ્ચે વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસ માટે બોલાવવામાં આવતા હતા. પરંતુ આજથી આ શાળા સાવ બંધ કરી નાખવામાં આવી છે, જેને લઈને સ્થાનિક લોકોમાં રોષ છે.

વિદ્યાર્થીઓની મુશ્કેલીઓ અને લોકોની માંગ
વિદ્યાર્થીઓની મુશ્કેલીઓ અને લોકોની માંગ (Etv Bharat Gujarat)

કયા વિસ્તારના વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ માટે આવતા હતા

સુરેન્દ્રનગરના વઢવાણની પ્રથમ સરકારી શાળા છે અને બ્રિટિશ સરકારે આ શાળા સ્થાપિત કરી છે. ત્યારે વઢવાણ ધોળીપોળ વિસ્તાર, શિયાણી પોળ વિસ્તાર, ઘાંચીવાડ વિસ્તાર, કસ્બાશેરી વિસ્તાર, માળીવાડ સહિતના વિસ્તારોના વિદ્યાર્થીઓ ભણવા માટે આ શાળાએ આવતા હતા. પરંતુ હવે આ જ શાળા બંધ કરી દેવામાં આવતાં તેમને 1 કિમી દૂર અભ્યાસ માટે જવું પડી રહ્યું છે. જેને લઈને પરેશાનીમાં મુકાવું પડે છે અને વિદ્યાર્થીઓ પર અન્ય જોખમ પણ રહે છે. વાલીઓ ચિંતામાં પણ રહે છે.

આ પણ વાંચો...

  1. સુવિધાનો અભાવ છતાં મનોબળ મજબૂત; વિરસોડા ગામના ખેતરમાંથી પાક્યા 138 મેડલ વિજેતા ખેલાડીઓ
  2. નસવાડીની માથા જલધુણી ગામની શાળા જર્જરિત! આદિવાસી બાળકોનું ભવિષ્ય જોખમમાં
  3. ભાવનગરની સરકારી શાળામાં 'બેગલેસ ડે'નો જલસો, વિદ્યાર્થીઓએ રોટલા સહિત મેગી-પાસ્તા બનાવ્યા, ખાણીપીણીની જીયાફત માણી
Last Updated : August 18, 2026 at 10:21 PM IST

TAGGED:

SURENDRANAGAR SCHOOL CLOSURE
BRITISH ERA SCHOOL
WADHWAN FIRST GOVERNMENT SCHOOL
SURENDRANAGAR HERITAGE SCHOOL
WADHWAN GOVERNMENT SCHOOL

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.